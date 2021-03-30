Yamaha, 2021 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Japon üretici, yeni sezonda mücadele edeceğin Dünya Superbike motosikletini Çarşamba günü tanıttı. Bu, şampiyonadaki rakipleri Honda'dan sadece birkaç saat sonra yeni motosikletlerini tanıttıkları anlamına geliyor.

R1, Yamaha'nın uzun süredir tercih ettiği gibi yine mavi bir renk düzenine sahip olacak fakat takımın ana destekçisi PATA ve takımın yeni partneri Brixx'i vurgulamak için kırmızı hatlar taşıyacak.

Bu anlaşmaların ardından Crescent tarafından yönetilen ekip, 2021 sezonunda "Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK" adı altında mücadele edecek.

Takım patronu Paul Denning, "Hem Crescent hem de Yamaha Motor Avrupa, bu projeye Brixx'i davet etmekten mutluluk duyuyor ve bu önemli partnerliği, 2021 yılı boyunca ve gelecekte geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor."

“Brixx'in parlak kırmızı rengi, bu yıl birlikte podyumun tepesine çıkarmayı hedeflediğimiz R1 Dünya Superbike yarış motosikletine yeni ve taze bir görünüm kazandırıyor." dedi.

Yamaha geçen yıl üreticiler şampiyonasında, Kawasaki ve Ducati'nin ardında kalmış ve üçüncü olmuştu. Kawasaki 392 puan alırken, Ducati 391 ve Yamaha 330 puan aldı.

Yamaha fabrika takımı, birden fazla yarış galibi Michael van der Mark'ın BMW'ye gitmesinin ardından bu yıl Dünya Supersport şampiyonu Andrea Locatelli ile anlaştı.

Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu ise, 2020 yılında katıldığı Yamaha'da başarılı bir ilk sezon geçirmesinin ve toplamda üç galibiyet elde etmesinin ardından bu yıl takım lideri rolünü üstlenecek.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası, Mayıs ayında gerçekleştirilecek Aragon yarışıyla başlayacak.

Yeni sezonun ilk resmi sezon öncesi testi 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Barselona pistinde yapılacak.

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