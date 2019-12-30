"Gelecek yıllar, içten yanmalı motor kullanılan yarışlar için acımasız olacak"

Sebastien Loeb Racing’in 2018 ve 2019’daki WTCR projesindeki destekçisi Volkswagen Motorsport, fabrikasının geleneksel içten yanmalı motorlarına desteğini bırakacağını Kasım ayında açıklamıştı.

Her ne kadar TCR konseptini tasarlayan WSC Group’un “E TCR” serisi 2020’de Eurosport Events tarafından WTCR’nin arkasında tanıtımı yapılacak olsa da bu yılın başında yaptığı açıklamada FIA, WTCR serisinin “elektrikleşmesinin” birkaç yıl alacağını belirtmişti.

E TCR tamamıyla elektrikli güç ünitesi kullanacak olan ilk binek araç serisi olacak ve bu bakımdan Formula E ve 2021’de başlangıcı yapılacak olan off-road Extreme E serisini kendine örnek almış olacak.

Volkswagen’in WTCR’den çekilip E TCR’ye katılma ihtimali hakkında konuşan Ribeiro şunları söyledi: “Onlara sorun. Bu sanırım yönetim kuruluna bir mesajdı, ki bu Volkswagen Motorsport’un tüm müşterilerini tutması açısından zor bir durum çünkü çoktan R5 ve TCR arabalarını onlara sattılar, bence o telefon birkaç gündür durmadan çalıyordur."

“Ancak durum bu. Ve bununla yaşamak zorundayız. Eğer hepimiz içten yanmalı motorların dahil olduğu motor sporlarını seviyorsak, ki hepimiz seviyoruz, önümüzdeki yıllar acımasız ve şiddetli olacak.

“Tüm motor sporları serilerinde seçimler olacak, çok zor, çok katı seçimler. Ralli, F1, Turing, GT.

“Otomotiv endüstrisinin enerji geçişine ayak uyduramayan seriler ölebilirler, her ne kadar bu duruma bakıp ‘Ah bakın WTCR çok güçlü, seride 7 marka ve 26 araçları var’ desek bile."

“Eğer dikkatimizi vermezsek birkaç yıla modası geçmiş bir duruma gelebiliriz.”

Rob Huff, Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR Photo by: WTCR

Volkswagen ise yaptıkları içten yanmalı motor projelerine destek vermeme seçiminin yol aracı üretim stratejisi için yapılması gereken işlerden sıradaki olduğunu belirtti.

Volkswagen'in ve böylece WRT Audi takımının çekilmesinin WTCR gridi için bir kalite düşüşü yaratıp yaratmadığı sorusuna Ribeiro şu yanıtı verdi: “Risk, her sene var."

“Bugün elimizde olan şey fevkalade. Bu gerçekten fevkalade. Ve her şeyi muazzam yapmak için en zor şey, seviyeyi olduğu yerde tutmak."

“Bakın size ne diyeceğim, WTCR’nin seviyesi yükselmeyecek. Sporun seviyesi artmayacak. Çünkü hali hazırdaki seviye çok yüksek ***."

“Volkswagen’in kararını duymak zor muydu? Evet ***. Şok olmuştum. Ancak şunu unutmayın ki Volkswagen dizel skandalının içinde bulunduğu marka. Tabii ki zor, ancak aynı zamanda araba markalarının yüzleştiği zorluğu da anlamalısınız.

“Gelecek sene Avrupa Komisyonu cezaları ödenmeye başlayacak. Çok küçük markalar bile sadece Avrupa’da araç satmaya devam etmek için Avrupa Komisyonu’na yüz milyonlarca euro para ödeyecekler.

“Volkswagen’in, Volkswagen gibi bir grubun, 3-4 sene sonunda görecekleri şey hiç içten motorlu araç satamadıkları olacaktır.”

Çeviri: Efe Kahya