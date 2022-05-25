Yamaha: "Toprak, Marquez ve Stoner ile aynı yetenekte"

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Toprak Razgatlıoğlu, son yıllarda Dünya Superbike Şampiyonası'nın öne çıkan isimlerinden birisi oldu ve geçen yıl serinin efsane ismi Jonathan Rea'i mağlup ederek ilk şampiyonluğunu aldı.

Toprak özellikle frenleme ve geçiş yeteneğiyle her zaman öne çıkan isimlerden birisi oldu. Bundan ötürü de yıllardır adı MotoGP takımlarıyla anılıyor.

MotoGP kendisini RNF Yamaha ile MotoGP'ye getirmek istese de, temsilcimiz fabrika desteğinin önemini bildiği için bu açıdan garanti istiyor.

Taraflar ilk MotoGP testini Haziran ayında gerçekleştirecek ve Toprak böylelikle MotoGP motosikletinin tarzının kendisine uyup uymadığını değerlendirecek.

Şu anda Toprak ile yakından çalışan Paul Denning, temsilcimizden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Denning, MCN News'e şöyle dedi: "Toprak, şimdiye kadar çalıştığım tüm sürücülerden daha yetenekli."

"Aynı zamanda şimdiye kadar gördüğüm herhangi bir sürücü kadar yetenekli. Casey Stoner ve Marc Marquez bu anlamda en üst seviyedeler ve Toprak'ı onların yanına koyabilirim."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motosikletimizde yaptığı tüm bu şeyleri yapabilen başka birisi daha görmedik. İnanılmaz bir fren basıncıyla fren yapıyor, ön tekerleği çok sık kilitliyor, arka tekerlekler havadayken motoru yatırdığı açı ve yakaladığı his ile sahip olduğu anlayış... O gerçekten eşsiz!"

"Bu onun doğal bir yetenek olduğunu gösteriyor. Denge, hareketlilik ve vücut kontrolü anlamında yapabileceği şeyleri, bırakın normal sürücüleri, çoğu sporcu yapamaz."

Denning, bunun belli bir kısmını Toprak'ın Kenan Sofuoğlu ile düzenli olarak antrenman yapmasına bağlıyor.

"Onu özel yapan şeylerden birisi, Kenan ile yaptığı bir antrenman. Adeta birer gladyatör gibi 50 dakika boyunca yarışıyorlar ve birbirlerini bitirmeye çalışıyorlar!"

"Birlikte o kadar acımasız ve o kadar temas halinde sürüyorlar ki, Rea, Redding ya da diğer en iyi sürücülerden biriyle bu kadar yakın savaşıyorken sadece eğleniyorlar. Bu, ona doğal ve normal geliyor. Bu yüzden baskı hissetmiyor."