Yamaha: "Toprak, 2023 sonrasında istediği yere gitmekte özgür olacak"

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Son Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, önümüzdeki yıl da seride Yamaha adına yarışmaya devam edecek.

Bu durum, Fabio Quartararo'nun kontrat yenilemesinin ardından netleşti ve Toprak'ın 2023'ten sonra ne yapacağı belli değil.

Yamaha ile olan sözleşmesi 2023 sezonunun ardından bitecek olan Toprak, kendisine gelen teklifleri dinleyecek. Toprak eğer MotoGP'deki fabrika takımlarından birisinden teklif alırsa buraya geçiş yapabilir.

Zaman zaman Toprak'ın Franco Morbidelli'nin yerine Yamaha MotoGP takımına katılabileceği söyleniyor ancak Paul Denning'e göre her şey netleşmiş durumda.

Motorsport.com'a konuşan Denning, Toprak'ın takımda kalacak olmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Açık konuşmak gerekirse onun ayrılmasını hiç beklemiyordum."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ayrıca Yamaha çok sadık bir şirket. Franco Morbidelli bu yıl çok fazla zorluk çekse de, takımla kontrata sahip. Geçmişte Yamaha ile birkaç yarış kazandı ve podyuma çıktı. Buradaki en iyi sürücülerden birisi olduğunu gösterdi."

"Kenan ve Toprak'la ilgili öğrendiğim şeylerden birisi, asla yalan söylemedikleri! Bunu hiç yapmıyorlar. MotoGP'ye ilgili olduklarını fakat fabrika takımı olursa kabul edeceklerini söylüyorlarsa, bu bir taktik değildir. Yani ortada bir oyun yok."

"Gelecek yıl için başka bir takımla ilgilenmiyorlar ve burada kalmayı tercih ediyorlar. Yamaha'nın MotoGP kadrosu netleştiğinde, ortada başka soru kalmadı."

"Gelecek yıl yeniden motosiklete geçmesi harika olacak fakat 2024'te ne gibi fırsatlara sahip olacağını bilemem."

"2023'ün sonundan itibaren serbest olacak ve istediğini yapabilir. Belki MotoGP'den başka bir üretici kapısını çalar."

"Sahip olduğu yeteneği gösterebilmek adına önümüzdeki yıl M1 ile daha fazla test fırsatı olmasını umuyorum. Belki o zaman 2024 sezonu için Yamaha koltuğunun adaylarından birisi olabilir."

"Fakat şu noktada her şeyin netleşmesi iyi. Çünkü burada yarışmaktan keyif alıyor ve 2023'ün sonunda daha fazla fırsatı olacak."