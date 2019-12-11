Volkswagen'den sonra Audi de WTCR'den ayrılıyor

Geride kalan iki sezonda Jean Karl Vernay ve Gordon Shedden ikilisiyle WTCR'de yer alan WRT, seriyle ilgili çalışmalarına son noktayı koyduğunu açıkladı.

Bunun yerine DTM ile GT programlarına ve yakında açıklamayı planladıkları "yeni zorluklara" odaklanacaklarını duyurdu.

Bu da Audi'nin WTCR müşteri programının sona erdiği anlamına geliyor. Audi, WTCR faaliyetlerine son verdiği konusunda resmi bir açıklama yapmasa da, kaynaklar markanın bu yıl sonunda seriden çekileceğini söylediler.

Geçen ay Audi'nin "kardeş" markası Volkswagen, içten yanmalı motor programını sona erdirdiklerini ve yeni TCR aracıyla ilgili planlarını rafa kaldırdıklarını duyurmuştu.

Motorsport.com, yorum için Audi Sport ile iletişime geçti ancak açıklama yapılmadı.

Takım patronu Vincent Vosse, "Çok iyi anılara sahip olacağız ve umarım gelecekte geri dönme fırsatına sahip olabiliriz." derken, sportif direktör Pierre Diedonne, "Zorlu bir sezon geçirdik, istikrarsız bir rekabet alanıyla karşı karşıyaydık ama takım, sahip olduğu motivasyonu hiç kaybetmedi. Takım her zaman büyük bir profesyonellik gösterdi." dedi.