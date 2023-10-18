Prime'a abone ol
World Superbike Villicum
Haberler

Yeni ağırlık sınırı Dünya Superbike Şampiyonası'nda nasıl işleyecek?

2024'ten itibaren kapsamlı kural revizyonunun bir parçası olarak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan sürücü ve motosikletlere minimum ağırlık sınırı getirilecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Gelin beraber bakalım.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayınlandı
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Portuguese WorldSBK, 1 October 2023

Serinin yönetim organı FIM ve organizatörü Dorna, 11 Ekim itibariyle 2024'ten itibaren geçerli olacak teknik düzenlemelerin ana hatlarını yayınladı.

Bu kapsamda önümüzdeki sezondan itibaren Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan sürücülere, motosikletleriyle birlikte "minimum ağırlık" sınırı getirilecek.

Çünkü günümüzde daha hafif olan sürücüler, genellikle avantaj elde ediyorlar ve bu da tartışmalara yol açıyor.

SBK CEO'su Gregorio Lavilla, Speedweek'e bu durumu şöyle açıkladı: "Bu konuda sarf edilen 'Kombine ağırlık' aslında yanlış bir terim."

"Çünkü bu, tüm sürücü ve motosikletlerinin aynı ağırlıkta olması gerektiği anlamına geliyor. Fakat durum böyle değil."

"Bu yıl motosikletler için minimum ağırlık 168 kilogramdı. Ancak sürücüler arasında en ağır ile en hafif arasında 30 kilogramlık fark var."

"Bizim de 'Kombine ağırlık' tanımlamasına uymak için en hafif olan sürücünün 30 kilogram ek ağırlıkla yarışması gibi bir niyetimiz asla olmadı."

Philipp Ottl, Team Goeleven

Philipp Ottl, Team Goeleven

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motor sporlarına bakarsanız, genellikle 10 kilogramdan fazla ekstra ağırlık olmadığını görürsünüz."

"Motosikletler belirli bir ağırlık göz önünde bulundurularak tasarlanıyor, bu nedenle 10 kilogram ekstra ağırlık bile çok büyük."

Üreticiler bunun yerine FIM ve Dorna'nın da kabul ettiği farklı bir formül üzerinde anlaştı.

Normal bir sürücü için ortalama ağırlığın 80 kg olmasına karar verildi. Bundan daha hafif olan tüm sürücüler, aradaki farkın yüzde 50'sini ekstra ağırlık olarak taşımak zorunda kalacak. Örneğin 66 kilogram ağırlığındaki bir sürücü ile aradaki fark 14 kilogram olacağı için, hafta sonu boyunca 7 kg'lık ekstra ağırlıkla yarışması gerekecek.

Lavilla, "En hafif sürücüler 5 ya da 6 kg eklemek zorunda kalacak. Bunu yapıyoruz çünkü Dünya Superbike Şampiyonası'nda bazı şeyleri aynı seviyeye getirecek araçlara ihtiyacımız var." dedi.

Güvenli şekilde yapıldığı takdirde, takımların ekstra ağırlıkları ne şekilde ve nerede kullanacakları kendilerine kalmış durumda.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bautista, ağırlık kuralı hakkında: "Bazı şeyler insanların canını yakmış"
Sonraki haber Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

World Superbike

Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak Resmi: Iannone, Goeleven ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak

Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı

Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı

Formula E

Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım" Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Son Haberler

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi" Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım" Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız" Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak" Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol