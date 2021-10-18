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Ekstrom, Pure ETCR şampiyonluğunun ardından Cupra Racing'i övdü

Mattias Ekstrom, Fransa'daki Pau-Arnos'ta dramatik mücadelenin ardından ilk Pure ETCR şampiyonluğunu aldıktan sonra, Cupra Racing takımını övdü.

Ekstrom, Pure ETCR şampiyonluğunun ardından Cupra Racing'i övdü

Ekstrom'un, hafta sonunu domine ederek iki mücadeleyi de kazanıp SuperFinal pole'ünü elde ettikten sonra, tamamen elektrikli binek araç şampiyonasını kazanmak için tek yapması gereken beşinci olmaktı.

Fakat ilk virajda Philipp Eng ile yaşadığı temas, Ekstrom'u patlak bir lastikle en arkaya düşürdü. Ekstrom, yeni bir lastik için Zengo Motorsport pitine geldi ve Eng'in yarış dışı kalmasıyla Hyundai sürücüsü Jean-Karl Vernay'ın önünde şampiyonluğu almak için gereken beşinciliği elde etti.

Ekstrom, puan almak adına SuperFinal mesafesinin en az %75'ini tamamlamadığından emin olmak için takımın gösterdiği soğukkanlılığı övdü.

Ekstrom, "Takımdan çok iyi bilgiler aldım. Hangi tempoda gitmem gerektiğini söylediler."

"Çok heyecanlıydım çünkü araç çok iyi durumda değildi. Direksiyon düz değildi ve çok fazla vibrasyon vardı. Sağ ön teker neredeyse jantın dışındaydı."

"Eng devam edemediği için amaç sadece aracı finişe götürmeye çalışmaktı, bu yüzden benim için çok aksiyon dolu bir son yarıştı."

"Sezon boyunca riskleri hesaplamaya çalışıyordum ve ben bile bu kadarını düşünemedim. Ancak bazen benim yaşımda bile şaşırabiliyorsunuz ve asla yeteri kadar dikkatli olamayacağınızı anlıyorsunuz." dedi.

 

Ekstrom'un takım arkadaşları Mikel Azcona ve Jordi Gene'in, sürücüler şampiyonasında üçüncülüğü ve dördüncülüğü almasıyla, Cupra Racing takımlar şampiyonasını elde etti. Beş yarışta toplam üç zaferle, gelecek yıl FIA Dünya Kupası statüsünü alacak olan yenilikçi yeni şampiyonada, Cupra Leon e-Racer ile üstün performans gösterdi.

Ekstrom, "2019'da Cupra'ya geldiğimde amaç, birlikte bir araç inşa etmek, birlikte bir takım oluşturmak ve Pure ETCR'de şampiyon olmaktı."

"Misyonumuz buydu ve şimdi birkaç yılın ardından ilk denememizde bunu başardık ve bununla gurur duyuyorum. Bu projede çalışan ve her gün çabalayan takımın tamamı harika bir iş yaptı."

"Onlarla bunu kutlayabilmek ve bu ödülü onlara verebilmek benim için çok büyük anlam ifade ediyor." dedi.

 

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