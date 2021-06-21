İlk Pure ETCR yarışının galibi Cupra sürücüsü Azcona oldu

İspanyol pilot, tamamen elektrikli yeni binek otomobil yarış serisinin ilk zaferini kazandı.

Azcona, Cumartesi günü pistteki 'Mücadelelere' [Battles'a], A bölümünde katılan altı sürücüden biriydi ve iki liderlikten sonra sıralamalarda liderliğe ulaştı.

Ancak Pazar günkü Zaman Denemesi A’da [Time Trials A] bir spin attı ve lastiğini patlattı, bu da hafta sonunun en uzun yarışını geçireceği anlamına geldi.

Yarışı bir ve ikinci sırada götüren Hyundai Motorsport N Veloster sürücüleri Augusto Farfus ve Tom Chilton’ın lastikleri patladıktan sonra harika bir geri dönüş yapan Azcona galibiyetin sahibi oldu.

Azcona, “Pure ETCR’nin ilk hafta sonunda zafer kazanarak tarih yazdık.”

“Çok mutluyum çünkü antrenman seansı sonrasında Zaman Denemesi konusunda kendime güveniyordum ama çok büyük bir şanssızlık yaşadım ve arka lastiğim patladığını için SuperFinal’a arkadan başlamak zorunda kaldım.”

“Önümde beş araç varken başlamak benim için çok zordu ama Power-Up’ı nasıl kullanacağıma dair takımdan iyi bilgiler aldım ve şu an sadece çok mutluyum.”

“Cupra, hafta sonu boyunca hızlıydı ve takım gerçekten iyi bir iş çıkardı. Takım arkadaşım adına üzüldüm, o da ceza alarak talihsizlik yaşadı. Ancak benim için bu şekilde sezona başlamak harika.”

Photo by: ETCR

Azcona’nın takım arkadaşı Jordi Gene’i yenerek kazandığı SuperFinal A zaferi, şu anda onu yenebilecek tek sürücünün SuperFinal B’de pole pozisyonu kazanan diğer Cupra sürücüsü Ekstrom olduğu anlamına geliyordu.

Fakat ne yazık ki Ekstrom, Zaman Deneme’lerinden diskalifiye edildi çünkü takımı seans devam ederken pit yolunda araçta ayarlamalar yaptı ve kuralları ihlal etmiş oldu.

Ekstrom, Hyundai sürücüsü Jean-Karl Vernay'ın yaklaşık 1 saniye gerisinde kalarak genel klasmanda üçüncülüğe yerleşti ve Vernay ise onun önünde, ikinci sırada yer aldı.

Gene, genel klasmanda dördüncü olurken, M1RA sürücüleri Luca Filippi and Rodrigo Baptista kendi SuperFinal’lerinde podyuma çıkmalarının ardından 5 ve 6. sıraya yerleştiler.

İlk yarış hafta sonu sonrasında diğer M1RA sürücüleri Oli Webb ve Chilton, şampiyonada 8. sırada bulunuyorlar.

Serinin bir sonraki yarışı, 3 hafta sonra İspanya’da Aragon’da düzenlenecek.