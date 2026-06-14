WSBK Misano superpole yarış: Bulega bir kez daha zirvede, Bahattin 16. sırada
2026 WSBK sezonunun Misano ayağında gerçekleştirilen superpole yarışını Nicolo Bulega kazandı. Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, yarışı 16. sırada tamamladı.
Yarışın startında en iyi kalkışı yapan isim Bulega oldu. Takım arkadaşı Lecuona, çizgiden çıkışta yaşadığı hızlanma problemi nedeniyle ilk virajda liderlik mücadelesi verme hakkını kaçırdı.
Andrea Locatelli, yarışın ilk turunda sekizincilikten beşinciliğe kadar yükselerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Lecuona, ilk turda farkı biraz kapatmayı başarsa da ilerleyen bölümlerde Bulega temposunu artırarak uzaklaşmayı başardı. İtalyan sürücü böylece üst üste 24. WorldSBK galibiyetini elde ederek rekorunu geliştirdi.
Lecuona yarışı ikinci sırada tamamlarken, Yari Montella evindeki yarışta üst üste ikinci kez podyuma çıkarak üçüncü oldu. Böylece Ducati sürücüleri podyumun tamamını kapattı.
Yarışın ilk bölümünde dördüncü sırada ilerleyen Alex Lowes, teknik bir sorun nedeniyle temposunu kaybetti ve yarış dışı kaldı. Bu gelişmeyle Alberto Surra dördüncülüğe yükseldi ancak arkasındaki Axel Bassani baskıyı artırdı.
Sam Lowes ise ikinci turda, 4. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
3. turda Tommy Bridewell, ilk virajda kaza yaparak çakıl havuzuna düştü.
5. turda Xavi Vierge, 16. virajda kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından kendi çabalarıyla ayağa kalkan Vierge, hayal kırıklığı içinde garaja döndü.
Sekizinci turun 14. virajında Bassani, Surra’yı geçerek dördüncülüğe yükseldi. Surra, pozisyonunu savunmaya çalışırken pist dışına taştı.
Surra ilerleyen turlarda Miguel Oliveira'yı arkasında tutmayı başarsa da son turda Lorenzo Baldassarri tarafından da geçildi.
Yarış esnasında 14. virajdaki hata sonrasında piste güvensiz şekilde döndüğü tespit edilen Surra'ya ilk olarak bir sıra geriye düşürme cezası verildi. Ancak yarışın ardından bu karar üç saniyelik zaman cezasına çevrildi.
Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, bitiş çizgisini 16. sırada geçti
Superpole Yarış
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|10
|
15'27.153
|12
|2
|I. Lecuona Ducati Team
|7
|Ducati
|10
|
+1.133
15'28.286
|1.133
|9
|3
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|10
|
+7.422
15'34.575
|6.289
|7
|4
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|10
|
+11.940
15'39.093
|4.518
|6
|5
|L. Baldassari Team Go Eleven
|34
|Ducati
|10
|
+13.754
15'40.907
|1.814
|5
|6
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|10
|
+14.143
15'41.296
|0.389
|4
|7
|A. Surra Motocorsa Racing
|67
|Ducati
|10
|
+15.960
15'43.113
|1.817
|3
|8
|A. Locatelli Pata Maxus Yamaha
|55
|Yamaha
|10
|
+16.572
15'43.725
|0.612
|2
|9
|T. Mackenzie MGM Optical Express Racing
|95
|Ducati
|10
|
+16.638
15'43.791
|0.066
|1
|10
|S. Manzi GRT Racing Team
|62
|Yamaha
|10
|
+18.668
15'45.821
|2.030
|11
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|10
|
+18.936
15'46.089
|0.268
|12
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|10
|
+19.155
15'46.308
|0.219
|13
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|10
|
+19.982
15'47.135
|0.827
|14
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|10
|
+20.143
15'47.296
|0.161
|15
|S. Chantra Honda HRC
|35
|Honda
|10
|
+24.498
15'51.651
|4.355
|16
|B. Sofuoğlu MotoXRacing
|54
|Yamaha
|10
|
+25.377
15'52.530
|0.879
|17
|R. Vickers Honda HRC
|17
|Honda
|10
|
+27.662
15'54.815
|2.285
|18
|
M. Rato MotoXRacing
|13
|Yamaha
|10
|
+34.712
16'01.865
|7.050
|dnf
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|5
|
+5 Tur
7'58.448
|5 Tur
|Yarış dışı
|dnf
|X. Vierge Pata Maxus Yamaha
|97
|Yamaha
|4
|
+6 Tur
6'24.360
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|2
|
+8 Tur
3'13.528
|2 Tur
|Kaza
|dnf
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+9 Tur
1'39.496
|1 Tur
|Kaza
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