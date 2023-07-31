Yamaha, Toprak'ın yerine Rea ihtimalini reddetti

Razgatlıoğlu bu yılın başlarında gelecek sezon BMW'ye katılacağını açıklayarak WSBK padoğunu şaşkına çevirdi ve Yamaha'yı, 2021 şampiyonunun yerine uygun bir isim bulma konusunda ciddi bir sıkıntıyla baş başa bıraktı.

Denning, yılın başlarında Yamaha'nın Razgatlıoğlu'nu kaybetmesi durumunda uydu takım GRT'den birisini terfi ettireceklerini söylemiş olsa da, bu olasılık artık azalıyor gibi görünüyor.

Alman yayın organı Speedweek, bu ayın başlarında Yamaha'nın Rea ile sözleşme imzalama olasılığını değerlendirdiğini iddia etmişti ancak Rea'nın teorik olarak Kawasaki ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rea'nın Kawasaki'nin şu anki rekabet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı ve takımının Imola'daki imtiyaz noktalarının kullanımına ilişkin stratejisini açıkça sorguladığı düşünülüyor.

Denning, Yamaha'nın 2024 kadrosunu kesinleştirmek için acele etmediğini söylerken, markanın Razgatlıoğlu'nun yerine başka bir üreticiden, hatta şu anda WSBK'da yarışmayan bir sürücüyle sözleşme imzalama olasılığı konusunda "açık fikirli" olması gerektiğini kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Denning, "Sürdüğü seviye, motosikleti anladığı seviye ve motosikletin onun sürüş stiline uyacak şekilde geliştirilmiş olması ile Toprak'ın yerini doldurmak çok zor."

"Ancak sadece bir sürücüyle ilgilenmek iyi değil. İlgilendiğimiz isimlerin başka bir motosiklet yerine Yamaha'ya binmek ya da bu şampiyonaya başka bir padoktan gelmek için motive olmaları gerekiyor. Her iki tarafın da birlikte hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea ile sözleşme imzalama olasılığı sorulduğunda Denning, "Bunun mümkün olduğuna ikna olmadım ve açıkçası radarımızda da değil." şeklinde cevap verdi.

Rea ise geleceğiyle ilgili söylentilere değinirken Kawasaki'den ayrılma ihtimalini açıkça göz ardı etmedi.

Rea resmi WSBK web sitesine verdiği demeçte, "Yılın bu zamanlarında her zaman söylentiler ve hikayeler olur ve sanırım Toprak'ın koltuğu doldurulması gereken en büyük koltuk."

"Benim açımdan, geleceğimle ilgili söyleyecek bir şey yok; bunu konuşmak için eşim, çocuklarım ve ailemle oturacağım. Eminim ki çok şey söyleniyordur ama şu anda hepsi söylenti." dedi.

Rea'nın yanı sıra Franco Morbidelli de Razgatlıoğlu'ndan boşalan koltukla ilişkilendirilirken, İtalyan sürücünün Yamaha MotoGP'deki yerini Alex Rins'e kaptıracağına dair spekülasyonlar hız kazanıyor.

Ancak Denning, Morbidelli'nin grand prix padoğunda kalmak için başka seçenekleri olabileceğine inanıyor.

"Franky gibi sadece üç yıl önce son yarışa kadar dünya şampiyonluğu için mücadele eden biri için, bu yaşta [MotoGP'de] kalmak istemesi mantıklı. Bunun onun ilk önceliği olduğuna inanıyorum."

Denning ayrıca, BMW'deki yerini Razgatlıoğlu'na kaptırması neredeyse kesin gibi görünen ancak markanın uydu takımı Bonovo ile güçlü bağlantıları olan Scott Redding ile sözleşme imzalama ihtimalini de göz ardı etmedi.

Redding'in BMW sözleşmesini uzatma opsiyonu 15 Temmuz'da sona erdi ve Britanyalı sürücünün geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Denning Britanyalı sürücü hakkında, "Elbette o bir seçenek çünkü bir sürücüye ihtiyacımız var ve [2020-21'de Ducati için yarışırken] şampiyonayı ilk üçte bitirdi."

"Scott'la ilgili tek sorun, BMW ile olan opsiyonunun zamanlamasının bizim zamanlamamızla uyuşmamasıydı. Ancak herhangi bir nedenle hâla müsait olduğunu görürsek, onu değerlendirebiliriz." dedi.

Yamaha, Razgatlıoğlu'nun mevcut takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin 2024'te bir sezon daha takımda kalacağını doğruladı.