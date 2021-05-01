KTM, Red Bull'un desteğiyle DTM'de yarışabilir

DTM'in Patronu Gerhard Berger, arka planda DTM'nin GT3 araçlarıyla başlayacak yeni dönemine daha fazla üreticiyi çekmek için çalışmaları sürdürüyor. Seri en son Lamborghini'nin T3 Motorsport ile tek bir araçla mücadele edeceğini duyurmuştu.

Yeni X-Bow GT2 aracını geçen hafta ilk defa Monza'daki GT2 Avrupa Serisi yarışında piste çıkaran KTM, DTM'i taraftar kitlesini arttırmak için kullanabilir.

Motorsport-Total, KTM'nin tam sezon yarışmayacağını ancak 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avusturya yarışında, yani kendi evinde yarışmayı hedeflediğini öğrendi. Bu, öncelikle motosiklet üretimi yapan ancak birkaç yıldır onun yanında spor otomobiller üreten Avusturyalı üretici için çekici bir hamle olabilir.

KTM'nin DTM'de yarışmasını, halihazırda iki Ferrari 488 GT3 ile seride yarışacak olan Red Bull'un finanse etmesi bekleniyor. Red Bull bu sene Alex Albon ve Nick Cassidy ile DTM'de tam sezon mücadele edecek.

KTM Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Trunkenpolz, "Birbirimizi tanıyoruz ancak şu anda bu konuda somut bir şey yok. Şu an için daha derin bir durum yok."

"Araç düzgün bir şekilde performans gösterirse ve iyi bir şekilde onaylatırsak, DTM bizim için iyi bir platform olabilir. Özellikle paketimiz için çekici bir sponsor bulabilirsek bu olabilir. DTM ücretsiz yarışabileceğiniz bir yer değil." dedi.

KTM'nin DTM'de yarışabilmesi için aşması gereken bazı engeller var. Öncelikle GT2 kurallarına göre hazırlanan aracı, GT3 kurallarına uygun düzenlemesi gerekiyor.

Ancak X-Bow GT2 zaten 1050 kg ağırlığında olduğu ve 610 beygir güç ürettiği için prensipte bunu yapması küçük değişikliklerle mümkün olabilir.

Buna ek olarak KTM, X-Bow GT2'yi arka tarafa çift kanat ekleyerek daha fazla yere basma gücüyle virajlarda hızlandırabilir.

Mevcut haliyle X-Bow GT2, GT3 araçlarının gerisinde kalıyor. Monza'daki GT World Challenge yarışında X-Bow GT2, GT3 araçlarından sıralamalarda 3.5 sn daha yavaştı.

Bir diğer büyük sorun ise KTM'nin aracı GT3 aracı olarak onaylatabilmek için yeteri kadar satış yapamıyor olması. FIA, araçların sadece yarış prototipi olarak üretilmemesi için, her sene en az 300 satış olmasını zorunlu tutuyor.

KTM Sportcar GmbH, 2008'den bu yana 1300 civarında araç satmış durumda. Üreticinin her sene 100 adet X-Bow üretme kapasitesi bulunuyor.

KTM'nin GT2 takımının başında yer alan Hans Reiter, DTM'e yaptığı açıklamada "GT3 sınıfında yarışmak isteriz ancak bunun için öncelikle senelik 300 yol otomobili üretmemiz gerekiyor." dedi.

KTM X-Bow GT2 Photo by: SRO

DTM, her ne kadar FIA tarafından yönetilen bir şampiyona olmasa da bu ay gerçekleştirilen Hockenheim testlerine, ancak FIA tarafından 2021'de yarışması onaylanmış GT3 araçlarının katılabileceğini duyurdu.

Yine de bu kuralı aşmanın bir yolu bulunuyor. KTM, şampiyona klasmanında yer almadan özel izinle mücadeleye dahil olabilir. Benzer şekilde BMW de gelişimi geride kalan M4 için benzer bir yol takip etmeyi planlıyor. Ancak bu, KTM'nin DTM'de uzun vadeli bir gelecek planlıyor olması halinde mantıklı olur.

DTM 2019'da o dönemde Class One kurallarına uygun olmamalarına rağmen Honda, Toyota ve Nissan'ın birer tane Super GT araçlarının yarışmasına izin vermişti.

Bunun için o dönemde yarışan Audi ve BMW onay vermişti. Serinin patronu Berger'in KTM'nin istemesi halinde böyle bir izin vermesi bekleniyor.

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