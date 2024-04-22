WSSP Assen: Huertas ve Van Straalen kazandı, Bahattin ve Can iyi puanlar aldı

Dünya Supersport Şampiyonası, geçen hafta sonu Assen'de devam ederken, ilk yarışta zafer Adrian Huertas'ın oldu.

Aruba.it Racing Ducati için yarışan Hueartas, oldukça baskın bir performans sergilediği yarışı 8 saniye farkla kazanan isim oldu.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu bu yarışı 22 saniye geride sekizinci tamamlarken, son sıradan başlayan bir diğer temsilcimiz Can Öncü 16. sırada finiş gördü.

İkinci yarışta ise Pata Yamaha ile yarışan Glenn Van Straalen damalı bayrağı Huertas'ın 1.3 saniye önünde ilk sırada görürken, Niki Tuuli üçüncü oldu.

Temsilcimiz Bahattin iyi bir yarış çıkarmasının ardından 10 saniye geride beşinci oldu.

Can Öncü ise gerilerden bir kez daha güçlü bir yarış çıkararak dokuzuncu sırada finiş gördü.

Bu sonuçların ardından Huertas şampiyonada 86 puanla ilk sırada yer alırken Bahattin 55 puanla beşinci, Can ise 22 puanla 13. sırada yer alıyor.