Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor

İtalyan ekip bu yıl CIV Superbike serisinde iki Ducati ile mücadele etti ve Dünya Sueprbike'ta Imola ile Misano'da mücadele etti.

Motocorsa şimdi, 2020 Dünya Superbike sezonunda daha fazla yarışta yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre takım, Avrupa yarışlarının yanı sıra Arjantin'de yer alacak. Takımın tek sürücüsü Mercado olacak.

Mercado, "Tem Motocorsa ile yarışmak ve yeniden bir Ducati sürmekten gerçekten memnunum. Takım yöneticisi Lorenzo Mauri'yi birkaç yıldır tanıyorum. Aynı hedeflere sahibiz ve sonunda birlikte yarışacağız."

"Birlikte harika sonuçlar almak için çok çaba fazla çaba göstereceğimizden eminim. Ocak ayında çalışmalarıma başlamak ve sonunda Ducati V4 R'ı test etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ducati böylelikle beş farklı takıma motosiklet sağlamış olacak.

2020 Superbike gridi: