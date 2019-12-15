Sepang WTCR: Dramatik finalde Michelisz şampiyon oldu
Hyundai sürücüsü Norbert Michelisz, 2019 WTCR sezonunun son ayağı olan Sepang’da şampiyonluğunu ilan etti.
1. Yarış
Hafta sonunun değişken koşullardaki ilk yarışını Michelisz kazanmayı başardı ve en yakın rakibi olan Honda sürücüsü Esteban Guerrieri ile arasını açmayı başardı.
10 turluk yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan hafif yağmur, sürücülerin lastik seçimini çok önemli bir hale getirdi.
Ön tarafta kuru zemin, arka tarafta yağmur lastikleri kullanmayı tercih eden Michelisz, yarışı 2.4 saniye farkla kazanmayı başardı.
CUPRA’dan Aurelien Panis ikinci olurken, Hyundai’den Gabriele Tarquini 10 saniye geride podyumu tamamladı.
Yarışa 9. başlayan Guerrieri 4. olurken, diğer bir şampiyonluk adayı Lync & Co sürücüsü Yvan Müller 16. başladığı yarışta 6. sırada yer aldı.
Bu sonuçla şampiyona lideri Michelisz, Guerrieri’nin 27, Müller’in 35 puan önünde yer aldı.
1. Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|26'02.896
|25
|2
|Aurelien Panis
|CUPRA
|26'05.342
|2.446
|2.446
|20
|3
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|26'12.905
|10.009
|7.563
|16
|4
|Esteban Guerrieri
|Honda
|26'13.774
|10.878
|0.869
|13
|5
|Joao Paulo
|26'14.183
|11.287
|0.409
|11
|6
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|26'15.021
|12.125
|0.838
|10
|7
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|26'20.109
|17.213
|5.088
|9
|8
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|26'23.038
|20.142
|2.929
|8
|9
|Nick Catsburg
|Hyundai
|26'34.227
|31.331
|11.189
|7
|10
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|26'34.668
|31.772
|0.441
|6
|11
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|26'39.362
|36.466
|4.694
|5
|12
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|26'40.107
|37.211
|0.745
|4
|13
|Attila Tassi
|Honda
|26'43.529
|40.633
|3.422
|3
|14
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|26'44.900
|42.004
|1.371
|2
|15
|Gordon Shedden
|Audi
|26'46.079
|43.183
|1.179
|1
|16
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|26'48.273
|45.377
|2.194
|17
|Mikel Azcona
|CUPRA
|27'01.297
|58.401
|13.024
|18
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|27'03.630
|1'00.734
|2.333
|19
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|27'06.605
|1'03.709
|2.975
|20
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|27'07.910
|1'05.014
|1.305
|21
|Niels Langeveld
|Audi
|27'10.503
|1'07.607
|2.593
|22
|Nestor Girolami
|Honda
|27'12.974
|1'10.078
|2.471
|23
|Rob Huff
|Volkswagen
|27'20.278
|1'17.382
|7.304
|24
|Tom Coronel
|CUPRA
|27'23.404
|1'20.508
|3.126
|25
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|27'27.171
|1'24.275
|3.767
|26
|Douglas Hui
|CUPRA
|27'39.269
|1'36.373
|12.098
|27
|Thed Björk
|Lynk & Co
|28'05.208
|2'02.312
|25.939
|28
|Augusto Farfus
|Hyundai
|28'25.497
|2'22.601
|20.289
|Tiago Monteiro
|Honda
|16'35.667
|4 Laps
|4 Laps
|Frederic Vervisch
|Audi
|6'03.317
|8 Laps
|4 Laps
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2. Yarış
İkinci yarışın galibi, mücadeleye 9. sıradan başlayan Esteban Guerrieri’nin oldu.
Honda sürücüsü, yoğun yarış altında koşulan yarışa 9. sıradan başlamasına rağmen daha ilk turun yarısına bile gelmeden ilk sıraya yükselmeyi başardı.
İlk turdaki kaostan uzak durmayı başaran Guerrieri, liderliği ele geçirdikten sonra farkı giderek açmayı başardı.
Sondan bir önceki turda Attila Tassi'nin kazasıyla güvenlik aracı piste girdi ve yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.
Böylece Arjantinli sürücü, Michelisz’in yarışı 8. sırada tamamlamasıyla beraber aradaki farkı 10 puana düşürdü ve şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.
CUPRA sürücüsü Mikel Azcona ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim yarışta güzel geçişler yapan Johan Kristoffersson oldu.
Müller ise altıncı sırada kaldı ve bu sonuçla beraber şampiyonluk iddiası kalmadı.
2. Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Esteban Guerrieri
|Honda
|1:28'45.146
|25
|2
|Mikel Azcona
|CUPRA
|1:28'46.169
|1.023
|1.023
|20
|3
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|1:28'46.514
|1.368
|0.345
|16
|4
|Nestor Girolami
|Honda
|1:28'47.344
|2.198
|0.830
|13
|5
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|1:28'47.459
|2.313
|0.115
|11
|6
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|1:28'47.646
|2.500
|0.187
|10
|7
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|1:28'49.040
|3.894
|1.394
|9
|8
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|1:28'49.644
|4.498
|0.604
|8
|9
|Rob Huff
|Volkswagen
|1:28'50.179
|5.033
|0.535
|7
|10
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|1:28'51.416
|6.270
|1.237
|6
|11
|Aurelien Panis
|CUPRA
|1:28'52.112
|6.966
|0.696
|5
|12
|Tiago Monteiro
|Honda
|1:28'53.967
|8.821
|1.855
|4
|13
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|1:28'54.657
|9.511
|0.690
|3
|14
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|1:28'55.241
|10.095
|0.584
|2
|15
|Niels Langeveld
|Audi
|1:28'55.851
|10.705
|0.610
|1
|16
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|1:28'56.420
|11.274
|0.569
|17
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|1:28'58.753
|13.607
|2.333
|18
|Joao Paulo
|1:28'59.554
|14.408
|0.801
|19
|Augusto Farfus
|Hyundai
|1:28'59.813
|14.667
|0.259
|20
|Tom Coronel
|CUPRA
|1:29'01.831
|16.685
|2.018
|21
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|1:29'02.993
|17.847
|1.162
|22
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|1:29'03.305
|18.159
|0.312
|23
|Thed Björk
|Lynk & Co
|1:29'04.220
|19.074
|0.915
|24
|Douglas Hui
|CUPRA
|1:29'05.735
|20.589
|1.515
|25
|Frederic Vervisch
|Audi
|1:29'06.541
|21.395
|0.806
|26
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|1:29'55.768
|1'10.622
|49.227
|Gordon Shedden
|Audi
|1:22'22.643
|2 Laps
|2 Laps
|Attila Tassi
|Honda
|1:19'30.970
|3 Laps
|1 Lap
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|1:11'36.739
|6 Laps
|3 Laps
|Nick Catsburg
|Hyundai
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3. Yarış
Sezonun son yarışını kazanan isim, yarışa 22. sıradan başlayan çifte Dünya Rallikros şampiyonu Kristoffersson oldu.
Islak zeminde koşulan yarışta Guerrieri ilk virajda liderliğe yükselmeyi başardı, Michelisz ise 4. sıraya geriledi.
Kristoffersson ise ilk turun ilk iki sektöründe 22. sıradan 3. sıraya yükseldi.
Augusto Farfus’un çakıl havuzuna saplanmasıyla beraber ikinci turda güvenlik aracı piste girdi.
Beş tur sonra yarış yeniden başladı, ancak Guerrieri arkasındaki üçlüye karşı zorlanmaya başladı.
İkinci sıradaki Mikel Azcona, Guerrieri’ye atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı. Guerrieri 11. virajda karşı atak yaptı ancak ikili temas yaşadı.
Bunun sonucunda Guerrieri çimlere taştı, ancak liderliğe yükselmeyi başardı.
Daha sonra arka düzlükte Azcona tekrar atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı.
Bu andan sonra Guerrieri, motorunda aşırı ısınma sorunu yaşamaya başladı ve giderek gerilemeye başladı.
Gordon Shedden’ın çakıl havuzuna saplanmasıyla bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. Guerrieri bu süreçte radyatör sorununun çözülmesi için 3 kez pite geldi ancak çok geriye düştü.
Güvenlik aracı periyodundan sonra Kristoffersson, Azcona’yı geçip liderliğe yükselmeyi başardı ve 2 saniye farkla yarışı kazandı.
Azcona ikinci olurken, Alfa Romeo sürücüsü Kevin Ceccon podyumu tamamladı.
Audi’den Frederic Vervisch dördüncü olurken, Guerrieri’nin geriye düşmesiyle beraber daha sakin bir sürüş çıkartan Michelisz beşinci oldu ve şampiyonluğunu ilan etti.
Guerrieri yarışı 22. sırada tamamladı ve sezonu Michelisz’in 21 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Yarışı 13. tamamlayan Müller ise sezonu 41 puan geride üçüncü tamamladı.
Takımlarda ise Cyan Racing Lynk & Co 624 puanla şampiyon olmayı başardı.
BRC Hyundai 22 puan geride ikinci olurken, Münnich Motorsport Honda 52 puan geride üçüncü oldu.
3. Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|39'02.972
|25
|2
|Mikel Azcona
|CUPRA
|39'04.998
|2.026
|2.026
|20
|3
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|39'05.154
|2.182
|0.156
|16
|4
|Frederic Vervisch
|Audi
|39'07.268
|4.296
|2.114
|13
|5
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|39'12.269
|9.297
|5.001
|11
|6
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|39'12.877
|9.905
|0.608
|10
|7
|Nestor Girolami
|Honda
|39'16.122
|13.150
|3.245
|9
|8
|Tiago Monteiro
|Honda
|39'17.709
|14.737
|1.587
|8
|9
|Thed Björk
|Lynk & Co
|39'20.280
|17.308
|2.571
|7
|10
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|39'20.779
|17.807
|0.499
|6
|11
|Rob Huff
|Volkswagen
|39'22.251
|19.279
|1.472
|5
|12
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|39'24.345
|21.373
|2.094
|4
|13
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|39'27.451
|24.479
|3.106
|3
|14
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|39'28.748
|25.776
|1.297
|2
|15
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|39'29.390
|26.418
|0.642
|1
|16
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|39'39.539
|36.567
|10.149
|17
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|39'39.799
|36.827
|0.260
|18
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|39'40.659
|37.687
|0.860
|19
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|39'43.195
|40.223
|2.536
|20
|Niels Langeveld
|Audi
|39'46.143
|43.171
|2.948
|21
|Douglas Hui
|CUPRA
|39'59.219
|56.247
|13.076
|22
|Esteban Guerrieri
|Honda
|40'02.409
|59.437
|3.190
|23
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|40'53.617
|1'50.645
|51.208
|J.P.L. De Oliveira
|28'57.003
|4 Laps
|4 Laps
|Gordon Shedden
|Audi
|20'09.646
|7 Laps
|3 Laps
|Tom Coronel
|CUPRA
|14'59.272
|9 Laps
|2 Laps
|Augusto Farfus
|Hyundai
|Aurelien Panis
|CUPRA
|Attila Tassi
|Honda
|Tüm sonuçları görüntüle
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Johan Kristoffersson, SLR Volkswagen Volkswagen Golf GTI TCR
Fotoğraf: WTCR
Mikel Azcona, PWR Racing CUPRA TCR
Fotoğraf: WTCR
Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
Fotoğraf: WTCR
Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR
Fotoğraf: WTCR
Augusto Farfus, BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Hyundai i30 N TCR, Frédéric Vervisch, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR
Fotoğraf: WTCR
Start action, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR, Néstor Girolami, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR
Fotoğraf: WTCR
Sepang WTCR: Dramatik finalde Michelisz şampiyon oldu
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