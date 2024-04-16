Yamaha: "Toprak'ın BMW ile kazanması bizim için acı vericiydi"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'da devam eden problemlerin bir türlü çözülememesi ve BMW'de daha iyi bir gelecek görmesiyle Alman üreticiye imza attı.

Toprak bu anlaşmayı imzaladığında pek çok kişi kararına şaşırdı ve hata yaptığını düşündü. Fakat Toprak, henüz ilk yarışlarında Alman üreticiye 2013'ten bu yana ilk zaferini getirdi.

Hedef şimdi BMW ile şampiyon olmak.

Diğer tarafta Yamaha, Toprak'ın yerine getirdiği Jonathan Rea ile sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Hal böyle olunca BMW'de mutluluk, Yamaha'da ise hayal kırıklığı hakim.

Konu hakkında Speedweek'e konuşan Yamaha takım patronu Paul Denning şöyle dedi: "Toprak'ın hangi motosikleti kullanırsa kullansın rekabetçi olamayacağını asla söylemedik."

"Ancak kabul etmeliyim ki (Barselona'da kazanması) takım ve Yamaha için acı verici bir görüntüydü."

"Toprak kendini rahat hissettiğinde yeteneğini kullanabiliyor ve harika şeyler yapabiliyor."

"Beni ve bizi şaşırttı çünkü Barselona her zaman lastiklerle uyuşmanın zor olduğu bir pist oldu."

Toprak'ın mücadele ettiği ROKiT BMW Motorrad takımı şampiyonada 111 puanla ikinci sırada yer alırken, dördüncü sırada Pata Yamaha'nın sadece 53 puanı bulunuyor.