WTCR'nin Nisan ayındaki sezon açılışı Coronavirüs nedeniyle iptal edildi

24-26 Nisan tarihleri ​​arasında yapılması planlanan iki yarışlık Hungaroring etkinliğinin iptali, COVID-19 virüsünün etkisi ve ülkenin virüsün yayılımını sınırlamak için aldığı tedbirler sonucunda gerçekleşti.

WTCR organizatörü Eurosport Events, iptalin "Macar hükümetinin Coronavirüs salgına yanıt olarak aldığı önlemlerin bir sonucu" olduğunu açıklarken, Macaristan'da bir sonraki duyuruya kadar 500'den fazla kişinin toplanması yasaklandı.

Eurosport Events, etkinliğin 2020'de başka bir tarihte düzenlemenin mümkün olmadığına da yer verdi.

Hungaroring ayağı, son on yılda WTCR/WTCC'nin katıldığı ana pistlerden biriydi ve en popüler sürücülerden biri olan son şampiyon Norbert Michelisz'in de ev yarışıydı.

WTCR, Macaristan yarışının iptalini telafi etmek için 3-5 Temmuz'da yapılması planlanan İspanya yarışında iki farklı yarış düzenleyecek.

Bu, WTCR'nin sezon için planladığı 20 yarışlık takvimi mümkün kılacak.

Eurosport Events, 20-23 Mayıs'ta Nurburgring Nordschleife'da yapılması planlanan yarışla, 5-7 Haziran'da Slovakya Ring'de yapılması planlanan bir başka yarışın salgın nedeniyle iptal olma olasılığını kabul etti.

Diğer dört etkinlik -Portekiz (20-21 Haziran), Avusturya (25-26 Temmuz), Çin (19-20 Eylül) ve Güney Kore (17-18 Ekim)- içinse çeşitli önlemler olarak.