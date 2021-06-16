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World Superbike Haberler

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Yamaha'nın Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki Takım Patronu Paul Denning, Türk sürücünün MotoGP'ye geçmek istemesi halinde geç kalmadığını düşünüyor.

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Geçen sene Yamaha fabrika takımına katılan Toprak, 2021'in ilk yarışlarının ardından şampiyonluk mücadelesine ortak olmuş durumda.

Estoril ve Misano'da gerçekleştirilen ilk iki ayak yarışlarında art rda 6 podyum elde eden Toprak, Misano'daki 2. yarışı kazandı ve şampiyona lideri Jonathan Rea ile puan farkını 20'ye düşürdü.

Razgatlıoğlu'nun menajerliğini yapan Kenan Sofuoğlu, genç yarışçının MotoGP takımlarının ilgisini çektiğini ve mantıklı bir fırsat olursa geçiş yapabileceğini söylemişti.

Denning, Toprak'ın 20'li yaşlarında olmasına rağmen MotoGP'ye geçip başarılı olabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Denning, "Bana göre yaş gerçekten önemli değil. Sene sonunda 25 yaşına girecek olan Toprak gibi birisinin MotoGP'ye geçişi için geç bir yaş mı? Fiziksel, zihinsel ve yetenek açısından kesinlikle hayır."

"Birkaç açıdan ise... Bazı insanlar onun iki sene içerisinde 27 yaşına gireceğini düşünebilir. MotoGP padoğunda yaşla ilgili bir katı politika olabilir." dedi.

 

Denning, Toprak'ın Yamaha'daki ikinci sezonunda, arka planda yaptıkları açısından tamamen farklı bir sürücü olduğunu söyledi.

Denning, "2020'ye göre onun yaklaşımında ve profesyonelliğinde bariz fark var. Antrenmanları ve hazırlıkları daha iyi. Takımla artık tamamen bir profesyonel gibi çalışıyor. Attığı adım oldukça büyük."

"Yeteneği aynı ancak artık Jonathan Rea gibi arka planda şampiyon olmak için çok daha fazlasını yapıyor." dedi.

Denning ayrıca, Toprak'ın MotoGP'ye geçmek istemesi halinde ona engel olmayacaklarını ancak onun kazanan bir motosiklete sahip olamazsa gideceğinden emin olmadığını söyledi.

Denning, ''Toprak'ı tanıyorum, onun motivasyonu kazanmak üzerine. Onun adına konuşamam ancak MotoGP'de 6. olabileceği bir üreticide harika işler çıkarmak yerine WSBK'da şampiyonluk kazanmayı tercih edecektir." dedi.

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