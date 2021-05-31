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WTCR Özel Haber

Turing yarışları uzmanı Jordi Gene, Cupra ile geri dönüyor

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Üst düzey motor sporlarında rekabet etme ve Cupra ile tekrar bağlantı kurma fırsatı, turing yarışları uzmanı Jordi Gene'yi cezbetmişe benziyor.

Turing yarışları uzmanı Jordi Gene, Cupra ile geri dönüyor

50 yaşındaki Jordi Gene, en son 2015 yılında tam sezon yarışlarda yer almıştı. O yıl, Team Craft-Bamboo Seat Leon ile  TCR International Series'de üçüncü oldu. Daha sonra kaskını çıkardı ancak İspanyol sürücü kısa bir süre sonra bu kararından pişmanlık duyduğu. Verdiği aradan birkaç yıl sonra Gene, tam zamanlı olarak yarışlara geri dönüyor. Bu sezon FIA World Touring Car Cup'ta ve yepyeni Pure ETCR elektrikli turing otomobil sınıfında Cupra adına yarışacak.

Gene, kariyerinde birçok başarı elde etti. 1990'ların başında Formula 3000'de ve 2000'lerin başında spor otomobillerde yarışlar kazandı. Daha sonra turing otomobillerine  geçti. Çeşitli kategorilerin yanı sıra Avrupa Binek Otomobil Şampiyonası, Dünya Binek Otomobil Şampiyonası ve TCR'da başarılı oldu.  Gelecek sezon tekrar rekabetçi olabilmeyi umuyor.

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Photo by: Cupra

Son yıllarda onu pistte görmek pek mümkün olmadı fakat şimdi  içindeki yarış aşkıyla geri dönüyor.

Zengo Motorsport ile anlaşan Gene'nin hedefi net: Sadece yarışmak için geri dönmüyor, aksine başarılı sonuçlar elde etmeyi umuyor.

İspanyol sürücü, motivasyonu hakkında şöyle dedi: "Temelde otomobil yarışlarında mücadele etmeyi sevmemle ilgili. 2003'ten beri Seat ve daha sonra Cupra için çalıştım. Bu ilişki her zaman vardı. Bu yıl Pure ETCR ve WTCR ile çok daha büyük bir programımız var. Cupra Leon Competición'un geliştirilmesinde her zaman yer aldım ama ne yazık ki yarışta mümkün olmadı."

"Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik. İyi ve rekabetçi bir araca sahip olduğumuz açıktı. Ardından şu soru ortaya çıktı: 'Neden spora geri dönmüyorum ve markaya bu şekilde yardımcı oluyorum?'"

"Tüm hayatım boyunca yarıştım ve bu hissi gerçekten özledim. Televizyonda, Gabriele [Tarquini] ve Tiago [Monteiro] gibi arkadaşlarımın yarıştığını gördüğümde bunu kabullenmekte zorlandım ve ben de katılmak istedim. Onları yakından takip ettim ve kendi kendime 'Ben de orada olmalıyım, yapmayı sevdiğim şey bu' diye düşündüm. Bu benim tutkum, biliyorum artık 25 yaşında değilim, 50 yaşındayım, bunlar spor kariyerimin son yılları. Fakat yarışmayı çok seviyorum ve hafta sonları yarış hissini gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR

Photo by: Cupra

Gene, 2018 Nürburgring 24 Saat'te bir Cupra TCR aracıyla bir defaya mahsus bir sürüş yaptı ve o günden bu yana en üst seviyede rekabet etmedi.

Yine de dönüşü için büyük umutları var gibi görünüyor.

Gene, “Rekabetçi olmak istiyorum. Ana hedefim bu. Cupra Leon Competición'da, takım arkadaşı Mikel Azcona ile yaptığım ilk testlerde biraz hız eksiğim vardı. Dürüst olmak gerekirse, henüz o son birkaç ondalığı bulamadım."

"Cupra e-Racer'da daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum, oradaki tur sürelerimiz karşılaştırılabilir. WTCR için daha hızlı olmaya çalışıyorum ancak Goodyear lastiği konusunda hâlâ pek deneyimim yok. Bu lastikleri daha önce hiç kullanmadım, bu yüzden öğrenecek çok şeyim var."

"Her yarışta gridin arkasında olmak istemiyorum. Bazen biraz daha ileride bazense daha geride olacağım. Fakat rekabetçi olmak istiyorum özellikle takım arkadaşlarıma karşı öyle olmalıyım. Bu da önemli bir hedef çünkü bence Mikel şu anki en iyi beş sürücüden biri." dedi.

WTCR sezonu 3-5 Haziran'da Nürburgring Nordschleife'da başlıyor. Pure ETCR ise 18-20 Haziran tarihleri ​​arasında Vallelunga'da başlayacak.

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