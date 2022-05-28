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WTCR Nurburgring Nordschleife yarışları, lastik sorunları nedeniyle iptal edildi

World Touring Car Cup serisi, bu hafta sonu Almanya'nın Nurburgring Nordschleife pistinde yapılacak olan iki yarışı, Goodyear'ın kontrol lastiklerinde ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle iptal etti.

Ekleyen:
, Muhabir
Çeviren:
Abdullah Çelik
WTCR Nurburgring Nordschleife yarışları, lastik sorunları nedeniyle iptal edildi
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Bu sabah, Nurburgring 24 Saat yarışı öncesinde başlaması gereken iki yarış, ilk yarış başlamadan kısa süre önce iptal edildi. Bu karar, Perşembe ve Cuma günkü antrenman seanslarında yaşanan lastik sorunlarının ardından alındı.

Goodyear, sıralamalardan önce 17 takıma farklı dönemde üretilmiş ekstra lastikler verme yönünde bir talepte bulundu. Bu talep kabul edildi ve takımlara yeni lastiklerle sıralamalardan önce 15 dakikalık bir antrenman yapmasına izin verildi.

Bu lastiklerle kısa antrenman seansında bir sorun yaşanmadı ancak sıralamalarda Cyan Racing'den Yvan Muller, ilk turunda lastik patlattı. Muller ikinci turunda 10. sırada kaldı ve bu sayede ters gridli ikinci yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı ancak Muller, yarışa katılıp katılmayacağından emin olmadığını söyledi.

Lynk & Co takım arkadaşları Santi Urrutia ve Yann Ehrlacher, sıralamalarda Audi'den Mehdi Bennani ve Gilles Magnus'un arkasında 3. ve 4. oldular ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sadece bir tur attılar.

Tüm yaşananların ve yapılan görüşmelerin ardından WTCR'nin 2022 Nurburgring Nordschleife yarışları iptal edildi.

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Photo by: WTCR

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