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WTCR / Suzuka / Yarış raporu

Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı

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Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 16:23

WTCR’nin Japonya ayağındaki ilk yarışı kazanan ve üçüncü yarışta ikinci olan Esteban Guerrieri, ikinci yarışı kazanan Norbert Michelisz’i geçerek şampiyona liderliğine yükseldi.

WTCR sezonunun 8. ayağı olan Japonya’daki yarışlar Suzuka pistinde gerçekleştirildi. Hafta sonunun ilk yarışını Münnich Motorsport Honda sürücüsü Guerrieri kazanırken, ikinci yarışın galibi BRC Hyundai sürücüsü Michelisz oldu. Hafta sonunun son yarışını ise Volkswagen sürücüsü Johan Kristoffersson kazandı.

Önceki ayak Ningbo’da puan alamayan ve Suzuka’ya şampiyona ikincisi olarak gelen Guerrieri, puanını 288’e yükselterek Michelisz’in 6 puan önünde liderliğe çıkmış oldu.

Lync&Co sürücüsü Thed Björk iyi puanlar topladığı hafta sonunda takım arkadaşı Yvan Müller’i geçerek 248 puanla üçüncü sıraya yükselmiş durumda. Müller ise 240 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Hafta sonunun son yarışını kazanıp bu sezonki ikinci galibiyetini alan Kristoffersson ise 163 puanla 10. sıraya yükselmeyi başardı.

1. yarış sonucu:

Sıra Pilot Şasi Zaman Fark Ara Puan
1 Argentina Esteban Guerrieri Honda 26'36.701     25
2 Netherlands Niels Langeveld Audi 26'37.161 00.460 00.460 20
3 Portugal Tiago Monteiro Honda 26'38.303 01.602 01.142 16
4 Sweden Thed Björk Lynk & Co 26'38.692 01.991 00.389 13
5 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 26'39.101 02.400 00.409 11
6 France Jean-Karl Vernay Audi 26'40.400 03.699 01.299 10
7 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 26'41.909 05.208 01.509 9
8 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 26'42.543 05.842 00.634 8
9 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 26'44.792 08.091 02.249 7
10 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 26'45.267 08.566 00.475 6
11 France Yvan Muller Lynk & Co 26'46.691 09.990 01.424 5
12 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 26'47.566 10.865 00.875 4
13 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 26'48.401 11.700 00.835 3
14 France Aurelien Panis CUPRA 26'49.908 13.207 01.507 2
15 Brazil Augusto Farfus Hyundai 26'50.951 14.250 01.043 1
16 Netherlands Tom Coronel CUPRA 26'51.290 14.589 00.339  
17 Spain Mikel Azcona CUPRA 26'52.011 15.310 00.721  
18 Argentina Nestor Girolami Honda 26'53.177 16.476 01.166  
19 Japan Ryuichiro Tomita Audi 26'53.810 17.109 00.633  
20 Sweden Daniel Haglöf CUPRA 26'54.650 17.949 00.840  
21 Hungary Attila Tassi Honda 26'55.584 18.883 00.934  
22 Jim KaTo   26'56.967 20.266 01.383  
23 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 27'19.558 42.857 22.591  
24 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 26'57.841 3 Laps 3 Laps  
  Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 20'21.105 5 Laps 2 Laps  
  Ritomo Miyata Audi 13'48.416 12 Laps 7 Laps  
  Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 06'57.949 19 Laps 7 Laps  
  Belgium Frederic Vervisch Audi 05'29.865 20 Laps 1 Lap  
  United Kingdom Gordon Shedden Audi 0.05'50.513 20 Laps    
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2. yarış sonucu:

Sıra Pilot Şasi Zaman Fark Ara Puan
1 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 22'01.538     25
2 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 22'01.831 00.293 00.293 20
3 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 22'09.743 08.205 07.912 16
4 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 22'10.069 08.531 00.326 13
5 Sweden Thed Björk Lynk & Co 22'12.640 11.102 02.571 11
6 Portugal Tiago Monteiro Honda 22'12.868 11.330 00.228 10
7 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 22'13.237 11.699 00.369 9
8 Spain Mikel Azcona CUPRA 22'13.652 12.114 00.415 8
9 France Jean-Karl Vernay Audi 22'14.421 12.883 00.769 7
10 Argentina Esteban Guerrieri Honda 22'19.610 18.072 05.189 6
11 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 22'19.811 18.273 00.201 5
12 Argentina Nestor Girolami Honda 22'21.118 19.580 01.307 4
13 Belgium Frederic Vervisch Audi 22'21.496 19.958 00.378 3
14 France Yvan Muller Lynk & Co 22'21.672 20.134 00.176 2
15 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 22'21.905 20.367 00.233 1
16 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 22'22.279 20.741 00.374  
17 Japan Ryuichiro Tomita Audi 22'22.563 21.025 00.284  
18 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 22'23.055 21.517 00.492  
19 France Aurelien Panis CUPRA 22'24.055 22.517 01.000  
20 United Kingdom Gordon Shedden Audi 22'27.706 26.168 03.651  
21 Brazil Augusto Farfus Hyundai 22'29.904 28.366 02.198  
22 Netherlands Tom Coronel CUPRA 22'31.031 29.493 01.127  
23 China Ma Qing Hua Alfa Romeo 22'31.575 30.037 00.544  
24 Hungary Attila Tassi Honda 22'34.282 32.744 02.707  
25 Ritomo Miyata Audi 22'34.440 32.902 00.158  
26 Sweden Daniel Haglöf CUPRA 22'34.650 33.112 00.210  
27 Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 22'35.042 33.504 00.392  
28 Jim KaTo   22'53.677 52.139 18.635  
  Netherlands Niels Langeveld Audi 20'53.928 9 Laps 9 Laps  
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3. yarış sonucu:

Sıra Pilot Şasi Zaman Fark Ara Puan
1 Sweden Johan Kristoffersson Volkswagen 30'07.581     25
2 Argentina Esteban Guerrieri Honda 30'10.651 03.070 03.070 20
3 Italy Kevin Ceccon Alfa Romeo 30'15.167 07.586 04.516 16
4 Portugal Tiago Monteiro Honda 30'17.975 10.394 02.808 13
5 Sweden Thed Björk Lynk & Co 30'18.644 11.063 00.669 11
6 Italy Gabriele Tarquini Hyundai 30'19.296 11.715 00.652 10
7 Guernsey Andy Priaulx Lynk & Co 30'20.126 12.545 00.830 9
8 United Kingdom Rob Huff Volkswagen 30'20.685 13.104 00.559 8
9 Hungary Norbert Michelisz Hyundai 30'21.445 13.864 00.760 7
10 France Jean-Karl Vernay Audi 30'22.419 14.838 00.974 6
11 Netherlands Nick Catsburg Hyundai 30'25.921 18.340 03.502 5
12 Germany Benjamin Leuchter Volkswagen 30'26.523 18.942 00.602 4
13 Belgium Frederic Vervisch Audi 30'26.833 19.252 00.310 3
14 Argentina Nestor Girolami Honda 30'27.351 19.770 00.518 2
15 France Yvan Muller Lynk & Co 30'27.533 19.952 00.182 1
16 Brazil Augusto Farfus Hyundai 30'28.649 21.068 01.116  
17 France Yann Ehrlacher Lynk & Co 30'29.393 21.812 00.744  
18 Hungary Attila Tassi Honda 30'29.668 22.087 00.275  
19 France Aurelien Panis CUPRA 30'31.057 23.476 01.389  
20 Spain Mikel Azcona CUPRA 30'31.582 24.001 00.525  
21 United Kingdom Gordon Shedden Audi 30'35.250 27.669 03.668  
22 Jim KaTo   30'48.542 40.961 13.292  
  Japan Ryuichiro Tomita Audi 27'33.556 3 Laps 3 Laps  
  Sweden Daniel Haglöf CUPRA 26'48.133 4 Laps 1 Lap  
  Netherlands Niels Langeveld Audi 24'54.294 6 Laps 2 Laps  
  China Ma Qing Hua Alfa Romeo 12'56.611 19 Laps 13 Laps  
  Morocco Mehdi Bennani Volkswagen 01'12.343 29 Laps 10 Laps  
  Ritomo Miyata Audi 30 laps      
  Netherlands Tom Coronel CUPRA 30 laps      
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Seri WTCR
Etkinlik Suzuka
Alt-etkinlik Yarış 3
Editör Cem Özel

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