Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
World Superbike / Mandalika Haberler

Yamaha, Toprak'ı MotoGP'ye getirmediği için pişman!

Yamaha'dan Lin Jarvis, Toprak Razgatlıoğlu'nu fabrika takımıyla MotoGP'ye getirmedikleri için pişmanlık duyduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yamaha, Toprak'ı MotoGP'ye getirmediği için pişman!
Haberi dinle

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son yıllarda Dünya Superbike Şampiyonası'na damga vurdu ve Yamaha'ya yıllar sonra ilk şampiyonluğunu getirdi.

Şu anda çoğu kesim, Toprak'ın MotoGP'de zafer için çekişebilecek seviyede olduğunu düşünüyor ancak Toprak, sadece fabrika takımında yarışırsa MotoGP'ye geçmeyi istiyor.

Şimdiye kadar Troy Bayliss ve Colin Edwards dışında hiçbir WSBK şampiyonu doğrudan MotoGP takımına alınmadı.

Yine de, Franco Morbidelli'nin 2022'de geçirdiği kötü sezonun ardından Lin Jarvis, Toprak'ın talebini kabul etmenin mantıklı olacağını söyledi.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis, Alman yayın kuruluşu Speedweek'ten Guenther Wiesinger ile Sepang MotoGP yarışı öncesinde yaptığı röportajda, "Toprak'a Temmuz 2021 gibi erken bir noktada MotoGP fabrika takımı koltuğu teklif etmeliydik."

"Ancak onun görevi, diğer seçenekleri ve alternatifleri düşünmeden önce Dünya Superbike şampiyonasını kazanmaktı. Rea ile arasındaki şampiyonluk mücadelesi de Kasım 2021'de son buldu."

"Geçen yılın yaz aylarında MotoGP sürücü kadromuz hakkında bir karar vermeliydik. Toprak'ın MotoGP'ye gelip Franco Morbidelli'yi ya da bir başkasını geçeceğinin garantisi yoktu."

"Toprak 2022 için zamanında garanti veremeyeceğinden ötürü, Morbidelli bizim için en umut verici seçenekti."

"2020'de müşteri takımımızda üç yarış kazandı ve şampiyona ikincisi oldu. Bu yüzden onu seçmeye karar verdik."

"Ancak şu ana kadar tatmin edici bir sonuç alamadık. Gelecek yıl daha iyi bir motosiklete sahip olacağımız gerçeği Franky'ye kesinlikle yardımcı olacaktır. Fakat  yeterli olacak mı? Asıl soru bu." dedi.

Toprak, 2023 yılında WSBK'de yarışmaya devam edecek fakat sonrasında Yamaha ile olan anlaşması sona eriyor.

paylaşım
yorumlar
Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
Önceki haber

Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
MotoGP Valensiya GP: Martin arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda! Valencia GP
MotoGP

MotoGP Valensiya GP: Martin arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

Özel röportaj: Ayhancan Güven, Porsche ile LMDh'ye mi geçecek yoksa GT'de mi kalacak?
TÜRK SPORCULAR

Özel röportaj: Ayhancan Güven, Porsche ile LMDh'ye mi geçecek yoksa GT'de mi kalacak?

Mateschitz, vefatından önce yeni rüzgar tüneline de onay vermiş São Paulo GP
Formula 1

Mateschitz, vefatından önce yeni rüzgar tüneline de onay vermiş

Son Haberler

Zhou: "Alfa Romeo'nun tek yıllık anlaşmalar imzalaması normal"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Alfa Romeo'nun tek yıllık anlaşmalar imzalaması normal"

Zhou Guanyu bir yıllık anlaşmanın "baskısını" hissettiğini ancak bunun bir çaylak olması nedeniyle normal olduğunu söyledi.

Vettel: "F1'e dönüşü reddetmek istiyorum fakat yapamam"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "F1'e dönüşü reddetmek istiyorum fakat yapamam"

Sebastian Vettel, Der Spiegel'e verdiği son röportajda, gelecek Formula 1'e dönebileceğini doğruladı.

Hawkins, F1 destekli kadın sürücü serisinin olumlu olduğunu söylüyor
Formula 1 Formula 1

Hawkins, F1 destekli kadın sürücü serisinin olumlu olduğunu söylüyor

W Series sürücüsü Jessica Hawkins'e göre, Formula 1 tarafından desteklenen, tamamı kadınlardan oluşan yeni bir yarış serisi, motor sporlarındaki kadınlar için yalnızca olumlu bir şey olabilir.

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak
WEC WEC

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak

Porsche'nin fabrika araçları, GTE Pro bölümünü anmak için önümüzdeki hafta sonu Bahreyn'deki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finalinde özel bir tasarıma sahip olacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.