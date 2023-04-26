Yamaha'nın WSBK patronu: "Toprak umarım burada kalır"

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 sezonun ardından Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalıp kalmayacağı bilinmiyor.

Temsilcimizin adı Yamaha MotoGP fabrika takımıyla anılırken, geçtiğimiz haftalarda Yamaha ile bir MotoGP testine katıldı.

Testin ardından Toprak'ın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor ve bazıları seride kalmasının daha iyi olacağı görüşünde.

Eğer Toprak ayrılmayı seçerse o zaman Yamaha'nın Dünya Superbike Şampiyonası için yeni bir sürücüye ihtiyacı olacak.

Konu hakkında Motorspot-Total.com'a konuşan Yamaha'nın Dünya Superbike Şampiyonasındaki Takım Patronu Paul Denning, henüz bir B planları olmadığını söyledi.

Denning, "Amacımız Toprak'ı Yamaha'da tutmak."

"Eğer bu onun bir MotoGP motosikletinde olacağı anlamına geliyorsa, bu iyi bir şey. Burada kalırsa da iyi olur."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bizim açımızdan, elbette burada (Dünya Superbike'ta) kalması mükemmel olur. Hayalini kurduğumuz şey bu."

"Umarım önümüzdeki birkaç ay içinde burada iyi bir iş-yaşam dengesi bulduğuna karar verir, hayatından ve verdiği savaşlardan keyif alır."

"Bautista'nın şu anda teknik avantajı var. Ancak umarım [Toprak] Yamaha ile daha birçok dünya şampiyonluğu kazanma hayaline sahiptir."

"Şu ana kadar [Toprak'ın yeri için] bir B planı belirlemedik." dedi.

Hem Toprak hem de takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Her ihtimale karşı alternatiflere bakıp bakmadığı sorusuna Denning, "Gelecek için en iyi seçeneğin ne olduğu konusunda belli bir fikrim var fakat henüz resmi bir görüşme yapmadık."

"Şu noktada başka bir sürücüyle temasa geçmedik." cevabını verdi.