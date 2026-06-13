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World Superbike Misano

WSBK Superpole: Bulega Misano'da rekor kırarak pole pozisyonunu aldı, Lecuona takipte

Bulega, Misano'daki Superpole seansında üst üste sekizinci pole pozisyonunu elde etti ve Jonathan Rea'nın WorldSBK tarihindeki rekorunu kırdı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Bulegabulega

Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, Superpole seansının ilk hızlı turlarında 1:31.784'lük derecesiyle liderliği ele geçirdi. İtalyan sürücü, takım arkadaşı Iker Lecuona'nın 0.126 saniye önünde yer alırken, Barni Spark Racing Team pilotu Yari Montella, podyumun üçüncü basamağını tamamladı.

Seansın ilk bölümü iki ayrı kaza nedeniyle sarı bayraklarla kesintiye uğradı. Garrett Gerloff, 14. viraj çıkışında kaza yaparak zaman kaydedemedi ve hem ilk yarışa hem de Superpole Yarışı'na son sıradan başlamak zorunda kaldı.

Sam Lowes da 13. virajda kaza yaptı ancak öncesinde kaydettiği 1:32.627'lik tur sayesinde sıralamada yer alabildi.

İkinci denemelerde temposunu daha da artıran Bulega, 1:31.343'lük derecesiyle pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu garantiledi. Bulega'nın pole pozisyonu serisi sekiz yarışa ulaşırken, İtalyan sürücü Jonathan Rea'nın 2021’deki üst üste pole pozisyonu rekorunu da kırmış oldu.

nicolo bulega aragon

Lecuona, ilk üç sektörde takım arkadaşının yalnızca 0.007 saniye gerisindeydi ancak son sektörde kaybettiği zaman nedeniyle seansı 0.227 saniye farkla ikinci sırada tamamladı.

Kawasaki pilotu Alex Lowes ise son dakikalarda attığı 1:32.000'lik turla üçüncü sırayı alarak 2026 sezonundaki en güçlü grid pozisyonunu elde etti. 

Son yarışlarda dikkat çekici performanslar sergileyen Surra, Misano'da da güçlü formunu sürdürdü.

Bimota by Kawasaki Racing Team adına yarışan Axel Bassani, 1:32.409'luk derecesiyle yedinci sırayı elde ederek üçüncü sıranın ilk sırasında yer aldı.

Andrea Locatelli elde ettiği sekizincilikle Yamaha'nın en hızlı ismi olurken, Superbike Advocates pilotu Tommy Bridewell dokuzuncu sırayı aldı.

Bridewell seansın son bölümünde 2. virajda kaza yapmasına rağmen daha önce kaydettiği 1:32.584'lük tur sayesinde ilk dokuz içerisinde kalmayı başardı. Kaza yapan bir diğer isim olan Sam Lowes ise günü 10. sırada tamamladı.

SP1

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 8

1'31.343

   166.555
2 Spain I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 9

+0.227

1'31.570

 0.227 166.142
3 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 7

+0.657

1'32.000

 0.430 165.365
4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 7

+0.710

1'32.053

 0.053 165.270
5 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 8

+0.875

1'32.218

 0.165 164.974
6 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 7

+0.962

1'32.305

 0.087 164.819
7 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 7

+1.066

1'32.409

 0.104 164.633
8 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 7

+1.236

1'32.579

 0.170 164.331
9 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 5

+1.241

1'32.584

 0.005 164.322
10 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 4

+1.284

1'32.627

 0.043 164.246
11 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 7

+1.294

1'32.637

 0.010 164.228
12 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 8

+1.339

1'32.682

 0.045 164.148
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+1.447

1'32.790

 0.108 163.957
14 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 7

+1.456

1'32.799

 0.009 163.941
15 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 8

+1.460

1'32.803

 0.004 163.934
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 7

+1.480

1'32.823

 0.020 163.899
17 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 7

+1.777

1'33.120

 0.297 163.376
18
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 9

+2.044

1'33.387

 0.267 162.909
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 35 Honda 8

+2.060

1'33.403

 0.016 162.881
20 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 9

+2.121

1'33.464

 0.061 162.775
21 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 8

+2.751

1'34.094

 0.630 161.685
22 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 0

 

    
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