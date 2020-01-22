Yamaha, Toprak'ın 2020 Superbike motosikletini tanıttı!
Iwata merkezli Yamaha, 2020 sezonunda mücadele edecekleri yeni YZF-R1 motosikletini tanıttı.
Geçen yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda iyi bir performans ortaya koyan Yamaha fabrika takımı, yeni sezonda daha fazla başarı istiyor ve bugün yeni sezonda kullanılacak olan yeni motosiklet tanıttılar.
Iwata merkezli ekip, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı fotoğraflarla, fabrika takımına ek olarak GRT ve Ten Kate takımlarının kullanacağı motosikleti de tanıttı.
Yeni sezonda temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımı adına yarışacak ve takım arkadaşı tecrübeli Michael van der Mark olacak.
Temsilcimiz geçen yıl Kawasaki ile önemli başarılara imza atmış ve sonrasında Yamaha'ya geçme kararı almıştı.
Fabrika takımının renk düzeni geçen yıla oldukça benziyor.
GRT Yamaha ise Marco Melandri ve Sandro Cortese ile yollarını ayırmasının ardından Federico Caricasulo ve Garrett Gerloff ile anlaştı.
Ten Kate ise 2019'da eski MotoGP sürücüsü Loris Baz'la yarışacak.
Bu iki takımın renk düzeni de geçen yılla son derece benzer.
Çeviri: İnci Beğen
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Toprak Razgatlioglu'nun motosikleti, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark'ın motosikleti, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark'ın motosikleti, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Federico Caricasulo, GRT Yamaha ve Garrett Gerloff, GRT Yamaha'nın motosikleti
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Michael van der Mark, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Loris Baz, Ten Kate Racing
Fotoğraf: Yamaha
Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Yamaha lansman
|Alt-etkinlik
|Tanıtım
|Pilotlar
|Michael vanderMark , Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Lorenza D'Adderio
Yamaha, Toprak'ın 2020 Superbike motosikletini tanıttı!
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