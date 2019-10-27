Japonya WTCR: Guerrieri, Michelisz ve Kristoffersson kazandı

WTCR sezonunun 8. ayağı olan Japonya’daki yarışlar Suzuka pistinde gerçekleştirildi. Hafta sonunun ilk yarışını Münnich Motorsport Honda sürücüsü Guerrieri kazanırken, ikinci yarışın galibi BRC Hyundai sürücüsü Michelisz oldu. Hafta sonunun son yarışını ise Volkswagen sürücüsü Johan Kristoffersson kazandı.

Önceki ayak Ningbo’da puan alamayan ve Suzuka’ya şampiyona ikincisi olarak gelen Guerrieri, puanını 288’e yükselterek Michelisz’in 6 puan önünde liderliğe çıkmış oldu.

Lync&Co sürücüsü Thed Björk iyi puanlar topladığı hafta sonunda takım arkadaşı Yvan Müller’i geçerek 248 puanla üçüncü sıraya yükselmiş durumda. Müller ise 240 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Hafta sonunun son yarışını kazanıp bu sezonki ikinci galibiyetini alan Kristoffersson ise 163 puanla 10. sıraya yükselmeyi başardı.

1. yarış sonucu:

2. yarış sonucu:

3. yarış sonucu: