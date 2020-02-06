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WTCR / Son dakika

WTCR'nin Marakeş ayağı iptal edildi

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WTCR'nin Marakeş ayağı iptal edildi
Ekleyen:
6 Şub 2020 15:00

Marakeş'te yapılacak olan sezon açılışı yarışının iptal edilmesi sonrasında 2020 Dünya Binek Otomobiller Kupası takvimine Salzburgring yarışı eklendi.

Marakeş'te bulunan Moulay El Hassan pistinde WTCR (önceki ismiyle WTCC), 2009'dan beri 10 kez yarış düzenlendi ve son 3 senedir WTCR'nin sezon açılışı yarışı burada yapılıyordu.

Ancak yarış organizatörü Eurosport Events'in yaptığı açıklamaya göre, Faslı sürücü Mehdi Bennani'nin bu sene WTCR gridinde olmamasıyla beraber "artık kaliteli yarış hafta sonunu uygulamak mümkün değil".

Bennani 5 yıl boyunca Sebastien Loeb Racing için yarıştı ancak Volkswagen'in SLR programını iptal etme kararı üstüne Faslı pilot 2020 için koltuksuz kaldı.

Motorsport.com'a göre Bennani ve SLR devamlı bir birliktelik yaratmak için görüşmeler yaptılar ancak bunlar başarılı olmadı ve SLR seriden ayrıldı.

Her ne kadar Salzburgring'in takvime girişi WTCR'nin 10 yarışlık kotasını doldurmuş olsa da Marakeş ile bir değişim söz konusu değil. Onun yerine, 2012 ve 2014 arasında 3 tane WTCC yarışına ev sahipliği yapmış olan Avusturya pisti, 24-26 Temmuz'da sezonun 6. yarışına ev sahipliği yapacak.

Avrupa ayaklarının artmasıyla beraber sezonun ilk kıta değişimi Çin'in Ningbo ayağında olacak. Araçların ve ekipmanların taşınması sebebiyle 2 hafta geriye alınan yarış, 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FIA ve Eurosport ise Ningbo yarışını düzenleyen kurum ve yerel otoritelerle koronavirüsün yayılması ve evrimleşmesi konusunu tartışacak.

Çarşamba günü yapılan FIA Binek Araçlar Komisyonu'nda onaylanan tarih değişiklikleri Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından da onaylanmak zorunda, bu yüzden sezon Hungaroring ayağıyla 24-26 Nisan hafta sonunda başlayacak.

Aragon'da yapılacak sezon öncesi testlerde tarih değişikliği olmadı, ki pist aynı zamanda 2020'de WTCR yarışına ev sahipliği yapacak. Üç günlük test 24-26 Mart tarihleri arasında yapılacak, Aragon'daki yarış ise 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

                                                                                                     Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri WTCR
Pilotlar Mehdi Bennani
Editör Jack Cozens

WTCR Sıradaki seans

Hungaroring

Hungaroring

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