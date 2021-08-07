WSBK sürücüleri, antrenman seanslarının ardından "tehlikeli" Most pistini eleştirdi

COVID-19 pandemisi nedeniyle geleneksek olarak sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapan Philip Island yarışının iptal olmasının ardından WSBK, Most pistinin yönetimiyle 5 senelik bir anlaşma imzalayarak Çekya'yı yeniden takvime getirdi.

Ancak Most, takımlar tarafından pek beğenilmedi ve çoğunluk, pistin WSBK'ın güvenlik standartlarında olmadığı görüşünde.

Ducati'den Scott Redding, bu hafta sonu öncesinde padokta bu konu hakkında en çok konuşan sürücü olmuştu. Redding, 4.2 kilometrelik pistin British Superbike Şampiyonası için bile yeteri kadar güvenli olmadığını söylemişti.

28 yaşındaki sürücü, cuma antrenmanlarının ardından eleştirilerini yeniledi. Redding, pist düzeninden korktuğunu söylerken; bu pistteki bir kazanın profesyonel motor sporları kariyerini bitirebileceğinden korktuğunu da ekledi.

İkinci antrenmanda yağmur yağmıştı ve bazı sürücüler, bu koşullarda piste çıkmadılar. Redding, birkaç pilotun bu koşullarda piste çıkmamasının pistin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdiğini söylerken pistin tehlikeli olmasının ana nedenin sınırlı kaçış alanları ve güvenlik bariyerleri olduğunu vurguladı.

Redding, "Zirvedeki isimler, fabrika takımları, fabrika sürücüleri; pist ıslakken piste çıkmadı ve bunun bir nedeni var. Bu neden de pistin güvenli olmaması. Pist, kuru zeminde de güvenli değil."

"Dürüst olmak gerekirse bu beni korkutuyor. Bazı virajlara girdiğimde tüylerim diken diken oluyor, kendime 's******, kaza yaparsam kariyerim bitebilir' diyordum."

"Uluslararası bir pistte bunu düşünmemeniz gerek. Ulusal bir şampiyonada değiliz, biz bir dünya şampiyonasıyız. Bu bir problem."

"Burada bir yol motosikleti sürdüğümde 1.36'larda turluyordum ve bugün 1.33.000 civarı turladık. Bu fark düzlüklerde oluşmuyor, virajlarda ortaya çıkıyor; virajlara daha çok hızlı yaklaşıyorum."

"Yol motosikletimle birkaç hafta önce buraya geldiğimde de güvensiz hissettirdi ve şimdi bir şansım olduğunu düşünmüyorum."

"En tehlikeli bazı yerlerde teller bile yok ve bunun nedenini anlamıyorum.

"100km/s'le duvara girerseniz ve motosiklet bariyere sizden önce çarparsa ya da siz bariyere motosikletten önce çarparsanız; bariyer hiçbir şey yapamaz." dedi.

Alvaro Bautista, Team HRC Photo by: Alexander Trienitz

Redding ardından, daha önce böyle bir dünya şampiyonası etkinliğinde kullanılmamış Most pistinin neden takvime eklendiğini sorgulamaya başladı ve şöyle devam etti: "Ulusal şampiyonanın da bu pistten şikayet ettiğini duydum. Padoktaki insanların, burada çalışan insanların şikayet ettiğini duydum."

"Yani benim sorum şu: Neden buradayız?"

"Buna karşı mücadele etmemiz zor çünkü ıslak 2. antrenmanda sadece 13 sürücü sürdü ve her şey iyiydi."

"Ancak problem her şey iyi olmadığında hasarın ne kadar kötü olduğuyla alakalı. Her şeyin iyi gittiği bir hafta sonu geçirilebilir ki herkesin evine güvenli bir şekilde dönmesini umuyorum ama padoğu uyandıracak bir kaza olabilir ve herkes 'biz ne yapıyoruz ***' diyebilir. Bu pozisyonda olmaya ihtiyacımız yok."

"Herkes bunun güvenli olmadığını biliyor ama bunu yapmak için hâlâ seçiliyoruz ya da zorlanıyoruz."

6 kez şampiyon Jonathan Rea, şampiyona yönetiminin bir takvimi bir araya getirmek zorunda olduğunu anladığını söylese de sınırlı sayıda pist olmasına rağmen Most'un seçilecek en iyi pist olmadığını kabul etti.

Rea, "Bazı inanılmaz pistlerle dünya şampiyonasında rahat olduk. Most pistini dünyada yer alan en iyi pistlerle kıyaslayamazsınız ama gerçek şu ki nereye gideceğimizi biz seçmiyoruz."

"Katar'da 13 yarış yapmak isterdim ya da inanılmaz pistlerde yapmak isterdim ama yapamıyoruz. 13 yarışlık bir şampiyona yapmaya çalıştığı için Dorna'yı tebrik ediyorum."

"Ancak Most, benim için dünyadaki en iyi pistlerden biri değil. Fakat 13 yarış yapmaya çalışıyorsanız ve takım menajerlerini, sponsorları mutlu ederek; şovun devam etmesini sağlamaya çalışıyorsanız, bizi isteyen ve sürebileceğimiz pistlere gelmemiz gerekiyor. Yani durum böyle." ifadelerini kullandı.

Rea'nın takım arkadaşı Alex Lowes, pistte sürmekten zevk aldığını söylese de pistin güvenli hâle getirilmesi için çok az çalışma yapıldığını kabul etti.

"Kaçış alanları, bu motosikletlerin hızlarına göre çok yakın. Bir şey olmazsa sorun yok ama frenleme noktasında kaza yaparsan, bazı virajlar bariyerlere çok yakın."

"Bununla alakalı bir şey yapamıyorlar ama bu tarz pistlerden uzaklaşmamızın sebebi buydu."

"Takvimi doldurmaya ihtiyacımız olduğundan buraya geldik, gerçek bu."

"Ancak pistten zevk alma anlamında bakacaksak; pistte sürmesi gerçekten eğlenceli."

"Ancak bazı virajların [bariyerlerle arasında] boşluk yok. Bu durumun gerçekliği bu. Buna bakıp, bu durum herkes için aynı diyebiliriz."

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Alexander Trienitz