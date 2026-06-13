WSBK Superpole: Bulega Misano'da rekor kırarak pole pozisyonunu aldı, Lecuona takipte
Bulega, Misano'daki Superpole seansında üst üste sekizinci pole pozisyonunu elde etti ve Jonathan Rea'nın WorldSBK tarihindeki rekorunu kırdı.
Aruba.it Racing Ducati pilotu Nicolo Bulega, Superpole seansının ilk hızlı turlarında 1:31.784'lük derecesiyle liderliği ele geçirdi. İtalyan sürücü, takım arkadaşı Iker Lecuona'nın 0.126 saniye önünde yer alırken, Barni Spark Racing Team pilotu Yari Montella, podyumun üçüncü basamağını tamamladı.
Seansın ilk bölümü iki ayrı kaza nedeniyle sarı bayraklarla kesintiye uğradı. Garrett Gerloff, 14. viraj çıkışında kaza yaparak zaman kaydedemedi ve hem ilk yarışa hem de Superpole Yarışı'na son sıradan başlamak zorunda kaldı.
Sam Lowes da 13. virajda kaza yaptı ancak öncesinde kaydettiği 1:32.627'lik tur sayesinde sıralamada yer alabildi.
İkinci denemelerde temposunu daha da artıran Bulega, 1:31.343'lük derecesiyle pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu garantiledi. Bulega'nın pole pozisyonu serisi sekiz yarışa ulaşırken, İtalyan sürücü Jonathan Rea'nın 2021’deki üst üste pole pozisyonu rekorunu da kırmış oldu.
Lecuona, ilk üç sektörde takım arkadaşının yalnızca 0.007 saniye gerisindeydi ancak son sektörde kaybettiği zaman nedeniyle seansı 0.227 saniye farkla ikinci sırada tamamladı.
Kawasaki pilotu Alex Lowes ise son dakikalarda attığı 1:32.000'lik turla üçüncü sırayı alarak 2026 sezonundaki en güçlü grid pozisyonunu elde etti.
Son yarışlarda dikkat çekici performanslar sergileyen Surra, Misano'da da güçlü formunu sürdürdü.
Bimota by Kawasaki Racing Team adına yarışan Axel Bassani, 1:32.409'luk derecesiyle yedinci sırayı elde ederek üçüncü sıranın ilk sırasında yer aldı.
Andrea Locatelli elde ettiği sekizincilikle Yamaha'nın en hızlı ismi olurken, Superbike Advocates pilotu Tommy Bridewell dokuzuncu sırayı aldı.
Bridewell seansın son bölümünde 2. virajda kaza yapmasına rağmen daha önce kaydettiği 1:32.584'lük tur sayesinde ilk dokuz içerisinde kalmayı başardı. Kaza yapan bir diğer isim olan Sam Lowes ise günü 10. sırada tamamladı.
SP1
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|8
|
1'31.343
|166.555
|2
|I. Lecuona Ducati Team
|7
|Ducati
|9
|
+0.227
1'31.570
|0.227
|166.142
|3
|A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team
|22
|Bimota
|7
|
+0.657
1'32.000
|0.430
|165.365
|4
|Y. Montella Barni Racing Team
|5
|Ducati
|7
|
+0.710
1'32.053
|0.053
|165.270
|5
|L. Baldassari Team Go Eleven
|34
|Ducati
|8
|
+0.875
1'32.218
|0.165
|164.974
|6
|A. Surra Motocorsa Racing
|67
|Ducati
|7
|
+0.962
1'32.305
|0.087
|164.819
|7
|A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team
|47
|Bimota
|7
|
+1.066
1'32.409
|0.104
|164.633
|8
|A. Locatelli Pata Maxus Yamaha
|55
|Yamaha
|7
|
+1.236
1'32.579
|0.170
|164.331
|9
|T. Bridewell Superbike Advocates
|46
|Ducati
|5
|
+1.241
1'32.584
|0.005
|164.322
|10
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|4
|
+1.284
1'32.627
|0.043
|164.246
|11
|M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|88
|BMW
|7
|
+1.294
1'32.637
|0.010
|164.228
|12
|T. Mackenzie MGM Optical Express Racing
|95
|Ducati
|8
|
+1.339
1'32.682
|0.045
|164.148
|13
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|7
|
+1.447
1'32.790
|0.108
|163.957
|14
|X. Vierge Pata Maxus Yamaha
|97
|Yamaha
|7
|
+1.456
1'32.799
|0.009
|163.941
|15
|S. Manzi GRT Racing Team
|62
|Yamaha
|8
|
+1.460
1'32.803
|0.004
|163.934
|16
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|7
|
+1.480
1'32.823
|0.020
|163.899
|17
|A. Bautista Barni Racing Team
|19
|Ducati
|7
|
+1.777
1'33.120
|0.297
|163.376
|18
|
M. Rato MotoXRacing
|13
|Yamaha
|9
|
+2.044
1'33.387
|0.267
|162.909
|19
|S. Chantra Honda HRC
|35
|Honda
|8
|
+2.060
1'33.403
|0.016
|162.881
|20
|B. Sofuoğlu MotoXRacing
|54
|Yamaha
|9
|
+2.121
1'33.464
|0.061
|162.775
|21
|R. Vickers Honda HRC
|17
|Honda
|8
|
+2.751
1'34.094
|0.630
|161.685
|22
|G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team
|31
|Kawasaki
|0
|
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