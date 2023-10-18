Yeni ağırlık sınırı Dünya Superbike Şampiyonası'nda nasıl işleyecek?

Serinin yönetim organı FIM ve organizatörü Dorna, 11 Ekim itibariyle 2024'ten itibaren geçerli olacak teknik düzenlemelerin ana hatlarını yayınladı.

Bu kapsamda önümüzdeki sezondan itibaren Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan sürücülere, motosikletleriyle birlikte "minimum ağırlık" sınırı getirilecek.

Çünkü günümüzde daha hafif olan sürücüler, genellikle avantaj elde ediyorlar ve bu da tartışmalara yol açıyor.

SBK CEO'su Gregorio Lavilla, Speedweek'e bu durumu şöyle açıkladı: "Bu konuda sarf edilen 'Kombine ağırlık' aslında yanlış bir terim."

"Çünkü bu, tüm sürücü ve motosikletlerinin aynı ağırlıkta olması gerektiği anlamına geliyor. Fakat durum böyle değil."

"Bu yıl motosikletler için minimum ağırlık 168 kilogramdı. Ancak sürücüler arasında en ağır ile en hafif arasında 30 kilogramlık fark var."

"Bizim de 'Kombine ağırlık' tanımlamasına uymak için en hafif olan sürücünün 30 kilogram ek ağırlıkla yarışması gibi bir niyetimiz asla olmadı."

Philipp Ottl, Team Goeleven Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motor sporlarına bakarsanız, genellikle 10 kilogramdan fazla ekstra ağırlık olmadığını görürsünüz."

"Motosikletler belirli bir ağırlık göz önünde bulundurularak tasarlanıyor, bu nedenle 10 kilogram ekstra ağırlık bile çok büyük."

Üreticiler bunun yerine FIM ve Dorna'nın da kabul ettiği farklı bir formül üzerinde anlaştı.

Normal bir sürücü için ortalama ağırlığın 80 kg olmasına karar verildi. Bundan daha hafif olan tüm sürücüler, aradaki farkın yüzde 50'sini ekstra ağırlık olarak taşımak zorunda kalacak. Örneğin 66 kilogram ağırlığındaki bir sürücü ile aradaki fark 14 kilogram olacağı için, hafta sonu boyunca 7 kg'lık ekstra ağırlıkla yarışması gerekecek.

Lavilla, "En hafif sürücüler 5 ya da 6 kg eklemek zorunda kalacak. Bunu yapıyoruz çünkü Dünya Superbike Şampiyonası'nda bazı şeyleri aynı seviyeye getirecek araçlara ihtiyacımız var." dedi.

Güvenli şekilde yapıldığı takdirde, takımların ekstra ağırlıkları ne şekilde ve nerede kullanacakları kendilerine kalmış durumda.