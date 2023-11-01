Prime'a abone ol
World Superbike
Haberler

Yamaha, Toprak'ın BMW ile test yapmasına engel olmuş

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'nın sezon sonu testlerinde BMW ile sürüş yapmasını engellediğini söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Marc Marquez'den Jonathan Rea'e kadar MotoGP ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda takım değiştirecek neredeyse tüm sürücülere, son yarıştan hemen sonra yeni takımlarıyla test yapma izni verildi.

Tek istisna Toprak Razgatlıoğlu! 2021 Dünya Şampiyonu, Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından yeni sezonda BMW'ye geçecek. Japon üreticiyle olan sözleşmesi 30 Kasım 2023'e kadar devam ediyor ve o tarihten önce M1000RR ile test yapmasına izin verilip verilmeyeceği merak konusuydu.

Sonuç olarak Yamaha, Toprak'ın 30 Kasım'dan önce herhangi bir teste katılma izni vermedi. Yani o tarihe kadar Japon üretici dışında bir tarafla çalışamayacak.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak, geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de Yamaha'nın tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Temsilcimiz, "Açıkçası onlardan 'Toprak; birçok güzel anımız, birçok zaferimiz var. Uzun bir aradan sonra seninle tekrar dünya şampiyonluğuna ulaştık; beklemeden teste katılabilirsin' gibi sözler duymayı bekliyordum. Ancak böyle bir açıklama gelmedi."

"Perşembe günü Andrea Dosoli bana sözleşmenin devam ettiğini ve buna saygı duymamız gerektiğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Ancak bu gerçeğin sadece yarısı. Speedweek'e göre Yamaha'nın takım menajeri Perşembe günü Toprak'a bir teklifte bulundu ancak temsilcimiz bunu reddetti.

Anlaşma, Toprak'ın BMW Motorrad Motorsport Takımı ile 22/23 Kasım'da Jerez'de yapılacak ikinci teste katılma izni verecekti ancak BMW ve Yamaha arasında kamuoyu önünde herhangi bir karşılaştırma yapamayacaktı. Ayrıca Toprak'a diğer konularda da itidalli davranması söylendi.

Toprak, açıklanamayan nedenlerden ötürü bunu reddetti ve bu nedenle 4 Aralık'ta Portimao'da yapılacak testten önce herhangi bir sürüş yapmayacak.

Temsilcimiz, "Bu sadece on günlük bir fark. Yani çok da önemli değil." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Toprak'tan Bautista'ya yanıt: "5kg eklemenin neresi tehlikeli? Bundan korkmamalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Resmi: Drugovich, 2024'te Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek

Resmi: Drugovich, 2024'te Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek

Formula 1
Brezilya GP

Resmi: Drugovich, 2024'te Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek Resmi: Drugovich, 2024'te Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek

Abu Dhabi Grand Prix'si planlandığı şekilde yapılacak

Abu Dhabi Grand Prix'si planlandığı şekilde yapılacak

Formula 1
Brezilya GP

Abu Dhabi Grand Prix'si planlandığı şekilde yapılacak Abu Dhabi Grand Prix'si planlandığı şekilde yapılacak

Son Haberler

Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”

Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”

F1 Formula 1
Brezilya GP

Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor” Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

F1 Formula 1
Brezilya GP

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC WEC
Bahreyn

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol