Macau WTCR: İlk yarışı Müller kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Müller, startla beraber liderliğini korumayı başardı.

Yarış sonuna kadar arkasında büyük bir baskı hissetmeyen Lync & Co sürücüsü Müller, yarışı kontrol altında götürerek hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı ve şampiyonada üçüncülüğe yükseldi.

Yarış boyunca Müller’i yakından takip eden ancak geçiş yapacak kadar yaklaşamayan Hyundai sürücüsü Michelisz 0.4 saniye geride ikinci oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışı Andy Priaulx üçüncü bitirecek gibi görünüyordu, ancak takım arkadaşı Thed Björk’ün şampiyonada daha fazla puan almasını sağlamak için 3 sıra kaybetmek durumunda kaldı ve 6. oldu.

Böylece podyumu tamamlayan isim Alfa Romeo sürücüsü Kevin Ceccon oldu.

Volkswagen’den Rob Huff’ın dördüncü olduğu yarışta Björk 5, Frederic Vervisch 7, Yann Ehrlacher 8. sırada yer aldı.

İlk 10’u Gabriele Tarquini ve Nick Catsburg tamamladı.

Şampiyonluk adaylarından Esteban Guerrieri ise motor değiştirdiği için yarışa gridin en arkasından başlamak durumunda kaldı. Arjantinli sürücü geçişler yapmasına rağmen pitte bir tur kaybetti ve yarışı bir tur geride 25. sırada tamamladı.

Guerrieri pazar günkü ters gridli yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı, ancak cuma günü Catsburg ile yaşadığı olay nedeniyle üç sıra grid cezası aldı ve böylece 4. sıradan yarışa başlayacak.

Bu sonuçlarla beraber Michelisz, Honda sürücüsü Guerrieri’nin 18 puan önünde şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

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