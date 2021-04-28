Lamborghini, T3 Motorsport ile DTM'e katılacak

Alman ekip T3 Motorsport, bugün yaptığı açıklama ile yeni DTM sezonda Lamborghini Huracan EVO ile mücadele edeceklerini açıkladı.

Aracın direksiyonuna 19 yaşındaki Esteban Muth geçecek ve böylelikle griddeki araç sayısı 19'a yükselecek.

Dresden merkezli ekip, son iki yıldır ADAC GT Masters şampiyonasına katılıyor ve geçen yıl Audi R8 LMS araçlarına bir Bentley Continental GT3 ekleyerek, toplam araç sayısını üçe çıkardılar.

Şimdi Lamborghini Huracan EVO'ya geçiş yapacak olan T3 Motorsport, varlığını DTM'e genişletecek.

Bu duyuru ile Lamborghini, 2021 gridinde yer alan altıncı farklı üretici olacak. Mevcut gridde Audi, BMW, Mercedes, Ferrari ve McLaren yer alıyor.

Takım patronu Jens Feucht," Cumartesi günü işlemi tamamladık. Bu, T3 Motorsport için bir dönüm noktası." dedi.

Muth, Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson'dan sonra bu yıl 2021 gridine katılan en genç ikinci sürücü olacak. Bununla beraber hem GT araçlarında hem de tek koltuklu araçlarda yarışma deneyimine sahip.