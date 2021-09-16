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World Superbike / Barselona Son dakika

Yamaha, Barselona'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha fabrika ve uydu takımları, Barselona'da Iwata merkezli üreticisinin Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki 60. yılı onuruna özel bir renk düzeniyle yarışacak.

Yamaha, Barselona'da özel bir renk düzeniyle yarışacak

Barselona yarışı, arka arkaya yapılacak üç yarıştan ilki ve şampiyonluk mücadelesi için son derece önemli yarışlardan bazılarına ev sahipliği yapacak. Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu, bu yıl şimdiye kadar oldukça büyük bir rekabet içerisine girdiler.

Bu yarış aynı zamanda Yamaha markası için de son derece önemli bir yarış olacak ve Yamaha, bu kapsamda griddeki dört R1'in hepsinin özel bir renk düzeni kullanacağını açıkladı.

PATA Yamaha fabrika takımının yanı sıra GRT uydu takımı, bu hafta sonu Yamaha'nın serideki 60. yıl dönümü onurunda beyaz ve kırmızı renklerden oluşan özel bir renk düzen kullanacak.

Böylelikle gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun yanı sıra Andrea Locatelli, Garrett Gerloff ve Kohta Nozane, Yamaha'nın ilk yarışı olan 1961 Fransa Grand Prix'sindeki renk düzenini anımsatan özel bir tasarımla yarışacaklar.

Dört Yamaha sürücüsünün tamamının takım kıyafeti ve eldivenleri de yine beyaz renk düzenine sahip olacak.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
1/4

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
2/4

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
3/4

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team
Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team
4/4

Fotoğraf: Yamaha

 

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