Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı 2022 WSBK motosikletini tanıttı!
Pata Yamaha fabrika takımı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli'nin yeni sezonda mücadele edeceği 2022 WSBK Yamaha motosikletini tanıttı.
Yamaha, 2021'de oldukça güçlü bir yılı geride bıraktı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 29 podyum ve 13 galibiyet alıp dünya şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Bu, Jonathan Rea'in şampiyonluk serisine son verdiği için oldukça değerli bir şampiyonluktu.
Toprak, şampiyon olmasının ardından yeni sezonda #54 yerine #1 ile yarışma kararı almıştı ve tanıtılan yeni motosiklette, #1'i kullandığı görüldü.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Dünya şampiyonunun yanında bir kez daha Andrea Locatelli olacak. Geçen yıl ilk kez seride yer almaya başlayan Locatelli, yılın çaylağı olmayı başardı ve peş peşe podyumlarla hem Toprak hem de Yamaha'ya yardımcı oldu.
Takım, yeni motosikletini perşembe günü tanıttı ve yapılan açıklamaya göre, motosikleti geliştirmek için kaldırmadık taş bırakmadılar.
Açıklamada şöyle denildi: "Hem motorda hem de şaside çeşitli güncellemeler yaptık. Elektronikler de tamamen güncellendi ve R1, yeniden eksiksiz bir paket haline getirildi."
Fabrika ekibine ek olarak GRT Yamaha uydu takımı da yeni motosikletini perşembe günü tanıttı. Bu yıl takım adına Garrett Gerloff ve Kohta Nozane yarışacak.
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team
Fotoğraf: GRT Racing Team