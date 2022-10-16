WTCR, gelecek formatı olarak 'yıllık etkinlik' hedefliyor

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FIA World Touring Car Cup'ın dünya genelinde birden fazla yarış düzenlemeye yönelik mevcut formatı, Bahreyn [11-12 Kasım] ve Suudi Arabistan'da [26-27 Kasım] yarışların tamamlanmasıyla bu sezon sona erecek.

Hem organizatörler hem de FIA, mevcut TCR teknik kurallarını ve düzenlemelerini kullanmaya devam ederken, seri için yeni bir format seçenekleri değerlendiriyor ve ayrıntılar, motor sporları yönetimi tarafından onaylandığında açıklanacak.

Discovery Sports Events başkanı WTCR organizatörü şefi Francois Ribeiro, mevcut formatı ve programı sona erdirmenin arkasındaki nedenleri açıkladı.

Ribeiro, "Geçen yıl, FIA World Touring Car Cup'ı tanıtmak için FIA ile ortaklığımızı uzun vadeli olarak uzattığımızı duyurduğumuzda, bunu WTCR'yi çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yaptık."

“%100 sürdürülebilir yakıtın tanıtımı bunun merkezinde yer almıştı. Ancak ne yazık ki, %100 fosilsiz yakıtın henüz TCR kategorisinde kullanılan üretim motorlarıyla uyumlu olmadığı, mekanik bileşenlere çok yük bindirdiği ortaya çıktı."

“Giderek; daha fazla kurumsal sponsorun fosilsiz yakıt kullanmayan bir kategoriyle ilişkilendirilmek istememesiyle, bunun önümüzdeki sezon WTCR'de griddekilerin sayısı üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı konusunda çok ciddi endişelerimiz var. Zaten pandemi, Ukrayna'daki savaş ve ekonomi sebebiyle olumsuz etkilenmiştik."

“Gelecekteki yıllık etkinlik bu endişelerin giderilmesine yardımcı olacak.” dedi.

Tiago Monteiro, LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR, Attila Tasi, LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR Photo by: WTCR

Discovery Sports Events, 2025 sezonunun sonuna kadar WTCR'yi tanıtmak için bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Ribeiro, anlaşmanın şirketlerin durumuna bağlı olarak değerlendirileceğini söyledi.

Ribeiro, “2023, 2024 ve 2025'i kapsayan anlaşma, bir opsiyona bağlıydı."

"Bu seçeneği kullanmama kararı aldık ve bunun yerine, yarışlar ve küresel rekabet için mümkün olan en iyi geleceği sağlayacak yeni bir format geliştirmeye çalıştık."

"WSC ile, otomobil üreticilerine müşteri ekiplerini teşvik etmek ve yarış arabalarını en iyi şekilde sergilemek için bir platform sağlarken, yeni formatın TCR kategorisiyle uyum sağlayacağı konusunda gerçekten iyimseriz."

"Düzenlemeler tamamlandıktan sonra daha fazla ayrıntı vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Ribeiro ayrıca FIA ETCR eTouring Car World Cup'ın 2023 için değişmeyeceğini doğruladı.

Tek seferlik bir etkinliğin duyurulmasını takiben, TCR düzenlemelerinin sahibi olan World Sporting Consulting, TCR Dünya Turu'nun oluşturulmasıyla planı detaylandırdı.

Bu fikir, sıralamanın en üstünde yer alan oyuncuların yarıştığı sezon sonunda bir final turnuvasına ev sahipliği yapan tenisteki ATP finalleri ve WTA finalleriyle benzerlikler taşıyor.

TCR Dünya Turu, her birinde kazanılan puanların normal TCR etkinliklerine kıyasla %50 artırılacağı seçilmiş dokuz etkinlikten oluşacak.

Sürücüler, TCR Dünya Sıralaması Finalini yapmayı hedefleyen TCR Dünya Turu puanları kazanacak ve sıralamadaki ilk 15 sürücü doğrudan etkinliğe katılmaya hak kazanacak.

TCR Dünya Sıralamasındaki en iyi 45 sürücü, finalde yarışacak 60 sürücüyü oluşturmak için TCR Dünya Turu'ndan sıralama elde eden 15 sürücüye katılacak.

TCR Dünya Turu'na dahil olan dokuz etkinlik, ilk etkinlik Avrupa'da gerçekleşecek şekilde, dört kıtayı kapsayacak şekilde önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Ana etkinlik TCR Dünya Sıralaması finali olarak adlandırılacak ve TCR Dünya Turu'nun bitiminden sonraki dört ay içinde gerçekleşecek.

TCR Dünya Sıralaması Finali, sürücüleri, takımları ve üreticileri ödüllendirecek.