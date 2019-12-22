Goodyear, WTCR'nin lastik tedarikçisi olacak

FIA'nın 2020'den itibaren 3 senelik dönemi kapsayan ihale sürecinde seçilen firma Goodyear oldu. Goodyear böylece 2020, 2021 ve 2022 sezonlarında WTCR takımlarına kuru zemin ve yağmur lastikleri tedarik edecek.

WTCR'nin adı daha önce WTCC'ydi ve 2006'dan beri Yokohama seriye lastik tedarik ediyordu.

Goodyear'dan Mike Rytokoski, "FIA WTCR'nin resmi lastik tedarikçisi olarak FIA ve Eurosport'a katıldığımız için heyecanlıyız."

"Bu sayede Goodyear, birçok ülkeden taraftarlara ulaşacak ve yarış lastiklerimizden Goodyear Eagle F1 Supersport ürününün performansını kanıtlayacağız." dedi.

Goodyear, WTCR anlaşmasından önce FIA WEC LMP2 sınıfının ve BTCC'nin lastik tedarikçiliğini yapacağını açıklamıştı.