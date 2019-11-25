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Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor

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Yeni Ducati takımı 2020'de Superbike'a katılıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Kas 2019 14:56

Motocorsa Racing, gelecek sezon Dünya Superbike'e katılacak ve takımın tek sürücüsü Leandro Mercado olacak.

İtalyan ekip bu yıl CIV Superbike serisinde iki Ducati ile mücadele etti ve Dünya Sueprbike'ta Imola ile Misano'da mücadele etti.

Motocorsa şimdi, 2020 Dünya Superbike sezonunda daha fazla yarışta yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre takım, Avrupa yarışlarının yanı sıra Arjantin'de yer alacak. Takımın tek sürücüsü Mercado olacak.

Mercado, "Tem Motocorsa ile yarışmak ve yeniden bir Ducati sürmekten gerçekten memnunum. Takım yöneticisi Lorenzo Mauri'yi birkaç yıldır tanıyorum. Aynı hedeflere sahibiz ve sonunda birlikte yarışacağız."

"Birlikte harika sonuçlar almak için çok çaba fazla çaba göstereceğimizden eminim. Ocak ayında çalışmalarıma başlamak ve sonunda Ducati V4 R'ı test etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ducati böylelikle beş farklı takıma motosiklet sağlamış olacak.

2020 Superbike gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Barni Ducati

 Leon Camier
Go Eleven Ducati

 Michael Ruben Rinaldi
Motocorsa Ducati

Argentina Leandro Mercado
MIE Honda

Japan Takumi Takahashi

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Leandro Mercado
Takımlar Motocorsa Racing
Editör Jamie Klein

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