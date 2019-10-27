Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı
WTCR’nin Japonya ayağındaki ilk yarışı kazanan ve üçüncü yarışta ikinci olan Esteban Guerrieri, ikinci yarışı kazanan Norbert Michelisz’i geçerek şampiyona liderliğine yükseldi.
WTCR sezonunun 8. ayağı olan Japonya’daki yarışlar Suzuka pistinde gerçekleştirildi. Hafta sonunun ilk yarışını Münnich Motorsport Honda sürücüsü Guerrieri kazanırken, ikinci yarışın galibi BRC Hyundai sürücüsü Michelisz oldu. Hafta sonunun son yarışını ise Volkswagen sürücüsü Johan Kristoffersson kazandı.
Önceki ayak Ningbo’da puan alamayan ve Suzuka’ya şampiyona ikincisi olarak gelen Guerrieri, puanını 288’e yükselterek Michelisz’in 6 puan önünde liderliğe çıkmış oldu.
Lync&Co sürücüsü Thed Björk iyi puanlar topladığı hafta sonunda takım arkadaşı Yvan Müller’i geçerek 248 puanla üçüncü sıraya yükselmiş durumda. Müller ise 240 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Hafta sonunun son yarışını kazanıp bu sezonki ikinci galibiyetini alan Kristoffersson ise 163 puanla 10. sıraya yükselmeyi başardı.
1. yarış sonucu:
|Sıra
|Pilot
|Şasi
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Esteban Guerrieri
|Honda
|26'36.701
|25
|2
|Niels Langeveld
|Audi
|26'37.161
|00.460
|00.460
|20
|3
|Tiago Monteiro
|Honda
|26'38.303
|01.602
|01.142
|16
|4
|Thed Björk
|Lynk & Co
|26'38.692
|01.991
|00.389
|13
|5
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|26'39.101
|02.400
|00.409
|11
|6
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|26'40.400
|03.699
|01.299
|10
|7
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|26'41.909
|05.208
|01.509
|9
|8
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|26'42.543
|05.842
|00.634
|8
|9
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|26'44.792
|08.091
|02.249
|7
|10
|Rob Huff
|Volkswagen
|26'45.267
|08.566
|00.475
|6
|11
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|26'46.691
|09.990
|01.424
|5
|12
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|26'47.566
|10.865
|00.875
|4
|13
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|26'48.401
|11.700
|00.835
|3
|14
|Aurelien Panis
|CUPRA
|26'49.908
|13.207
|01.507
|2
|15
|Augusto Farfus
|Hyundai
|26'50.951
|14.250
|01.043
|1
|16
|Tom Coronel
|CUPRA
|26'51.290
|14.589
|00.339
|17
|Mikel Azcona
|CUPRA
|26'52.011
|15.310
|00.721
|18
|Nestor Girolami
|Honda
|26'53.177
|16.476
|01.166
|19
|Ryuichiro Tomita
|Audi
|26'53.810
|17.109
|00.633
|20
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|26'54.650
|17.949
|00.840
|21
|Attila Tassi
|Honda
|26'55.584
|18.883
|00.934
|22
|Jim KaTo
|26'56.967
|20.266
|01.383
|23
|Nick Catsburg
|Hyundai
|27'19.558
|42.857
|22.591
|24
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|26'57.841
|3 Laps
|3 Laps
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|20'21.105
|5 Laps
|2 Laps
|Ritomo Miyata
|Audi
|13'48.416
|12 Laps
|7 Laps
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|06'57.949
|19 Laps
|7 Laps
|Frederic Vervisch
|Audi
|05'29.865
|20 Laps
|1 Lap
|Gordon Shedden
|Audi
|0.05'50.513
|20 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
2. yarış sonucu:
|Sıra
|Pilot
|Şasi
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|22'01.538
|25
|2
|Rob Huff
|Volkswagen
|22'01.831
|00.293
|00.293
|20
|3
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|22'09.743
|08.205
|07.912
|16
|4
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|22'10.069
|08.531
|00.326
|13
|5
|Thed Björk
|Lynk & Co
|22'12.640
|11.102
|02.571
|11
|6
|Tiago Monteiro
|Honda
|22'12.868
|11.330
|00.228
|10
|7
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|22'13.237
|11.699
|00.369
|9
|8
|Mikel Azcona
|CUPRA
|22'13.652
|12.114
|00.415
|8
|9
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|22'14.421
|12.883
|00.769
|7
|10
|Esteban Guerrieri
|Honda
|22'19.610
|18.072
|05.189
|6
|11
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|22'19.811
|18.273
|00.201
|5
|12
|Nestor Girolami
|Honda
|22'21.118
|19.580
|01.307
|4
|13
|Frederic Vervisch
|Audi
|22'21.496
|19.958
|00.378
|3
|14
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|22'21.672
|20.134
|00.176
|2
|15
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|22'21.905
|20.367
|00.233
|1
|16
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|22'22.279
|20.741
|00.374
|17
|Ryuichiro Tomita
|Audi
|22'22.563
|21.025
|00.284
|18
|Nick Catsburg
|Hyundai
|22'23.055
|21.517
|00.492
|19
|Aurelien Panis
|CUPRA
|22'24.055
|22.517
|01.000
|20
|Gordon Shedden
|Audi
|22'27.706
|26.168
|03.651
|21
|Augusto Farfus
|Hyundai
|22'29.904
|28.366
|02.198
|22
|Tom Coronel
|CUPRA
|22'31.031
|29.493
|01.127
|23
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|22'31.575
|30.037
|00.544
|24
|Attila Tassi
|Honda
|22'34.282
|32.744
|02.707
|25
|Ritomo Miyata
|Audi
|22'34.440
|32.902
|00.158
|26
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|22'34.650
|33.112
|00.210
|27
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|22'35.042
|33.504
|00.392
|28
|Jim KaTo
|22'53.677
|52.139
|18.635
|Niels Langeveld
|Audi
|20'53.928
|9 Laps
|9 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
3. yarış sonucu:
|Sıra
|Pilot
|Şasi
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Johan Kristoffersson
|Volkswagen
|30'07.581
|25
|2
|Esteban Guerrieri
|Honda
|30'10.651
|03.070
|03.070
|20
|3
|Kevin Ceccon
|Alfa Romeo
|30'15.167
|07.586
|04.516
|16
|4
|Tiago Monteiro
|Honda
|30'17.975
|10.394
|02.808
|13
|5
|Thed Björk
|Lynk & Co
|30'18.644
|11.063
|00.669
|11
|6
|Gabriele Tarquini
|Hyundai
|30'19.296
|11.715
|00.652
|10
|7
|Andy Priaulx
|Lynk & Co
|30'20.126
|12.545
|00.830
|9
|8
|Rob Huff
|Volkswagen
|30'20.685
|13.104
|00.559
|8
|9
|Norbert Michelisz
|Hyundai
|30'21.445
|13.864
|00.760
|7
|10
|Jean-Karl Vernay
|Audi
|30'22.419
|14.838
|00.974
|6
|11
|Nick Catsburg
|Hyundai
|30'25.921
|18.340
|03.502
|5
|12
|Benjamin Leuchter
|Volkswagen
|30'26.523
|18.942
|00.602
|4
|13
|Frederic Vervisch
|Audi
|30'26.833
|19.252
|00.310
|3
|14
|Nestor Girolami
|Honda
|30'27.351
|19.770
|00.518
|2
|15
|Yvan Muller
|Lynk & Co
|30'27.533
|19.952
|00.182
|1
|16
|Augusto Farfus
|Hyundai
|30'28.649
|21.068
|01.116
|17
|Yann Ehrlacher
|Lynk & Co
|30'29.393
|21.812
|00.744
|18
|Attila Tassi
|Honda
|30'29.668
|22.087
|00.275
|19
|Aurelien Panis
|CUPRA
|30'31.057
|23.476
|01.389
|20
|Mikel Azcona
|CUPRA
|30'31.582
|24.001
|00.525
|21
|Gordon Shedden
|Audi
|30'35.250
|27.669
|03.668
|22
|Jim KaTo
|30'48.542
|40.961
|13.292
|Ryuichiro Tomita
|Audi
|27'33.556
|3 Laps
|3 Laps
|Daniel Haglöf
|CUPRA
|26'48.133
|4 Laps
|1 Lap
|Niels Langeveld
|Audi
|24'54.294
|6 Laps
|2 Laps
|Ma Qing Hua
|Alfa Romeo
|12'56.611
|19 Laps
|13 Laps
|Mehdi Bennani
|Volkswagen
|01'12.343
|29 Laps
|10 Laps
|Ritomo Miyata
|Audi
|30 laps
|Tom Coronel
|CUPRA
|30 laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı
WTCR Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan