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WTCR / Son dakika

Hyundai, yeni Elantra N TCR aracını tanıttı

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Hyundai, yeni Elantra N TCR aracını tanıttı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Francesco Corghi
Çeviren: Cem Özel, Editör

Hyundai, TCR-versiyon binek araç yarışları için hazırladığı Elantra N TCR aracını tanıttı.

Güney Koreli üretici, 2018’de Dünya Binek Otomobiller Kupası (WTCR) adını alan (önceki ismi WTCC) seriyi son iki senede Gabriele Tarquini ve Norbert Michelisz ile kazanmayı başardı. Her iki sürücü de i30 N modeli ile bu başarıları kazandı.

Ayrıca Josh Files da geçen sene i30 N ile TCR Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, bu sene IMSA Michelin Pilot Challenge’da Veloster N modeli ile şampiyon oldu.

Yeni Elantra N TCR, Haziran ayından bu yana test ediliyordu ve şimdiye kadar 5000km mesafe kat etti. Hyundai, hem sprint hem de uzun mesafe yarışları konusunda gelişim için modelin “bazı Avrupa pistlerini” ziyaret ettiğini açıkladı ve bu pistlerin de Hockenheim ve Vallelunga olduğu anlaşıldı.

Araç, yeni bir 2 litrelik turboşarjlı motor içerecek ancak altı vitesli şanzıman korunacak. Ayrıca direksiyon, hidrolikten elektroniğe geçmiş durumda.

İlk şasiler, 2020’nin sonundan önce müşterilere teslim edilecek ve gelecek sene yarışmaya hazır olacak.

Hyundai, 4 fabrika destekli aracını geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nürburgring ayağından çekmesinin ardından, bu sene WTCR şampiyonluğunu koruyamayacak gibi görünüyor.

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Hyundai Elantra N TCR

Hyundai Elantra N TCR
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Elantra N TCR

Hyundai Elantra N TCR
2/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Elantra N TCR

Hyundai Elantra N TCR
3/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Elantra N TCR

Hyundai Elantra N TCR
4/5

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Elantra N TCR

Hyundai Elantra N TCR
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

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Seri TCR , WTCR
Editör James Newbold

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