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World Superbike / Son dakika

Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"

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Yamaha: "Van der Mark BMW'ye katılarak yanlış karar verdi"
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Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Abdullah Çelik

Yamaha, Michael van der Mark'ın 2021 sezonunda kendilerinden ayrılıp BMW'nin WSBK takımına geçerek yanlış karar verdiğini düşünüyor.

4 senedir Yamaha ile mücadele eden, 4 zafer kazanan ve bir defa şampiyonada 3. olan van der Mark, gelecek sene BMW'nin Superbike takımında 2013 şampiyonu Tom Sykes'ın takım arkadaşı olacak.

2019'da Superbike'a fabrika takımı olarak dönen BMW henüz hiç zafer kazanamadı. Şu ana kadar alınan en iyi sonuç geçen seneki Misano yarışında Sykes'ın aldığı ikincilikti.

Superbike'da 13 kez kazanan Eugene Laverty 2020'de Sykes'ın takım arkadaşıydı ancak istenen performansı gösteremeyince takımla yollarını ayırdı.

Yamaha takım menajeri Paul Denning, Van der Mark'ın şampiyonluk hedefine BMW'de ulaşabileceğini düşünmediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Denning, "Onunla açık bir şekilde konuştum, bu konuda düşüncemi biliyor. Onun kariyerinde yanlış karar verdiğini, Dünya Şampiyonu olmak istiyorsa yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Ancak kim bilir, o takım büyük bir adım atarsa ve motosikletleri harika olursa, o zaman kimse ne olacağını bilemez." 

"Dürüst olmak gerekirse takımdan ayrılırken ona karşı hiç negatif düşüncemiz olması, sadece destek verdik. O, bu projeyi destekleme ve takım oyuncusu olma konusunda motosiklet üstünde ve dışında, her şeyde gerçekten iyiydi." dedi.

 

Van der Mark, son senelerde her zaman Yamaha ile ön grupta mücadele edebileceğini kanıtladı. Hollandalı sürücü, Kawasaki ve Ducati'nin güçlü olmasına rağmen çıktığı her 4 yarışın birinde podyuma çıkma istatistiğine sahip.

Van der Mark'ın Yamaha dönemini özetleyen Denning, "Gerçekten başarılıydı. Sadece Superbike yarışlarını ve burada başardıklarını değil, Suzuka 8 saat galibiyetlerini de düşünüyorum."

"Bir sürücü takım içerisinde olmaktan keyif alırsa, onu desteklemek takım için daha kolay olur. Mikey hakkında en güzel şey, kaskını garajın ortasına doğru fırlattıktan 15 dakika sonda her şey biterdi ve yeniden konuşmaya başlardık. Cuma günleri kötü geçse dahi yarışlarda her zaman zorlardı."

"Gerçekten tek hayal kırıklığı geçen seneki Misano kazasıydı. Bu onun hatası değildi ancak bileğini kırdı ve bu durum çok fazla yarışı olumsuz etkiledi. Bu sorun olmasaydı, geçen sene daha birçok yarış kazanabilirdi."

"Muhtemelen tek olumsuz nokta budur çünkü adım adım ilerlemeye bakarsanız, her sene daha iyi bir sürücü oldu." dedi.

Gelecek sene Yamaha'da Toprak Razgatlıoğlu'nun arkadaşı Supersport şampiyonu Andrea Locatelli olacak.

Michael van Der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van Der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri World Superbike
Pilotlar Michael vanderMark
Takımlar BMW Motorrad Motorsport , Yamaha Pata
Editör Rachit Thukral

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