Yamaha, Toprak'ın 2023'te MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetti

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile olan ilişkisi ve Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki güçlü performansından ötürü MotoGP'ye geçeceği konuşulan isimlerin başında geliyor. Bu hamleyi de 2023 yılında yapacağına dair yoğun spekülasyonlar vardı.

Yamaha, WSBK şampiyonluğu sonrası Toprak için özel bir MotoGP testi düzenleme kararı aldı ve bu test hem bir ödül hem de MotoGP'ye geçiş biçin bir değerlendirme niteliği taşıyor. Temsilcimiz bu kapsamda gelecek ay M1 motosikletiyle özel bir test yapacak.

Fakat Toprak'ın MotoGP'ye geçme umudu, geçen hafta Yamaha'nın uydu takımı RNF'nin Aprilia'ya geçme kararı alması nedeniyle büyük darbe aldı çünkü gelecek yıl gridde sadece iki Yamaha motosikleti olacak.

Franco Morbidelli'nin 2023 için Yamaha ile anlaşması bulunurken, Fabio Quartararo'nun takımıyla devam etmesi planlanıyor. Hal böyle olunca Toprak'a Yamaha'da yer kalmıyor.

Lin Jarvis, bu konuda şöyle dedi: "Testin arkasında, Toprak'ın MotoGP motosikletini denemeye olan ilgisi yatıyor. Ayrıca bu test, geçen yıl elde ettiği şampiyonluk ve Yamaha'ya olan bağlılığına yönelik bir ödül niteliği de taşıyor."

"Yani bu test için ana hedef aynı. Gelecekte buraya gelmeyi seçerse nasıl olacağını anlamak adına MotoGP motosikletinin tadına bakmak, test etmek ve deneyimleyip, keyfini çıkarmak."

"Fakat bir uydu takımına sahip olmadığımız haberi, her halükarda 2023 için herhangi bir -boş- koltuğa sahip olmadığımız anlamına geliyor çünkü sadece fabrika takımında iki motosikletimiz var."

Toprak'ın Yamaha ile olan anlaşması 2023 sonuna kadar devam edecek ve görünüşe bakılırsa gelecek yıl da seride kalacak. Fakat 2023, MotoGP'ye geçiş için bir olasılık olabilir.