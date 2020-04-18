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WTCR / Vila Real / Son dakika

WTCC, Portekiz yarışını da iptal etti

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WTCC, Portekiz yarışını da iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Nis 2020 15:35

FIA Dünya Binek Otomobiller Kupası, Portekiz'deki Vila Real cadde yarışının takvimden çıkarıldığını doğruladı.

Macaristan ve Nurburgring'deki ilk iki yarış, koronavirüs pandemisinin ardından 2020 WTCR programından çıkarıldılar ve Slovakya'daki üçüncü yarış da geçici sezon açılışı olarak açıklandı.

Bununla birlikte seri organizatörü Eurosport Events'in patronu Francois Ribeiro, Portekiz'deki Vila Real yarışının bu yıl gerçekleşmeyeceğini doğruladı.

Ribeiro, kısa süre içerisinde  FIA'ya iletilecek yeni bir program hazırlandığını doğrularken, sezonun Ağustos ayında başlayacağını ve Kasım ayında biteceğini belirtti.

Ribeiro, "WTCR'ın 2020 Vila Real ayağının iptal edilmesi kararını çok iyi anlıyoruz. Yerel organizatörle çözüm bulmaya çalıştık. Ancak kentin, COVİD-19 krizi nedeniyle yerel halka yardım edebilmek adına başka önceliklerle karşı karşıya olduğunu kabul etmeliydik."

"Revize edilmiş WTCR takvimi hazır ve önümüzdeki hafta onay için FIA'ya sunulacak."

“Takımlarımız bilgilendirildi ve Eurosport Events ile FIA, bir takvim senaryosuna dayanarak Ağustos ayının sonundan Kasım ayına kadar kompakt ve aksiyon dolu bir sezon sunmak için birlikte çalışıyor. Bu da WTCR topluluğunun benzeri görülmemiş bir yıl olan 2020'yi güvenli şekilde tamamlamasına izin verecek."

İptal edilen Macaristan ayağı, Aragon'a eklenen ekstra yarışlarla değiştirilirken, Nurburgring 24 Saat destek yarışlarını telafi edebilmek adına da Vila Real ve Salzburging ayaklarına yeni yarışlar eklendi.

Çin, Güney Kore, Macau ve Sepang yarışlarının kaçının nihai takvimde yer alacağı henüz belli değil.

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Seri WTCR
Etkinlik Vila Real
Editör Jamie Klein

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