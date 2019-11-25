Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor
Motocorsa Racing, gelecek sezon Dünya Superbike'e katılacak ve takımın tek sürücüsü Leandro Mercado olacak.
İtalyan ekip bu yıl CIV Superbike serisinde iki Ducati ile mücadele etti ve Dünya Sueprbike'ta Imola ile Misano'da mücadele etti.
Motocorsa şimdi, 2020 Dünya Superbike sezonunda daha fazla yarışta yer alacak.
Yapılan açıklamaya göre takım, Avrupa yarışlarının yanı sıra Arjantin'de yer alacak. Takımın tek sürücüsü Mercado olacak.
Mercado, "Tem Motocorsa ile yarışmak ve yeniden bir Ducati sürmekten gerçekten memnunum. Takım yöneticisi Lorenzo Mauri'yi birkaç yıldır tanıyorum. Aynı hedeflere sahibiz ve sonunda birlikte yarışacağız."
"Birlikte harika sonuçlar almak için çok çaba fazla çaba göstereceğimizden eminim. Ocak ayında çalışmalarıma başlamak ve sonunda Ducati V4 R'ı test etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Ducati böylelikle beş farklı takıma motosiklet sağlamış olacak.
2020 Superbike gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Barni Ducati
|
Leon Camier
|Go Eleven Ducati
|
Michael Ruben Rinaldi
|Motocorsa Ducati
|
Leandro Mercado
|MIE Honda
|
Takumi Takahashi
Açıklanmadı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Leandro Mercado
|Takımlar
|Motocorsa Racing
|Editör
|Jamie Klein
Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor
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