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World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSSP: Odendaal 0.011sn farkla kazandı, Can 10. oldu

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Dünya Supersport Şampiyonası’nın Portimao ayağındaki ikinci yarışını Steven Odendaal kazanırken, temsilcimiz Can Öncü 10. sırada yer aldı.

WSSP: Odendaal 0.011sn farkla kazandı, Can 10. oldu

Güneşli ve kuru şartlarda gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Jules Cluzel iyi bir startla yerini korudu.

Temsilcimiz Can Öncü ise beşincilikten üçüncülüğe çıksa da yeniden beşinciliğe geriledi.

İlk tur geride kalırken start düzlüğünde önündeki üç ismi birden geçen Steven Odendaal liderliğe yükselirken, Can 6. sıraya geriledi.

Bitime 14 tur kala ayrı yerlerde kaza yapan Leonardo Taccini ve Unai Orradre yarış dışı kaldı.

Yarışın ilk bölümünde şampiyonada ilk iki sırada yer alan Odendaal ile Dominic Aegerter’in liderlik mücadelesi vardı, ancak sonrasında lider gruptaki 9 sürücü 2 saniye içerisinde sıralandı.

Can Öncü ve takım arkadaşı Philipp Öttl ise bu gruptan koptu.

Yarışın son bölümüne kadar bu grupta neredeyse her virajda pozisyonlar değişti. Ancak son turlarda galibiyet mücadelesinde yer alan Raffaele de Rosa ve Niki Tuuli yerde kaldı.

Böylelikle son turda lider grupta sadece Odendaal, Cluzel, Federico Caricasulo ve Manuel Gonzalez kaldı.

Son turun tamamında önde yer alan Odendaal, finiş çizgisine Cluzel ile yan yana geldi ancak sadece 0.011 saniye farkla kazanmayı başardı.

Dünkü ilk yarışın galibi Cluzel ikincilikle yetinirken, podyumu tamamlayan isim Caricasulo oldu.

Gonzalez podyumu az bir farkla kaçırıp dördüncü olurken, şampiyona lideri Aegerter beşinci, Yari Montella altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u Randy Krummenacher, Philipp Öttl, Peter Sebestyen ve temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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WSBK Portimao: Superpole yarışında Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!

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