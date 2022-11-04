Yamaha, Toprak'ı MotoGP'ye getirmediği için pişman!

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son yıllarda Dünya Superbike Şampiyonası'na damga vurdu ve Yamaha'ya yıllar sonra ilk şampiyonluğunu getirdi.

Şu anda çoğu kesim, Toprak'ın MotoGP'de zafer için çekişebilecek seviyede olduğunu düşünüyor ancak Toprak, sadece fabrika takımında yarışırsa MotoGP'ye geçmeyi istiyor.

Şimdiye kadar Troy Bayliss ve Colin Edwards dışında hiçbir WSBK şampiyonu doğrudan MotoGP takımına alınmadı.

Yine de, Franco Morbidelli'nin 2022'de geçirdiği kötü sezonun ardından Lin Jarvis, Toprak'ın talebini kabul etmenin mantıklı olacağını söyledi.

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis, Alman yayın kuruluşu Speedweek'ten Guenther Wiesinger ile Sepang MotoGP yarışı öncesinde yaptığı röportajda, "Toprak'a Temmuz 2021 gibi erken bir noktada MotoGP fabrika takımı koltuğu teklif etmeliydik."

"Ancak onun görevi, diğer seçenekleri ve alternatifleri düşünmeden önce Dünya Superbike şampiyonasını kazanmaktı. Rea ile arasındaki şampiyonluk mücadelesi de Kasım 2021'de son buldu."

"Geçen yılın yaz aylarında MotoGP sürücü kadromuz hakkında bir karar vermeliydik. Toprak'ın MotoGP'ye gelip Franco Morbidelli'yi ya da bir başkasını geçeceğinin garantisi yoktu."

"Toprak 2022 için zamanında garanti veremeyeceğinden ötürü, Morbidelli bizim için en umut verici seçenekti."

"2020'de müşteri takımımızda üç yarış kazandı ve şampiyona ikincisi oldu. Bu yüzden onu seçmeye karar verdik."

"Ancak şu ana kadar tatmin edici bir sonuç alamadık. Gelecek yıl daha iyi bir motosiklete sahip olacağımız gerçeği Franky'ye kesinlikle yardımcı olacaktır. Fakat yeterli olacak mı? Asıl soru bu." dedi.

Toprak, 2023 yılında WSBK'de yarışmaya devam edecek fakat sonrasında Yamaha ile olan anlaşması sona eriyor.