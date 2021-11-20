WSBK Endonezya yarışının startı, yoğun yağmur nedeniyle ertelendi

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, kuru zeminde gerçekleştirilen antrenman seanslarında harika performans sergilemişti ve yarışta da harika bir turla pole pozisyonunu aldı.

Ancak hava tahminleri hem cumartesi hem de pazar günleri yoğun yağmur yağacağını gösteriyordu. Beklenen de oldu.

Yarışın başlamasına kısa bir süre kalan başlayan yağmur, Mandalika Cadde Pisti'ni vurdu. Bu sebeple de yarışın başlangıcı ertelendi.

WSBK yeni programı kısa süre içerisinde yayınlayacak fakat hafta sonunun tamamının ıslak zeminde geçmesi bekleniyor.