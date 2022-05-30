Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
World Superbike Haberler

Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti

Yamaha'dan Lin Jarvis, RNF'nin 2023'te Aprilia motosikletine geçmesinin ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun kendileriyle MotoGP'ye geçemeyeceğini söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti
Haberi dinle

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile olan ilişkisi ve Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki güçlü performansından ötürü MotoGP'ye geçeceği konuşulan isimlerin başında geliyor. Bu hamleyi de 2023 yılında yapacağına dair yoğun spekülasyonlar vardı.

Yamaha, WSBK şampiyonluğu sonrası Toprak için özel bir MotoGP testi düzenleme kararı aldı ve bu test hem bir ödül hem de MotoGP'ye geçiş biçin bir değerlendirme niteliği taşıyor. Temsilcimiz bu kapsamda gelecek ay M1 motosikletiyle özel bir test yapacak.

Fakat Toprak'ın MotoGP'ye geçme umudu, geçen hafta Yamaha'nın uydu takımı RNF'nin Aprilia'ya geçme kararı alması nedeniyle büyük darbe aldı çünkü gelecek yıl gridde sadece iki Yamaha motosikleti olacak.

Franco Morbidelli'nin 2023 için Yamaha ile anlaşması bulunurken, Fabio Quartararo'nun takımıyla devam etmesi planlanıyor. Hal böyle olunca Toprak'a Yamaha'da yer kalmıyor.

Lin Jarvis, bu konuda şöyle dedi: "Testin arkasında, Toprak'ın MotoGP motosikletini denemeye olan ilgisi yatıyor. Ayrıca bu test, geçen yıl elde ettiği şampiyonluk ve Yamaha'ya olan bağlılığına yönelik bir ödül niteliği de taşıyor."

"Yani bu test için ana hedef aynı. Gelecekte buraya gelmeyi seçerse nasıl olacağını anlamak adına MotoGP motosikletinin tadına bakmak, test etmek ve deneyimleyip, keyfini çıkarmak."

"Fakat bir uydu takımına sahip olmadığımız haberi, her halükarda 2023 için herhangi bir -boş- koltuğa sahip olmadığımız anlamına geliyor çünkü sadece fabrika takımında iki motosikletimiz var."

Toprak'ın Yamaha ile olan anlaşması 2023 sonuna kadar devam edecek ve görünüşe bakılırsa gelecek yıl da seride kalacak. Fakat 2023, MotoGP'ye geçiş için bir olasılık olabilir.

 

paylaşım
yorumlar
Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
Önceki haber

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
Yorumları görüntüle
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı Spa-Francorchamps
WEC

WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı

2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek
World Superbike

2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Toprak Razgatlıoğlu Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
Rea: "Razgatlıoğlu, MotoGP'de WSBK'nın seviyesini kanıtlayabilir" Estoril
World Superbike

Rea: "Razgatlıoğlu, MotoGP'de WSBK'nın seviyesini kanıtlayabilir"

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı! Estoril
World Superbike

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!

Sofuoğlu, Toprak'ın 2022 başlangıcından memnun değil Estoril
World Superbike

Sofuoğlu, Toprak'ın 2022 başlangıcından memnun değil

RNF Racing Daha fazlası
RNF Racing
Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!
MotoGP

Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!

Yamaha, 2022 MotoGP sezonundaki kötü performansı nedeniyle Dovizioso'dan özür diledi Portekiz GP
MotoGP

Yamaha, 2022 MotoGP sezonundaki kötü performansı nedeniyle Dovizioso'dan özür diledi

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti" RNF MotoGP Team lansmanı
MotoGP

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti"

Son Haberler

Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti
World Superbike World Superbike

Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"
World Superbike World Superbike

Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"

Rea: "Razgatlıoğlu, MotoGP'de WSBK'nın seviyesini kanıtlayabilir"
World Superbike World Superbike

Rea: "Razgatlıoğlu, MotoGP'de WSBK'nın seviyesini kanıtlayabilir"

Bautista: "İnsanlar Ducati'yi roket sanıyor"
World Superbike World Superbike

Bautista: "İnsanlar Ducati'yi roket sanıyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.