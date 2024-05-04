Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonluğunu kazanarak Jonathan Rea'in şampiyonluk serisine son veren isim olmuştu.

Toprak, o sene Yamaha'ya Ben Spies'den (2009) sonra ikinci WSBK şampiyonluğunu kazandırdı ve kendisini MotoGP'ye getirebilecek konuma geldi.

Bunun üzerine Yamaha, İspanya'da iki MotoGP testi düzenledi. Toprak, M1'i ilk kez 2022 yazında kullandı ve Aragon'daki testte MotoGP motosikleti hakkında genel bir fikir edindi.

Kötü hava koşulları nedeniyle Toprak çok fazla tur atamadı; 2023 baharında Jerez'de yapılacak ikinci testin daha somut sonuçları olması bekleniyordu.

Fakat ikinci testle ilgili pek çok şey muallaktaydı. Yamaha, Toprak'ın isteklerine yanıt vermedi ve çok fazla lastik tedarik etmedi. Sonuç olarak Toprak, ilgisini kaybetti ve ilk günün ardından testi bitirmek istedi.

Başarısız test, Yamaha ile işbirliğinin sona erdiğinin habercisiydi.

Toprak, Yamaha'nın Aragon testindeki geri bildirimlerini uygulamamasından rahatsız olmuştu.

Bu konuda şöyle diyor: "Testten önce oturma pozisyonu hakkında zaten tartışmalar vardı. Normalde Yamaha'da üç farklı koltuk var. Fakat teste geldiğimde motosiklet eskisiyle aynıydı."

“Sadece turlarımı attım. Çok fazla lastiğim de yoktu."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, Yamaha mekanikerleriyle dostane bir ilişki içinde olduğunu ve bu fırsat için minnettar olduğunu belirtiyor.

Ancak Yamaha taleplere yanıt vermediği için ikinci test gününü yapmasının anlamı kalmamıştı.

Toprak, “Aslında ilk günden sonra daha fazla sürmeyi planlamıyordum. Kenan ile sohbet ettim ve bana Yamaha'ya karşı saygı göstermem gerektiğini söyledi." dedi.

Yine de temsilcimiz, MotoGP motosikleti sürmenin özel bir şey olduğunun farkındaydı.

“Tüm genç sürücülerin bir hayali vardır. Bir gün MotoGP motosikletine binmek ister. Ben bunu deneyimleyebildim, bu da beni çok mutlu ediyor."

Peki Toprak'ın Yamaha ile yollarını ayırmasında bu testin etkisi var mıydı?

Toprak, “Yamaha'nın beni MotoGP'ye sokmak gibi bir planı yoktu." diye net bir açıklama yapıyor.

Bunun üzerine Toprak, Sofuoğlu ile birlikte yeni bir strateji geliştirdi ve Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki geleceklerine ilişkin somut taleplerde bulundu.



Sonrasında taraflar yollarını ayırdı.

Toprak, “Yeni sözleşme istemediler ve biz de BMW ile görüşmelere başladık. BMW ile anlaştım ve şu anda çok mutluyum."

"Bu benim için yeni bir meydan okumaydı ve eskisinden daha fazla motiveyim." dedi.

Toprak bu yıl BMW ile ilk yılın yarış kazanmayı başardı ve ne kadar yetenekli bir sürücü olduğunu bir kez daha gösterdi.