WTCR’ın açılış yarışı Zolder’e alındı

Mayıs ayında WTCR, 6 ayak ve 16 yarıştan oluşacak ve sadece Avrupa pistlerini içerecek yenilenmiş bir takvim açıklamıştı. Sezonun ilk yarışının da 12-13 Eylül’de Salzburgring’de gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Ancak gecikmeli olarak başlayacak olan sezonun ilk yarışına iki haftadan az bir süre kala şampiyona, Avusturyalı yetkililerin koronavirüs pandemisi sebebiyle yarışa yeşil ışık yakmamalarından ötürü ilk yarışın Belçika’daki Zolder pistine taşınacağını duyurdu.

Takvimin geri kalanı ise değişmeyecek. Nurburgring, Slovakia Ring, Hungaroring, Aragon ve yenilenen Adria pistleri, 2020’nin diğer ayaklarına ev sahipliği yapacak.

Açılış ayağının gridi, Zengo Motorsport’un 2020’de iki yerine üç araçla mücadele edeceğini açıklamasıyla bir araç artmış oldu.

WTCR takımlarının en fazla iki araçla mücadele etmesine izin veriliyor, ancak eğer bir sürücü ‘Çaylak Ödülü’ için uygunsa, üçüncü araca da izin veriliyor.

Alfa Romeo ekibi Team Mulsanne, Jean-Karl Vernay ile tek bir araçla katılmayı planlıyor ve bu da Zolder’de 19 araçlık bir grid olacağı anlamına geliyor.

10 Eylül’de ise yarış öncesi bir test planlanıyor.