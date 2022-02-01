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TCR, içten yanmalı ve elektrikli yarışlar için nasıl bir platform oluşturuyor?

Çeviren:
Aybike Simay Erden

2015 yılında tanıtılan, FIA World Touring Car Cup'ta kullanılan ve eTouring Car World Cup'a ilham veren TCR, tüm dünyadaki binek otomobil yarışları için yeni bir çağın sinyalini veriyor.

TCR, içten yanmalı ve elektrikli yarışlar için nasıl bir platform oluşturuyor?
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Tüm dünyadaki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda uygulanan ortak düzenlemelerle, aynı otomobiller neredeyse her yerde kullanılabilir hale geldi.

TCR formatının yapı taşlarından biri de, bütçeyi düşük tutmak ve performansı dengeleyici ölçütlerle birlikte rekabeti artırmak için tasarlanan düzenlemelerin erişilebilirliği oldu.

Bu durum, TCR'nin, büyük bütçeli üretici programları ile kaçınılmaz olan ani bir yükseliş ve düşüşten kaçınarak müşteri yarışları tarafından benimsenmesini sağladı.

Müşteriler, fabrika çıkışlı otomobilleri alabilir ve uluslararası yarışların en üst seviyesinde yarışabilir ya da TCR kurallarını uygulayan onlarca ulusal şampiyonalardan birinde yarışabilirler.

Geçtiğimiz yıl Pure ETCR'nin ortaya çıkmasıyla birlikte otomobiller artık daha geleneksel içten yanmalı motorların yanı sıra elektrikli de olabiliyor.

Cupra e-Racer, tamamen elektrikli ve çoklu markaların olduğu touring otomobil yarışlarının ilk yılında bu alana liderlik etti. Cupra e-Racer, beş Pure ETCR raundunun üçünü kazanarak Mattias Ekstrom ile zafer elde etti.

Otomobil, arka tekerleklerine 500 kW'lık (670bhp) güç sağlıyor, elektrikli motorların torku ile vites kutusuna ihtiyaç duymadan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor.

Cupra won the inaugural Pure ETCR title in 2021

Cupra won the inaugural Pure ETCR title in 2021

Photo by: Martin Trenkler

Cupra markası ayrıca geleneksek petrol ile çalışan otomobillerle de birçok başarı elde etti. 2020'de çıkartılan 349 beygirlik altı vitesli Leon Competicion TCR, kurulum ayarlarını optimize etmek için tasarlandı ve en son aerodinamik ve süspansiyon teknolojisi ile donatıldı.

Mikel Azcona ve Rob Huff, geçen yıl Macar takım Zengo Motorsport ile FIA World Touring Car Cup kazananı oldular. Azcona ayrıca TCR Avrupa şampiyonluğunu da kazandı.

Robert Dahlgren, Leon otomobiliyle TCR Scandinavia şampiyonluğunu aldı ve Almanya, İspanya ve Danimarka gibi ulusal serilerde de galibiyetler elde etti.

Bu başarılar Leon Competicion'ı, TCR kurucusu WSC'nin 2021 Yılın Modeli listesinde üçüncü sıraya yerleştirdi.

Dünya çapında yarışan Leon sayısı artmaya devam ederken, artık Cupra TCR'nin 2017 başarısını yakalaması hedefleniyor. Kısa süre önce, otomobilin bu yıl TCR İngiltere'ye çıkacağı ve bunu dünya çapında birçok yerin takip edeceği doğrulandı.

 

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