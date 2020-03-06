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WTCR / Son dakika

Munnich Motorsport, KCMG yerine WTCR'ye katılacak

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Munnich Motorsport, KCMG yerine WTCR'ye katılacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
6 Mar 2020 11:37

Munnich Motorsport, 2020 Dünya Binek Otomobiller Kupası'nda bir diğer Honda takımı olan KCMG'nin yerini aldı ve sezona katılacağı araç sayısını dörde çıkardı.

Takımın sürücü kadrosu resmi olarak hâlâ açıklanmamış olsa da, 2019 sezonunda Nestor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ve Atilla Tassi dörtlüsü ile devam edileceği söylenmişti. 

Takım menajeri Dominik Greiner şunları söyledi: "Bu bizim kabul ettiğimiz, zorlu bir süreç. Sadece pistte çalışanlarla değil, gayet zeki insanlar ile beraber bir takım yarattık. Almanya fabrikamızda bulunan insanlarla da beraber iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum."

"Bir özel takıma göre gayet iyi bir operasyon düzenine sahibiz. WTCR'de çok fazla tecrübeye sahibiz, bununla beraber birkaç araç yarıştırmada da tecrübeliyiz."

"Tabii ki de iki takım birlikte çok yakından çalışacak, bilgi ve veri paylaşımı yapacak. Ancak pistte bu iki takım birbirlerinden ayrı olacaklar ve dört sürücü birden galibiyet için aynı şansa sahip olacak."

Munnich takımı geçen seneki markalar şampiyonasını 3.sırada, şampiyon takım Cyan Racing'in 54 puan arkasında bitirirken, takımın sürücüler şampiyonasındaki lideri Guerrieri, şampiyon Hyundai sürücüsü Norbert Michelisz'in hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. 

"Geçen sene şampiyonluğa çok yaklaştık ancak Malezya'dan ayrılırken başımız dik bir şekilde ayrıldık ve yeni sezona daha da büyük bir motivasyon ile başlayacağız." diyen Greiner ekledi:

"Mekanikerlerimiz 2019'da çok iyi bir iş yaptı ve bu ay yapılacak olan testlere aracımızı yetiştirmek için durmadan çalışıyorlar. Mekanikerlerimize ve tüm takımdaki çalışanlara teşekkür etmek istiyorum, onlar sayesinde bu seneye tamamen hazırız ve ilk yarıştan itibaren güçlü olacağız."

Munnich'in, KCMG'nin şampiyonadaki yerini almasıyla beraber Hong Kong merkezli takımın WTCR'deki macerası sona erdi.

Ancak takım Nurburgring 24 Saat'te ve NLS'nin (daha önceki adıyla VLN) belirli yarışlarına, fabrika destekli Porsche 911 GT3 RS ile katılacak. Takım, Bathurst 12 Saat sonrasında Nissan ile olan ilişkisini bitirmişti. 

Takım aynı zamanda Super Formula'ya iki araçla katılacak ve Japonya'nın en büyük ikinci spor araç serisi olan Super Taikyu'da bir Honda NSX GT3 ile yarışacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri WTCR
Takımlar KCMG , Münnich Motorsport
Editör Rachit Thukral

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