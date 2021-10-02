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World Superbike Haberler

Yamaha: "Nozane gelecek yıl WSBK'da 'bir şansı daha' hak ediyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Yamaha, zorlu geçirdiği ilk sezonun ardından kendini kanıtlaması için Kohta Nozane'ye gelecek yıl Dünya Superbike'ta bir şans daha vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yamaha: "Nozane gelecek yıl WSBK'da 'bir şansı daha' hak ediyor"

Kariyerine bir MotoGP startı bulunan Nozane, geçtiğimiz yıl Japonya Superbike'ta aldığı şampiyonluğun ardından bu yıl WSBK'da Yamaha GRT takımı için yarışma şansı verildi.

25 yaşındaki sürücü, bu yıl markanın diğer sürücülerine yetişmekte zorluklar yaşadı. Nozane Barselona'da bir kez ilk onda finiş gördü ve Aragon Superpole yarışında dokuzuncu olarak en iyi sonucunu aldı.

Nozane ayrıca, Navarra'da gerçekleştirilen test sırasında yaşadığı kazada sağ elinin orta parmağını kırdığı için Donington Park'taki yarışa katılamamıştı.

Bu Nozane'yi şampiyonada 14. sırada bıraktı ve takım arkadaşı Garrett Gerloff ile markanın diğer 2021 çaylağı Andrea Locatelli'nin aldığı puanların oldukça gerisinde kaldı.

Yamaha Avrupa yarış menajeri Andrea Dosoli, Nozane'nin WSBK'da potansiyelini göstereceğinden emin ve gelecek yıl GRT koltuğunu korumasını destekliyor.

Dosoli Motorsport.com'a, "Bu, Kohta için büyük bir mücadele."

"Pirelli lastiklerinde pistleri bilmemesinin yanı sıra Japonya'dan ayrıldı ve Avrupa'da yaşıyor. Buna alışmak zaman ister."

"Yeni bir piste gittiği zaman tabii ki daha çok zorlanıyor. Test sürecinde tanıdığı, örneğin Barselona gibi bir piste gittiğimiz zaman, yeteneklerini gösterebiliyor."

"Navarra'da özel bir test sırasında kaza geçirdiğini ve küçük bir yaralanma yaşadığını hatırlatmak gerekir. Acı veren bir yaralanmaydı ve düzelmesi beklenenden uzun sürdü. Bu da sezonunu etkiledi."

"Ona bir şans daha vermenin adil olduğunu düşünüyoruz. Onunla ve Japonya ekibi ile bunu gerçekleştirmek adına tartışıyoruz. 2022'de ileri doğru bir adım atmayı düşünüyoruz ve tabii ki o da bunu istiyor" dedi.

 

Dosoli ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayında Assen yarışının ilk virajında Yamaha'nın şampiyonluk adayı Toprak Razgatlıoğlu'nu kaza yaparak yarış dışı bıraktıktan sonra performansında zorluklar yaşayan Gerloff'u da destekledi.

Gerloff kazanın öncesinde iki kez podyum görmüştü ancak daha sonra hiçbir yarışı ilk beşte tamamlamayı başaramadı.

Dosoli, "Garret'ın WSBK'daki en iyi sürücülerden biri olduğuna inanıyoruz."

"Bu yüzden sezonun başında anlaşmasını 2022 için de yeniledik."

"Tabii ki Assen'de olanlar onu etkiledi. Ancak onu eski Garrett'a dönüştürmek için beraber çalışıyoruz. Olanlardan dolayı üzgün ve artık geleceğe odaklanmalıyız."

"Garrett'ın hızını ve öz güvenini geri kazanması için uğraşıyoruz çünkü podyum mücadelesi vermek için yetenekli olduğunu biliyoruz." dedi.

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