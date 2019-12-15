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WTCR / Sepang / Yarış raporu

Sepang WTCR: Dramatik finalde Michelisz şampiyon oldu

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Sepang WTCR: Dramatik finalde Michelisz şampiyon oldu
Ekleyen:
, Editör
15 Ara 2019 15:21

Hyundai sürücüsü Norbert Michelisz, 2019 WTCR sezonunun son ayağı olan Sepang’da şampiyonluğunu ilan etti.

1. Yarış

Hafta sonunun değişken koşullardaki ilk yarışını Michelisz kazanmayı başardı ve en yakın rakibi olan Honda sürücüsü Esteban Guerrieri ile arasını açmayı başardı.

10 turluk yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan hafif yağmur, sürücülerin lastik seçimini çok önemli bir hale getirdi.

Ön tarafta kuru zemin, arka tarafta yağmur lastikleri kullanmayı tercih eden Michelisz, yarışı 2.4 saniye farkla kazanmayı başardı.

CUPRA’dan Aurelien Panis ikinci olurken, Hyundai’den Gabriele Tarquini 10 saniye geride podyumu tamamladı.

Yarışa 9. başlayan Guerrieri 4. olurken, diğer bir şampiyonluk adayı Lync & Co sürücüsü Yvan Müller 16. başladığı yarışta 6. sırada yer aldı.

Bu sonuçla şampiyona lideri Michelisz, Guerrieri’nin 27, Müller’in 35 puan önünde yer aldı.

1. Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Zaman Fark Ara Puan
1 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 26'02.896     25
2 France Aurelien Panis CUPRA 26'05.342 2.446 2.446 20
3 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 26'12.905 10.009 7.563 16
4 Argentina Esteban Guerrieri Honda 26'13.774 10.878 0.869 13
5 Joao Paulo   26'14.183 11.287 0.409 11
6 France Yvan Muller Lynk & Co 26'15.021 12.125 0.838 10
7 Sweden Daniel Haglöf CUPRA 26'20.109 17.213 5.088 9
8 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 26'23.038 20.142 2.929 8
9 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 26'34.227 31.331 11.189 7
10 France Jean-Karl Vernay Audi 26'34.668 31.772 0.441 6
11 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 26'39.362 36.466 4.694 5
12 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 26'40.107 37.211 0.745 4
13 Hungary Attila Tassi Honda 26'43.529 40.633 3.422 3
14 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 26'44.900 42.004 1.371 2
15 United Kingdom Gordon Shedden Audi 26'46.079 43.183 1.179 1
16 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 26'48.273 45.377 2.194  
17 Spain Mikel Azcona CUPRA 27'01.297 58.401 13.024  
18 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 27'03.630 1'00.734 2.333  
19 Mitchell Cheah Hyundai 27'06.605 1'03.709 2.975  
20 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 27'07.910 1'05.014 1.305  
21 Netherlands Niels Langeveld Audi 27'10.503 1'07.607 2.593  
22 Argentina Nestor Girolami Honda 27'12.974 1'10.078 2.471  
23 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 27'20.278 1'17.382 7.304  
24 Netherlands Tom Coronel CUPRA 27'23.404 1'20.508 3.126  
25 Hafizh Syahrin Hyundai 27'27.171 1'24.275 3.767  
26 Malaysia Douglas Hui CUPRA 27'39.269 1'36.373 12.098  
27 Sweden Thed Björk Lynk & Co 28'05.208 2'02.312 25.939  
28 Brazil Augusto Farfus Hyundai 28'25.497 2'22.601 20.289  
  Portugal Tiago Monteiro Honda 16'35.667 4 Laps 4 Laps  
  Belgium Frederic Vervisch Audi 6'03.317 8 Laps 4 Laps  
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2. Yarış

İkinci yarışın galibi, mücadeleye 9. sıradan başlayan Esteban Guerrieri’nin oldu.

Honda sürücüsü, yoğun yarış altında koşulan yarışa 9. sıradan başlamasına rağmen daha ilk turun yarısına bile gelmeden ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turdaki kaostan uzak durmayı başaran Guerrieri, liderliği ele geçirdikten sonra farkı giderek açmayı başardı.

Sondan bir önceki turda Attila Tassi'nin kazasıyla güvenlik aracı piste girdi ve yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.

Böylece Arjantinli sürücü, Michelisz’in yarışı 8. sırada tamamlamasıyla beraber aradaki farkı 10 puana düşürdü ve şampiyonluk şansını son yarışa taşıdı.

CUPRA sürücüsü Mikel Azcona ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim yarışta güzel geçişler yapan Johan Kristoffersson oldu.

Müller ise altıncı sırada kaldı ve bu sonuçla beraber şampiyonluk iddiası kalmadı.

2. Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Zaman Fark Ara Puan
1 Argentina Esteban Guerrieri Honda 1:28'45.146     25
2 Spain Mikel Azcona CUPRA 1:28'46.169 1.023 1.023 20
3 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 1:28'46.514 1.368 0.345 16
4 Argentina Nestor Girolami Honda 1:28'47.344 2.198 0.830 13
5 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 1:28'47.459 2.313 0.115 11
6 France Yvan Muller Lynk & Co 1:28'47.646 2.500 0.187 10
7 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 1:28'49.040 3.894 1.394 9
8 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 1:28'49.644 4.498 0.604 8
9 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 1:28'50.179 5.033 0.535 7
10 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 1:28'51.416 6.270 1.237 6
11 France Aurelien Panis CUPRA 1:28'52.112 6.966 0.696 5
12 Portugal Tiago Monteiro Honda 1:28'53.967 8.821 1.855 4
13 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 1:28'54.657 9.511 0.690 3
14 France Jean-Karl Vernay Audi 1:28'55.241 10.095 0.584 2
15 Netherlands Niels Langeveld Audi 1:28'55.851 10.705 0.610 1
16 Mitchell Cheah Hyundai 1:28'56.420 11.274 0.569  
17 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 1:28'58.753 13.607 2.333  
18 Joao Paulo   1:28'59.554 14.408 0.801  
19 Brazil Augusto Farfus Hyundai 1:28'59.813 14.667 0.259  
20 Netherlands Tom Coronel CUPRA 1:29'01.831 16.685 2.018  
21 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 1:29'02.993 17.847 1.162  
22 Hafizh Syahrin Hyundai 1:29'03.305 18.159 0.312  
23 Sweden Thed Björk Lynk & Co 1:29'04.220 19.074 0.915  
24 Malaysia Douglas Hui CUPRA 1:29'05.735 20.589 1.515  
25 Belgium Frederic Vervisch Audi 1:29'06.541 21.395 0.806  
26 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 1:29'55.768 1'10.622 49.227  
  United Kingdom Gordon Shedden Audi 1:22'22.643 2 Laps 2 Laps  
  Hungary Attila Tassi Honda 1:19'30.970 3 Laps 1 Lap  
  Sweden Daniel Haglöf CUPRA 1:11'36.739 6 Laps 3 Laps  
  Netherlands Nick Catsburg Hyundai        
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3. Yarış

Sezonun son yarışını kazanan isim, yarışa 22. sıradan başlayan çifte Dünya Rallikros şampiyonu Kristoffersson oldu.

Islak zeminde koşulan yarışta Guerrieri ilk virajda liderliğe yükselmeyi başardı, Michelisz ise 4. sıraya geriledi.

Kristoffersson ise ilk turun ilk iki sektöründe 22. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Augusto Farfus’un çakıl havuzuna saplanmasıyla beraber ikinci turda güvenlik aracı piste girdi.

Beş tur sonra yarış yeniden başladı, ancak Guerrieri arkasındaki üçlüye karşı zorlanmaya başladı.

İkinci sıradaki Mikel Azcona, Guerrieri’ye atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı. Guerrieri 11. virajda karşı atak yaptı ancak ikili temas yaşadı.

Bunun sonucunda Guerrieri çimlere taştı, ancak liderliğe yükselmeyi başardı.

Daha sonra arka düzlükte Azcona tekrar atak yaptı ve liderliğe yükselmeyi başardı.

Bu andan sonra Guerrieri, motorunda aşırı ısınma sorunu yaşamaya başladı ve giderek gerilemeye başladı.

Gordon Shedden’ın çakıl havuzuna saplanmasıyla bir kez daha güvenlik aracı piste girdi. Guerrieri bu süreçte radyatör sorununun çözülmesi için 3 kez pite geldi ancak çok geriye düştü.

Güvenlik aracı periyodundan sonra Kristoffersson, Azcona’yı geçip liderliğe yükselmeyi başardı ve 2 saniye farkla yarışı kazandı.

Azcona ikinci olurken, Alfa Romeo sürücüsü Kevin Ceccon podyumu tamamladı.

Audi’den Frederic Vervisch dördüncü olurken, Guerrieri’nin geriye düşmesiyle beraber daha sakin bir sürüş çıkartan Michelisz beşinci oldu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Guerrieri yarışı 22. sırada tamamladı ve sezonu Michelisz’in 21 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Yarışı 13. tamamlayan Müller ise sezonu 41 puan geride üçüncü tamamladı.

Takımlarda ise Cyan Racing Lynk & Co 624 puanla şampiyon olmayı başardı.

BRC Hyundai 22 puan geride ikinci olurken, Münnich Motorsport Honda 52 puan geride üçüncü oldu.

3. Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Zaman Fark Ara Puan
1 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 39'02.972     25
2 Spain Mikel Azcona CUPRA 39'04.998 2.026 2.026 20
3 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 39'05.154 2.182 0.156 16
4 Belgium Frederic Vervisch Audi 39'07.268 4.296 2.114 13
5 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 39'12.269 9.297 5.001 11
6 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 39'12.877 9.905 0.608 10
7 Argentina Nestor Girolami Honda 39'16.122 13.150 3.245 9
8 Portugal Tiago Monteiro Honda 39'17.709 14.737 1.587 8
9 Sweden Thed Björk Lynk & Co 39'20.280 17.308 2.571 7
10 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 39'20.779 17.807 0.499 6
11 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 39'22.251 19.279 1.472 5
12 France Jean-Karl Vernay Audi 39'24.345 21.373 2.094 4
13 France Yvan Muller Lynk & Co 39'27.451 24.479 3.106 3
14 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 39'28.748 25.776 1.297 2
15 Sweden Daniel Haglöf CUPRA 39'29.390 26.418 0.642 1
16 Malaysia Hafizh Syahrin Hyundai 39'39.539 36.567 10.149  
17 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 39'39.799 36.827 0.260  
18 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 39'40.659 37.687 0.860  
19 Malaysia Mitchell Cheah Hyundai 39'43.195 40.223 2.536  
20 Netherlands Niels Langeveld Audi 39'46.143 43.171 2.948  
21 Malaysia Douglas Hui CUPRA 39'59.219 56.247 13.076  
22 Argentina Esteban Guerrieri Honda 40'02.409 59.437 3.190  
23 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 40'53.617 1'50.645 51.208  
  Brazil J.P.L. De Oliveira   28'57.003 4 Laps 4 Laps  
  United Kingdom Gordon Shedden Audi 20'09.646 7 Laps 3 Laps  
  Netherlands Tom Coronel CUPRA 14'59.272 9 Laps 2 Laps  
  Brazil Augusto Farfus Hyundai        
  France Aurelien Panis CUPRA        
  Hungary Attila Tassi Honda        
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Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
1/13

Fotoğraf: WTCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
2/13

Fotoğraf: WTCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
3/13

Fotoğraf: WTCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
4/13

Fotoğraf: WTCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
5/13

Fotoğraf: WTCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
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Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Şampiyon Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
7/13

Fotoğraf: WTCR

Johan Kristoffersson, SLR Volkswagen Volkswagen Golf GTI TCR

Johan Kristoffersson, SLR Volkswagen Volkswagen Golf GTI TCR
8/13

Fotoğraf: WTCR

Mikel Azcona, PWR Racing CUPRA TCR

Mikel Azcona, PWR Racing CUPRA TCR
9/13

Fotoğraf: WTCR

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR
10/13

Fotoğraf: WTCR

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR
11/13

Fotoğraf: WTCR

Augusto Farfus, BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Hyundai i30 N TCR, Frédéric Vervisch, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR

Augusto Farfus, BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Hyundai i30 N TCR, Frédéric Vervisch, Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR
12/13

Fotoğraf: WTCR

Start action, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR, Néstor Girolami, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Start action, Ma Qing Hua, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR, Néstor Girolami, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR
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Editör Cem Özel

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