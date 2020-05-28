Revize edilmiş 2020 WTCR takvimi açıklandı

Şampiyona 12-13 Eylül'de Avusturya'daki Salzburgring'de başlayacak ve ardından 24-26 Eylül'de Almanya yarışı gerçekleştirilecek.

Slovakya yarışı 10-11 Ekim tarihleri arasında yapılırken, 17-18 Ekim'de Macaristan yarışı yapılacak. İspanya yarışı 31 Ekim- 1 Kasım ve İtalya yarışı 14-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Avusturya ve Almanya'da iki yarış yapılırken, Slovakya, Macaristan, İspanya ile İtalya'da üçer yarış yapılacak.

Böylelikle bu yıl toplamda 16 yarış olması hedefleniyor.

Motorsport.com tarafından daha önce duyurulduğu üzere WTCR, bu yıl sadece Avrupa'da yarış düzenelyecek ve seri, geleneksel Asya ayağını koronavirüs nedeniyle iptal etmiş olacak.

WTCR organizatörü Eurosport Events'in başkanı Francois Ribeiro, “Avrupa dışındaki yarışlara katılmak için kesinlikler gerekiyordu ve durum böyle değildi. Elbette yaşamın normale dönmesinden başka bir şey istemiyoruz, ama mantıklı olmalıyız."

“Gerçekçi olmalı ve koronavirüs pandemisinin toplum ve özellikle otomotiv ve motor sporları endüstrileri üzende aylarca hatta yıllarca sürecek olan ekonomik etkisini kabul etmeliyiz."

"Bu nedenle, sadece 2020'de değil 2021'de de sürdürülebilir bir takvim sunmalıyız. Bu da bu yıl ve gelecek yıl geleneksel 10 yarışlık takvimden daha azına sahip olacağımız anlamına geliyor."

“İki kıtada yer alan sekiz ülkede yapacağımız 16 yarışın, gelecek yıl için iyi bir denge olacağını düşünüyoruz.” dedi.

2020 WTCR takvim:

Avusturya (Salzburgring, 12-13 Eylül), 2 yarış

Almanya (Nurburgring Nordschleife, 24-26 Eylül) 2 yarış

Slovakya (Slovakia Ring,10-11 Ekim ), 3 yarış

Macaristan (Hungaroring, 17-18 Ekim ), 3 yarış

İspanya (MotorLand Aragón, 31 Ekim -1 Kasım), 3 yarış

İtalya (Adria International Raceway, 14-15 Kasım), 3 yarış