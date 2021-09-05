WSSP Magny-Cours: Gonzalez kazandı, Can ilk podyumunu aldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Luca Bernardi iyi bir startla yerini korudu. Temsilcimiz Can Öncü ise 10. başladığı yarışın ilk turunda 6. sıraya yükseldi.

Ancak ilk turun sonunda ise büyük bir kaza gerçekleşti ve ilk üç sıradaki Bernardi, Jules Cluzel ve Dominic Aegerter düştü. Aegerter sonrasında yoluna devam etse de kaza sonrası kırmızı bayraklar sallandı ve yarış durduruldu.

Yeniden startta Aegerter ilk sırada yer alıyordu ve startta yerini korudu. İlk sektörün sonunda ise temsilcimiz Can Öncü çok geç bir frenlemeyle dört rakibini birden geçerek ilk sıraya yükseldi. Can sonrasında iki sıra kaybederek üçüncülüğe geriledi.

Manuel Gonzalez bir süreliğine liderliğe yükselse de Aegerter ilk sırayı geri almayı başardı.

Son turlarda galibiyet için Aegerter-Gonzalez, üçüncülük için ise Can Öncü-Philipp Öttl mücadeleleri vardı.

Son turda önde kalmayı başaran isim Gonzalez olurken, İspanyol sürücü bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Şampiyona lideri Aegerter ise ikincilikle yetindi.

Son turlarda takım arkadaşı Öttl ile müthiş bir mücadeleye girişen Can Öncü, birkaç kez yerini kaybetse de sonrasında karşılık vererek üçüncü oldu ve serideki ilk podyumunu almayı başardı.

Can ayrıca Dünya Supersport tarihinde podyuma çıkan en genç üçüncü sürücü de oldu.

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