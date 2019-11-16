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WTCR / Macau / Yarış raporu

Macau WTCR: İlk yarışı Müller kazandı

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Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Kas 2019 14:44

Yvan Müller, Macau’daki ilk yarışı kontrol ederek kazanırken, Norbert Michelisz şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Müller, startla beraber liderliğini korumayı başardı.

Yarış sonuna kadar arkasında büyük bir baskı hissetmeyen Lync & Co sürücüsü Müller, yarışı kontrol altında götürerek hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başardı ve şampiyonada üçüncülüğe yükseldi.

Yarış boyunca Müller’i yakından takip eden ancak geçiş yapacak kadar yaklaşamayan Hyundai sürücüsü Michelisz 0.4 saniye geride ikinci oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışı Andy Priaulx üçüncü bitirecek gibi görünüyordu, ancak takım arkadaşı Thed Björk’ün şampiyonada daha fazla puan almasını sağlamak için 3 sıra kaybetmek durumunda kaldı ve 6. oldu.

Böylece podyumu tamamlayan isim Alfa Romeo sürücüsü Kevin Ceccon oldu.

Volkswagen’den Rob Huff’ın dördüncü olduğu yarışta Björk 5, Frederic Vervisch 7, Yann Ehrlacher 8. sırada yer aldı.

İlk 10’u Gabriele Tarquini ve Nick Catsburg tamamladı.

Şampiyonluk adaylarından Esteban Guerrieri ise motor değiştirdiği için yarışa gridin en arkasından başlamak durumunda kaldı. Arjantinli sürücü geçişler yapmasına rağmen pitte bir tur kaybetti ve yarışı bir tur geride 25. sırada tamamladı.

Guerrieri pazar günkü ters gridli yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı, ancak cuma günü Catsburg ile yaşadığı olay nedeniyle üç sıra grid cezası aldı ve böylece 4. sıradan yarışa başlayacak.

Bu sonuçlarla beraber Michelisz, Honda sürücüsü Guerrieri’nin 18 puan önünde şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

Macau'daki tüm seansları canlı ve ücretsiz olarak Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.

Sonuçlar:

Sıra # Sürücü Şase Fark
1 100 France Yvan Muller Lynk & Co  
2 5 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 0.405
3 31 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 1.644
4 12 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 2.153
5 11 Sweden Thed Björk Lynk & Co 2.882
6 111 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 3.169
7 22 Belgium Frederic Vervisch Audi 3.397
8 68 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 4.704
9 1 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 4.918
10 88 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 5.921
11 14 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 6.576
12 21 France Aurelien Panis CUPRA 8.174
13 2 Sweden Robert Dahlgren CUPRA 10.155
14 29 Argentina Nestor Girolami Honda 12.134
15 18 Portugal Tiago Monteiro Honda 12.946
16 6 Germany Luca Engstler Hyundai 13.543
17 25 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 13.967
18 9 Hungary Attila Tassi Honda 20.708
19 96 Spain Mikel Azcona CUPRA 27.199
20 50 Netherlands Tom Coronel CUPRA 28.746
21 69 France Jean-Karl Vernay Audi 34.821
22 33 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 40.324
23 36 Lo Kai Audi 45.767
24 86 Argentina Esteban Guerrieri Honda 1 Lap
  10 Netherlands Niels Langeveld Audi 3 Laps
  55 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 3 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri WTCR
Etkinlik Macau
Alt-etkinlik Yarış 1
Pilotlar Yvan Muller
Editör Jack Cozens

WTCR Sıradaki seans

Sepang

Sepang

13 Ara - 15 Ara

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