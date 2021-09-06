Yamaha, Toprak'a verilen ceza sonrası Kawasaki'yi eleştirdi

Fransız pistinde gerçekleştirilen üç yarışı da normalde Toprak kazanmıştı ancak temsilcimiz, Superpole yarışının son turunda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza aldı ve galibiyeti Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'e bırakmış oldu.

Galibiyetin el değişmesiyle beraber 13 puanlık fark, bitime beş ayak kala yediye düştü.

Bu karar, Kawasaki'nin protestosu sonrası alındı ve kanıt olarak, Rea ve Toprak'ın motosikletinden görüntüler alındı. Görüntülerde Toprak'ın Imola şikanına giden 10. virajda, asfalttan çıkarak yeşil kısma çıktığı görüldü.

Denning, Toprak'ın bu ihlalden ötürü herhangi bir avantaj elde etmediğini ve roller tam tersi olsaydı, Yamaha'nın hakemlerle böyle bir şey hakkında görüşmeyeceğini belirtti.

Denning, WSBK'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Tabii ki hayal kırıklığına uğradık. Bu hafta sonu şampiyonanın iki ana kahramanı arasında inanılmaz bir mücadele gördük. Takım olarak ilk kez üç yarışı da kazandık. Toprak da ilk kez üç yarışı da kazandı. Bu, muhteşem bir şov ve bu iki harika sürücü arasında harika bir saygı var."

"Superpole yarışının sonucu sayesinde pole pozisyonundan başladığımız ikinci yarışın ardından hakemler, protesto üzerine Toprak'ın 9. ve 10. virajın çıkışında yeşil bölgeye dokunarak yaptığı ufak ihlal üzerine böyle bir karar aldılar."

“Buna Kawasaki'nin yaptığı protesto neden oldu. Hayal kırıklığı yaşadık çünkü biz, bir sürücü bunu yaparak hiç avantaj elde etmiyorsa böyle bir şey yapmayız."

"Burada arka tekerin sadece 5 mm'lik kısmının yeşil bölgeye çıkmasından bahsediyorsunuz, bu yarış yönetiminin gördüğü, canlı görüntülerden kontrol edilen bir şey ve kesinlikle bir sorun olmadığını düşündüler çünkü herhangi bir avantaj yoktu. Yeşil bölgede olduğu da belli değildi."

"Fakat protestoyu aldıktan sonra, sahip oldukları tüm araçları kullanmaları gerekti ve buna Jonathan'ın motosikletinden alınan görüntüler de dahildi. Lastiğin çok az bir kısmının yeşil bölgede olduğunu gördüler."

"Eğer Kawasaki bu şekilde yarışmak istiyorsa, belki de [buradaki] atmosferi biraz değişecek."

Kawasaki'nin patronu Guim Roda ise eleştirileri pek önemsemedi ve Toprak'ın küçük de olsa bir avantaj kazandığı konusunda netti.

Magny-Cours'da Toprak'a karşı yapılan protestoyu haklı çıkarmak için Ana Carrasco'ya da benzer bir cezanın verildiği, Assen'deki Dünya Supersport 300 yarışında alınan emsal bir kararı işaret etti.

Roda," Örnek vermek gerekirse, yarış yönetimi Assen'de Ana Carrasco'ya birisi onu pist dışına ittiği için ceza verdi. Bu hayal kırıklığı yaratan bir şeydi ve aynı zamanda şanssızlıktı. Ana bundan şikayetçiydi ama ona, 'kural kuraldır, bunu kabul etmeli ve bir dahaki sefer daha akıllı olmalıyız' dedim."

"Bu kurallar çerçevesinde yapılan herhangi bir yarışın son turunda, sınırda gitmek ama onu aşmamak çok önemlidir ve göz önünde bulundurulması gereken en önemli şeylerden birisi de pistin dışına çıkmamaktır."

"Magny-Cours pistinin bu kısmında yaşanan şey, Rea ve Toprak'ın mücadele ettiği seviyede, avantaj sağlayacak bir şeydi, küçüktü ama yine de bir avantajdı."

"Benim için kurallara başvurmak ve yarış yönetimiyle konuşmak için yeterliydi. Sonuçta kararı ben değil FIM veriyor. Bu, herkes için aynı." dedi.

Locatelli, 2022'de Yamaha'da kalacak

Denning ayrıca Andrea Locatelli'nin 2022'de Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı olmaya devam edeceğini de açıkladı.

Denning, "Gerçekten gelişiyor ve tüm Yamaha projesinin doğru şekilde çalıştığını gösteriyor. Barselona ve Jerez, daha geleneksel pistler olduğu için kendisi adına daha özel olabilir. Bence her iki pistte de gerçekten iyi olacak."

"Normal şekilde diğerleriyle orada büyük bir mücadele olacak ama Andrea için en önemli şey, özgüveninin, savaşma ve baskıya dayanma yeteneğinin her zaman gelişiyor olması. Henüz resmi bir açıklama yapmadık ama gelecek yıl bizimle olacak." dedi.

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team, Chaz Davies, Team GoEleven Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images