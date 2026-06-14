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World Superbike Misano

WSBK Misano superpole yarış: Bulega bir kez daha zirvede, Bahattin 16. sırada

2026 WSBK sezonunun Misano ayağında gerçekleştirilen superpole yarışını Nicolo Bulega kazandı. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, yarışı 16. sırada tamamladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
BulegaMisano

Yarışın startında en iyi kalkışı yapan isim Bulega oldu. Takım arkadaşı Lecuona, çizgiden çıkışta yaşadığı hızlanma problemi nedeniyle ilk virajda liderlik mücadelesi verme hakkını kaçırdı.

Andrea Locatelli, yarışın ilk turunda sekizincilikten beşinciliğe kadar yükselerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Lecuona, ilk turda farkı biraz kapatmayı başarsa da ilerleyen bölümlerde Bulega temposunu artırarak uzaklaşmayı başardı. İtalyan sürücü böylece üst üste 24. WorldSBK galibiyetini elde ederek rekorunu geliştirdi.

Lecuona yarışı ikinci sırada tamamlarken, Yari Montella evindeki yarışta üst üste ikinci kez podyuma çıkarak üçüncü oldu. Böylece Ducati sürücüleri podyumun tamamını kapattı.

Yarışın ilk bölümünde dördüncü sırada ilerleyen Alex Lowes, teknik bir sorun nedeniyle temposunu kaybetti ve yarış dışı kaldı. Bu gelişmeyle Alberto Surra dördüncülüğe yükseldi ancak arkasındaki Axel Bassani baskıyı artırdı. 

Sam Lowes ise ikinci turda, 4. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

3. turda Tommy Bridewell, ilk virajda kaza yaparak çakıl havuzuna düştü.

5. turda Xavi Vierge, 16. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından kendi çabalarıyla ayağa kalkan Vierge, hayal kırıklığı içinde garaja döndü. 

Sekizinci turun 14. virajında Bassani, Surra’yı geçerek dördüncülüğe yükseldi. Surra, pozisyonunu savunmaya çalışırken pist dışına taştı.

Surra ilerleyen turlarda Miguel Oliveira'yı arkasında tutmayı başarsa da son turda Lorenzo Baldassarri tarafından da geçildi.

Yarış esnasında 14. virajdaki hata sonrasında piste güvensiz şekilde döndüğü tespit edilen Surra'ya ilk olarak bir sıra geriye düşürme cezası verildi. Ancak yarışın ardından bu karar üç saniyelik zaman cezasına çevrildi.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, bitiş çizgisini 16. sırada geçti

Superpole Yarış

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 10

15'27.153

       12
2 Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 10

+1.133

15'28.286

 1.133     9
3 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 10

+7.422

15'34.575

 6.289     7
4 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 10

+11.940

15'39.093

 4.518     6
5 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 10

+13.754

15'40.907

 1.814     5
6 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 10

+14.143

15'41.296

 0.389     4
7 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 10

+15.960

15'43.113

 1.817     3
8 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 10

+16.572

15'43.725

 0.612     2
9 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 10

+16.638

15'43.791

 0.066     1
10 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 10

+18.668

15'45.821

 2.030      
11 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 10

+18.936

15'46.089

 0.268      
12 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 10

+19.155

15'46.308

 0.219      
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10

+19.982

15'47.135

 0.827      
14 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 10

+20.143

15'47.296

 0.161      
15 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 10

+24.498

15'51.651

 4.355      
16 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 10

+25.377

15'52.530

 0.879      
17 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 10

+27.662

15'54.815

 2.285      
18
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 10

+34.712

16'01.865

 7.050      
dnf United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 5

+5 Tur

7'58.448

 5 Tur   Yarış dışı  
dnf Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 4

+6 Tur

6'24.360

 1 Tur   Kaza  
dnf United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 2

+8 Tur

3'13.528

 2 Tur   Kaza  
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+9 Tur

1'39.496

 1 Tur   Kaza  
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