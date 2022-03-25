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Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı 2022 WSBK motosikletini tanıttı!

Pata Yamaha fabrika takımı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli'nin yeni sezonda mücadele edeceği 2022 WSBK Yamaha motosikletini tanıttı.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı 2022 WSBK motosikletini tanıttı!
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Yamaha, 2021'de oldukça güçlü bir yılı geride bıraktı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 29 podyum ve 13 galibiyet alıp dünya şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Bu, Jonathan Rea'in şampiyonluk serisine son verdiği için oldukça değerli bir şampiyonluktu.

Toprak, şampiyon olmasının ardından yeni sezonda #54 yerine #1 ile yarışma kararı almıştı ve tanıtılan yeni motosiklette, #1'i kullandığı görüldü.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Dünya şampiyonunun yanında bir kez daha Andrea Locatelli olacak. Geçen yıl ilk kez seride yer almaya başlayan Locatelli, yılın çaylağı olmayı başardı ve peş peşe podyumlarla hem Toprak hem de Yamaha'ya yardımcı oldu.

Takım, yeni motosikletini perşembe günü tanıttı ve yapılan açıklamaya göre, motosikleti geliştirmek için kaldırmadık taş bırakmadılar.

Açıklamada şöyle denildi: "Hem motorda hem de şaside çeşitli güncellemeler yaptık. Elektronikler de tamamen güncellendi ve R1, yeniden eksiksiz bir paket haline getirildi."

Fabrika ekibine ek olarak GRT Yamaha uydu takımı da yeni motosikletini perşembe günü tanıttı. Bu yıl takım adına Garrett Gerloff ve Kohta Nozane  yarışacak.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
1/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
2/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
3/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
4/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
5/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
6/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Motor van Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Motor van Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
7/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Motor van Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Motor van Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
8/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
9/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
10/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
11/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
12/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
13/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
14/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
15/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
16/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
17/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
18/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
19/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
20/31

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

cq5dam.web.2000.2000
cq5dam.web.2000.2000
21/31
Fiets van Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
Fiets van Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
22/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
23/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK
24/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
25/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
26/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
27/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
28/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
29/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
30/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

Motor van Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
Motor van Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK
31/31

Fotoğraf: GRT Racing Team

 

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