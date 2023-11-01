Yamaha, Toprak'ın BMW ile test yapmasına engel olmuş

Marc Marquez'den Jonathan Rea'e kadar MotoGP ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda takım değiştirecek neredeyse tüm sürücülere, son yarıştan hemen sonra yeni takımlarıyla test yapma izni verildi.

Tek istisna Toprak Razgatlıoğlu! 2021 Dünya Şampiyonu, Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından yeni sezonda BMW'ye geçecek. Japon üreticiyle olan sözleşmesi 30 Kasım 2023'e kadar devam ediyor ve o tarihten önce M1000RR ile test yapmasına izin verilip verilmeyeceği merak konusuydu.

Sonuç olarak Yamaha, Toprak'ın 30 Kasım'dan önce herhangi bir teste katılma izni vermedi. Yani o tarihe kadar Japon üretici dışında bir tarafla çalışamayacak.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak, geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de Yamaha'nın tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Temsilcimiz, "Açıkçası onlardan 'Toprak; birçok güzel anımız, birçok zaferimiz var. Uzun bir aradan sonra seninle tekrar dünya şampiyonluğuna ulaştık; beklemeden teste katılabilirsin' gibi sözler duymayı bekliyordum. Ancak böyle bir açıklama gelmedi."

"Perşembe günü Andrea Dosoli bana sözleşmenin devam ettiğini ve buna saygı duymamız gerektiğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Ancak bu gerçeğin sadece yarısı. Speedweek'e göre Yamaha'nın takım menajeri Perşembe günü Toprak'a bir teklifte bulundu ancak temsilcimiz bunu reddetti.

Anlaşma, Toprak'ın BMW Motorrad Motorsport Takımı ile 22/23 Kasım'da Jerez'de yapılacak ikinci teste katılma izni verecekti ancak BMW ve Yamaha arasında kamuoyu önünde herhangi bir karşılaştırma yapamayacaktı. Ayrıca Toprak'a diğer konularda da itidalli davranması söylendi.

Toprak, açıklanamayan nedenlerden ötürü bunu reddetti ve bu nedenle 4 Aralık'ta Portimao'da yapılacak testten önce herhangi bir sürüş yapmayacak.

Temsilcimiz, "Bu sadece on günlük bir fark. Yani çok da önemli değil." dedi.