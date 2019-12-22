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WTCR / Son dakika

Goodyear, WTCR'nin lastik tedarikçisi olacak

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Goodyear, WTCR'nin lastik tedarikçisi olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Ara 2019 07:35

Goodyear, son dönemdeki motor sporlarındaki büyümesini sürdürdü ve 2020'den itibaren WTCR'nin resmi lastik tedarikçisi olacağını duyurdu.

FIA'nın 2020'den itibaren 3 senelik dönemi kapsayan ihale sürecinde seçilen firma Goodyear oldu. Goodyear böylece 2020, 2021 ve 2022 sezonlarında WTCR takımlarına kuru zemin ve yağmur lastikleri tedarik edecek.

WTCR'nin adı daha önce WTCC'ydi ve 2006'dan beri Yokohama seriye lastik tedarik ediyordu.

Goodyear'dan Mike Rytokoski, "FIA WTCR'nin resmi lastik tedarikçisi olarak FIA ve Eurosport'a katıldığımız için heyecanlıyız."

"Bu sayede Goodyear, birçok ülkeden taraftarlara ulaşacak ve yarış lastiklerimizden Goodyear Eagle F1 Supersport ürününün performansını kanıtlayacağız." dedi.

Goodyear, WTCR anlaşmasından önce FIA WEC LMP2 sınıfının ve BTCC'nin lastik tedarikçiliğini yapacağını açıklamıştı.

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