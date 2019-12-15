Sepang WTCR: Dramatik finalde Michelisz şampiyon oldu

1. Yarış

Hafta sonunun değişken koşullardaki ilk yarışını Michelisz kazanmayı başardı ve en yakın rakibi olan Honda sürücüsü Esteban Guerrieri ile arasını açmayı başardı.

10 turluk yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan hafif yağmur, sürücülerin lastik seçimini çok önemli bir hale getirdi.

Ön tarafta kuru zemin, arka tarafta yağmur lastikleri kullanmayı tercih eden Michelisz, yarışı 2.4 saniye farkla kazanmayı başardı.

CUPRA’dan Aurelien Panis ikinci olurken, Hyundai’den Gabriele Tarquini 10 saniye geride podyumu tamamladı.

Yarışa 9. başlayan Guerrieri 4. olurken, diğer bir şampiyonluk adayı Lync & Co sürücüsü Yvan Müller 16. başladığı yarışta 6. sırada yer aldı.

Bu sonuçla şampiyona lideri Michelisz, Guerrieri’nin 27, Müller’in 35 puan önünde yer aldı.

1. Yarış sonucu:

2. Yarış

İkinci yarışın galibi, mücadeleye 9. sıradan başlayan Esteban Guerrieri’nin oldu.

Honda sürücüsü, yoğun yarış altında koşulan yarışa 9. sıradan başlamasına rağmen daha ilk turun yarısına bile gelmeden ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turdaki kaostan uzak durmayı başaran Guerrieri, liderliği ele geçirdikten sonra farkı giderek açmayı başardı.

Sondan bir önceki turda Attila Tassi'nin kazasıyla güvenlik aracı piste girdi ve yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.

Böylece Arjantinli sürücü, Michelisz’in yarışı 8. sırada tamamlamasıyla beraber aradaki farkı 10 puana düşürdü ve şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.

CUPRA sürücüsü Mikel Azcona ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim yarışta güzel geçişler yapan Johan Kristoffersson oldu.

Müller ise altıncı sırada kaldı ve bu sonuçla beraber şampiyonluk iddiası kalmadı.

2. Yarış sonucu:

3. Yarış

Sezonun son yarışını kazanan isim, yarışa 22. sıradan başlayan çifte Dünya Rallikros şampiyonu Kristoffersson oldu.

Islak zeminde koşulan yarışta Guerrieri ilk virajda liderliğe yükselmeyi başardı, Michelisz ise 4. sıraya geriledi.

Kristoffersson ise ilk turun ilk iki sektöründe 22. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Augusto Farfus’un çakıl havuzuna saplanmasıyla beraber ikinci turda güvenlik aracı piste girdi.

Beş tur sonra yarış yeniden başladı, ancak Guerrieri arkasındaki üçlüye karşı zorlanmaya başladı.

İkinci sıradaki Mikel Azcona, Guerrieri’ye atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı. Guerrieri 11. virajda karşı atak yaptı ancak ikili temas yaşadı.

Bunun sonucunda Guerrieri çimlere taştı, ancak liderliğe yükselmeyi başardı.

Daha sonra arka düzlükte Azcona tekrar atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı.

Bu andan sonra Guerrieri, motorunda aşırı ısınma sorunu yaşamaya başladı ve giderek gerilemeye başladı.

Gordon Shedden’ın çakıl havuzuna saplanmasıyla bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. Guerrieri bu süreçte radyatör sorununun çözülmesi için 3 kez pite geldi ancak çok geriye düştü.

Güvenlik aracı periyodundan sonra Kristoffersson, Azcona’yı geçip liderliğe yükselmeyi başardı ve 2 saniye farkla yarışı kazandı.

Azcona ikinci olurken, Alfa Romeo sürücüsü Kevin Ceccon podyumu tamamladı.

Audi’den Frederic Vervisch dördüncü olurken, Guerrieri’nin geriye düşmesiyle beraber daha sakin bir sürüş çıkartan Michelisz beşinci oldu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Guerrieri yarışı 22. sırada tamamladı ve sezonu Michelisz’in 21 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Yarışı 13. tamamlayan Müller ise sezonu 41 puan geride üçüncü tamamladı.

Takımlarda ise Cyan Racing Lynk & Co 624 puanla şampiyon olmayı başardı.

BRC Hyundai 22 puan geride ikinci olurken, Münnich Motorsport Honda 52 puan geride üçüncü oldu.

3. Yarış sonucu: