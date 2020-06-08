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WTCR / Son dakika

WTCR, 2020'de takımların tek araçla yarışmasına izin verecek

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WTCR, 2020'de takımların tek araçla yarışmasına izin verecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 11:01

WTCR yeniden planlanan 2020 sezonda takımların sadece bir araçla yarışabilmesine izin vereceğini duyurdu.

WTCR başlangıçta seriye katılımları 6 Mart'ta  kapatmıştı. Fakat seri, koronavirüs pandemisi nedeniyle son tarihi kaçırmış sürücüler için başka bir fırsat daha sunmak istediğini açıkladı.

Yeni katılım sürecine göre, takımların 2018'deki açılış WTCR sezonundan bu yana yürürlükte olan "minimum iki araç" kuralına uyması gerekmeyecek.

Bunun yerine, takımlar tek bir araç ile tam sezon yarışabilecek. Ancak böyle bir durumda sadece sürücüler şampiyonası için puan alabilecekler.

2020 sezonu için zaten iki araçla yarışacağını açıklayan takımlara ek bir araç satma şansı verilecek. Ancak sadece 1 Ocak 2020 itibariyle 23 yaşın altında olan ve en fazla üç WTCR yarışında yer alan bir sürücü seçmek zorunda kalacaklar.

Her zaman olduğu gibi takımlar, seçilen etkinliklere özel davetle birisini getirme şansı sahip olacaklar ve her katılım için 5 bin euro ödeyecekler.

WTCR bu sayede şampiyonaya zaten katılacağını açıklayan takımların zafer şansını tehlikeye atmadan 2020 sezonu için gridin büyüklüğünü arttırmayı hedefliyor.

Şu an itibariyle mevcut WTCR gridinde dörder Hyundai, Honda ve Lynk & Co'nun ile ikişer Audi ve Cupra yer alıyor.

WTCR organizatörü Eurosport Events'in patronu Francois Ribeiro, “En başından beri COVID-19'un mevcut veya potansiyel WTCR takımları için yol açtığı zorlukların farkındayız. Bu yüzden, FIA ile birlikte onlara yardımcı olabilmek için bir takım maliyet düşürücü önlemler getirdik." dedi ve mevcut takımlara adil davranmak için tekli katılımlara izin verdiklerin belirtti.

WTCR ayrıca araç başına personel sayısını %15 azalttı ve -en fazla- altıya düşürdü. Tahsis edilen lastik sayısı %30 azaltılırken, yakıt fiyatı da litre başına dört euroya indirildi.

Seri ayrıca sezon başlamasından önce 12-13 Eylül tarihlerinde Avusturya'daki Salzburgring'de bir günlük resmi test de gerçekleştireceğini açıkladı.

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Seri WTCR
Editör Rachit Thukral

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