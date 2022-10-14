Resmi: WTCR, sezonun ardından askıya alınıyor

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2000'lerin ünlü serisi WTCC, 2018'de format ve isim değişikliğine giderek WTCR ismine geçiş yaptı; ancak beş sezonun ardından seri şimdilik iptal edilmiş vaziyette.

COVID-19 salgını ve lojistik zorluklar nedeniyle sıkıntılı geçen üç yılın ardından seriyi askıya alan WTCR organizatörü Discovery Sports Events, önümüzdeki aylarda seriyi diriltebilmek için FIA ve TCR düzenlemelerinin sahibi olan World Sporting Consulting ile birlikte çalışacak.

Serinin kökenleri, FIA'nın World Touring Car Championship'e (WTCC) start verdiği 1993 yılına kadar uzanmakta. Öncesinde ise 1987'de European Touring Car Championship'in (ETCC) destek serisi olarak bir sezon daha düzenlenmiş, bu sezon emsal niteliği taşımıştı.

Andy Priaulx (üç kez WTCC şampiyonu) Yvan Muller (dört kez WTCC şampiyonu) ve Jose Maria Lopez (üç kez WTCC şampiyonu) gibi yıldızların yer aldığı seri, 2005'te yeniden dünya şampiyonası unvanını kazandı; bu statü, 2017 sezonuna kadar korundu.

Ancak zaman içinde popülerliğini yitiren ve yeni üreticilerin de ilgisini çekemeyen seri, 2018'de TCR kurallarına geçti ve World Touring Car Cup ismini aldı.

Bir şekilde ilerleyen dört sezonun ardından bu yıl itibariyle sorunlar derinleşti, nitekim Çek Cumhuriyeti, Rusya, Güney Kore, Çin ve Makao'daki yarışlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan lojistik maliyetleri nedeniyle iptal edildi.

Almanya'daki yarış ise Goodyear lastiklerinin Nordschleife'da ciddi sorunlara yol açması nedeniyle yarıda kesildi. Aynı sorunlar Vallelunga'da aşırı sıcaklar nedeniyle yeniden ortaya çıktı, ancak bu kez bir erteleme veya iptalle karşılaşmadık.

Rob Huff, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion Photo by: WTCR

Yine de Vallelunga'da yaşananlar, birçok kez lastiklerden ve serinin Performans Dengesi kuralları nedeniyle araçlara ağırlık ekleyerek sorunu derinleştirmesinden şikayet eden Cyan Lynk & Co takımı için bardağı taşıran son damla oldu.

Çinli-İsveçli üretici Vallelunga'daki yarış esnasında araçlarını geri çekti ve kalan yarışlara katılım göstermedi, bu nedenle Ağustos ayındaki Anneau du Rhin yarışında grid yalnızca 12 araçtan oluşmaktaydı.

FIA Touring Car Komisyonu Başkanı Alan Gow, organizatörlerin yeni bir format üzerinde çalışacaklarını belirtirken, FIA ETCR eTouring Car serisinin ise devam edeceğini teyit etti.

Gow, "FIA portföyünün bir parçası olarak üst düzey touring yarışları için en iyi ve en sürdürülebilir geleceğin ne olduğunu belirlemeye ve değerlendirmeye ihtiyacımız var."

"Amacımız, touring araçları için bir dünya şampiyonası unvanını korumak ve hem güçlü, hem de prestijli bir rekabet ortamı oluşturmak olacak."

"Tarihi boyunca touring serileri birçok farklı formatta düzenlendi kullandı ve şampiyonlar ya bir sezonda ya da tek bir hafta sonunda belirlendi."

"Şu anda tüm olasılıkları değerlendiriyoruz ve önceliğimiz serinin uzun vadeli gelecek açısından kendini geliştirebileceği istikrarlı bir temele sahip olmasını sağlamak."

"TCR ile, çeşitli otomotiv markalarının temsil edildiği ve dünya çapında 1000'den fazla aracın yarıştığı kanıtlanmış bir teknik düzenlemeler setine sahibiz. Dolayısıyla ileriye dönük olarak bu kurallarla yola devam etme niyetindeyiz." dedi.