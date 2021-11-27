WTCR 2022 takvimi açıklandı, Pau cadde pisti geri döndü

Takvim, 2021'deki sekiz etkinliğe kıyasla, seyahat kısıtlamalarına ve karantina anlaşmalarına tabi üç turlu Asya ayağı da dahil olmak üzere 10 etkinlik içerecek.

Sezon, Pau'nun ünlü sokak pistini ziyaret etmeden önce, geçen ay şampiyonanın piste yaptığı ilk ziyaretin ardından Nisan ayında Çek Cumhuriyeti'ndeki Most'ta başlayacak. Fransız pisti, 2019'dan bu yana ilk uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Eski adıyla Dünya Turing Otomobil Şampiyonası olarak anılan WTCR, 2007 ve 2009 yılları arasında Pau'yu ziyaret etti ve Alain Menu (Chevrolet) ve Augusto Farfus (BMW) ikişer galibiyet aldı.

Takvime geri dönecek diğer pistler arasında, en son 2019'da yarışılan Portekiz'deki popüler Vila Real cadde pisti yer alıyor. Portekiz, planlanan Asya ayağının Çin'deki Ningbo pistinde başlamasından ve Güney Kore'nin Inje pistine ve Macau'nun ünlü pisti Guia pistine ilk seyahatini yapmasından önce gerçekleştirilecek.

Seri patronu Francois Ribeiro, COVID kısıtlamaları uygulandığı için 2020'de altı yarış ve 2021'de sekiz yarış gerçekleştirildikten sonra, pandemiden önce yapılan etkinlik sayısına geri dönülmesinin "her zaman niyetleri" olduğunu söyledi.

Ribeiro, "FIA ile ortaklaşa çalışarak bu hedefe ulaşabildiğimiz için çok memnunuz."

"Ayrıca ortaklarımıza teşekkür ediyor ve Avrupa ve Asya'daki yarışlarla daha normal bir takvim senaryosuna yavaş yavaş geri dönme çabalarımıza verdikleri desteklerini kabul ediyoruz."

“Grand Prix de Pau hafta sonunu ilk kez WTCR'ye dahil edebilmek çok heyecan verici ve bize, Vila Real'e geri dönüş yapacağımız yılda, başka bir ikonik cadde pistinde yarışma fırsatı sunuyor."

"Bir kez daha, sonbaharda Güney Kore'ye planladığımız ilk ziyaretimizin ardından Çin ve Macau'ya dönmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak, daha önce olduğu gibi, bu ancak seyahat kısıtlamaları ve karantina düzenlemeleri izin verirse mümkün olacaktır."

"Yine de, dünyanın bu önemli kısmına geri dönmeden önce bir yıl daha beklememiz gerekirse diye bir acil durum planı da yürürlükte."

"Bununla birlikte, 2022 takvimi yeni zorluklar, yeni fırsatlar sunuyor ve beşinci WTCR sezonu için hazırlıkları hızlandırırken pozitif olmak için daha fazla neden sağlıyor." dedi.

Bir WTCR açıklamasında, 2022 sezonu için spor düzenlemelerinde yapılacak bir dizi değişikliğin, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması koşuluyla FIA Turing Otomobil Komisyonu tarafından da onaylandığı belirtildi.