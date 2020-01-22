Yamaha, Toprak'ın 2020 Superbike motosikletini tanıttı!

Geçen yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda iyi bir performans ortaya koyan Yamaha fabrika takımı, yeni sezonda daha fazla başarı istiyor ve bugün yeni sezonda kullanılacak olan yeni motosiklet tanıttılar.

Iwata merkezli ekip, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflarla, fabrika takımına ek olarak GRT ve Ten Kate takımlarının kullanacağı motosikleti de tanıttı.

Yeni sezonda temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımı adına yarışacak ve takım arkadaşı tecrübeli Michael van der Mark olacak.

Temsilcimiz geçen yıl Kawasaki ile önemli başarılara imza atmış ve sonrasında Yamaha'ya geçme kararı almıştı.

Fabrika takımının renk düzeni geçen yıla oldukça benziyor.

GRT Yamaha ise Marco Melandri ve Sandro Cortese ile yollarını ayırmasının ardından Federico Caricasulo ve Garrett Gerloff ile anlaştı.

Ten Kate ise 2019'da eski MotoGP sürücüsü Loris Baz'la yarışacak.

Bu iki takımın renk düzeni de geçen yılla son derece benzer.

Çeviri: İnci Beğen